“In the Harmony of Things, I Unfold” – Archiprix 2025

Onno van Ark onderzoekt in zijn afstudeerproject hoe naoorlogse schoolgebouwen kunnen worden herontworpen vanuit een ruimtelijke harmonie die bijdraagt aan de innerlijke balans van kinderen, tussen hoofd, hart en handen.

Toegang leerpaviljoen

Kan je je onderwerpkeuze (kort) toelichten?

In de harmonie der dingen ontplooi ik is gestoeld op het begrip ruimtelijke harmonie. Om dit abstracte concept tastbaar te maken, heb ik veel intuïtief en zintuiglijk onderzoek gedaan. Daarbij stond centraal hoe een ontwerp zich verhoudt tot zijn context. De architectuur is ingezet om de landschappelijke kwaliteit van de locatie te versterken.

De paviljoens hebben elk een eigen verschijningsvorm, maar contrasteren in hun vormtaal bewust met het landschap. Juist dit contrast, gecombineerd met hun eenvoud, maakt de kwaliteiten van het landschap beter zichtbaar. De paviljoens zijn open van karakter en hebben een sterke binnen-buitenrelatie. De routes tussen functies zijn bewust via het landschap georganiseerd, zodat kinderen voortdurend in contact staan met hun omgeving. Door deze ruimtelijke harmonie ontstaat een vanzelfsprekendheid in het plan.

Reflectie maatschappij en driedelig mensbeeld als grondlegger

Wat of wie zijn je inspiratiebronnen en kan je dit (kort) toelichten?

De werken van Dom Hans van der Laan en zijn zoektocht naar verhoudingen tussen elementen waren essentieel in mijn eigen onderzoek naar ruimtelijke harmonie. Daarnaast vormde Insel Hombroich een belangrijke inspiratiebron vanwege de bijzondere relatie tussen landschap en architectuur.

Benoem en beschrijf (kort) het sleutelmoment in je afstudeerproject

Het sleutelmoment kwam voor mij na schouw 2. De onderzoeksfase was afgerond en het ontwerpproces verliep plotseling heel soepel. Door te werken met fysieke modellen en handmatige tekeningen kwam ik in een creatieve flow. De inzichten uit het vooronderzoek werden onbewust meegenomen en vormden zo de basis voor het uiteindelijke ontwerp.

Situering paviljoens

Wat hoop/wil je als ontwerper in de nabije en/of in de verre toekomst bereiken?

Als architect wil ik dezelfde intuïtieve en onderzoekende houding meenemen in mijn verdere carrière. Het lijkt me inspirerend om, bijvoorbeeld via een instantie als Mevrouw Meijer, een ontwerp te maken voor een bestaand schoolgebouw uit de wederopbouwperiode. Ik wil mij graag inzetten voor maatschappelijk relevante thema’s waarbij ik echt iets kan bijdragen aan de wereld van morgen.

Wat zou jouw project voor de praktijk kunnen betekenen?

In een wereld die steeds sneller en digitaler wordt, vraagt dit project aandacht voor de zintuiglijke en fysieke ervaringen van kinderen. De negatieve effecten van deze digitale realiteit worden steeds zichtbaarder. Architectuur kan helpen om mensen meer in het hier en nu te brengen. Door zintuiglijke beleving te stimuleren, kunnen scholen bijdragen aan een gezonde en bewuste leeromgeving voor kinderen.

Entreepaviljoen

Project tekst

“In the Harmony of Things, I Unfold” explores the power of spatial harmony and the creative process by transforming a school building from the post-war era into an inspiring learning environment where the relationship between people and their surroundings takes center stage. The project creates an innovative learning environment based on the principles of spatial harmony. The theme of the threefold human model, as applied in Waldorf education, serves as a guiding principle for both the design and the process.

In a world that is changing at an ever-increasing pace, the balance within the threefold human model is being disrupted. Modern society places excessive emphasis on the intellectual dimension, leading to imbalance. This project highlights the importance of harmony in our development, rooted in the belief that a well-considered spatial structure can help restore the inner balance of the user and the equilibrium within the threefold human model.

Paviljoen voor de handen

The process reflects the threefold human model: head, heart, and hands. An artisanal design method was deliberately chosen, relying exclusively on hand drawings and models. Drawing and making stimulate thinking and feeling, while action strengthens the connection between vision and reality. This intuitive approach not only brought the design to life but also deepened the relationship between the designer and the space. By slowing down and giving space to craftsmanship, the result is a design that offers not only aesthetic qualities but also a sensory spatial experience.

The buildings are designed as a learning environment where children can explore and develop all facets of themselves. The learning pavilions, interwoven with the natural and built environment, invite learning through head, heart, and hands. Every aspect of the design stimulates sensory perception, physical interaction, and intellectual growth, supporting children in their quest for inner harmony.

This graduation project is more than just a design for a Waldorf school; it is a call to embrace the power of craftsmanship, slow-making, and sensory experience. The process contributes to the inner balance of the designer, which is reflected in the spatial balance of the design. By designing in this way, we can create spaces that support human development.

Paviljoen voor het hoofd

Naam

Onno van Ark

email



Begin afstuderen

september 2023



Einde afstuderen

mei 2024

Opleiding

ArtEZ Academie van Bouwkunst