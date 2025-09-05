Proud to be Suburban – Archiprix 2025

Guido van Laar ontwikkelde voor zijn afstudeerproject een verdichtingsstrategie voor naoorlogse woonwijken van middelgrote steden. De garagebox vormt het uitgangspunt, een plek waar ruimte ontstaat voor collectief gebruik, ondernemerschap en ontmoeting. Zijn doel is om architectuur in dienst te stellen van sociale veerkracht.

Writing a new layer and with it enriching a large part of post-war housing areas.

Kan je je onderwerpkeuze (kort) toelichten?

Mijn afstuderen richt zich op de regeneratie van laat-naoorlogse wijken aan de rand van middelgrote steden zoals Eindhoven. Deze wijken kampen met veroudering, leegloop en eenvormigheid in woningtypes, programma en architectuur. Tegelijkertijd liggen hier enorme kansen: systematisch opgebouwde buurten met veelal onderbenutte maar overgedimensioneerde en gedateerde ruimtes, zoals garages, die ingezet kunnen worden voor een toekomstbestendige stedelijke laag.

In mijn onderzoek ontwikkel ik een herhaalbaar transformatie­model dat bestaande structuren verrijkt met nieuwe woningtypes, maatschappelijke functies en herkenbare architectuur. De garagebox vormt hierin het uitgangspunt – niet als tabula rasa, maar als tabula scripta: een plek waar ruimte ontstaat voor collectief gebruik, ondernemerschap en ontmoeting.

Het plan werkt van binnenuit, op ensemble- en tussenruimte-niveau, en stelt voor om generieke, logische planmatigheid organisch aan te vullen met fijnmazige, betekenisvolle toevoegingen. Daarmee wordt de wijk poreus: een plek waar wonen, werken en zorgen in elkaar overvloeien, en waar de bewoner weer grip krijgt op zijn omgeving.

Mijn doel is niet om de stad radicaal te vernieuwen, maar om bestaande buurten een tweede leven te geven – door architectuur in dienst te stellen van sociale veerkracht. Zo ontstaat een suburbaan woonmilieu om trots op te zijn.

Analyzing specific late-post-war neighborhoods like Tempel and Woenselse Heide reveals the limitations of past planning paradigms, advocating for a departure from monotonous designs towards more inclusive and vibrant urban environments.

Wat of wie zijn je inspiratiebronnen geweest voor je project en kan je dit (kort) toelichten?

Het boek Building and dwelling (Richard Sennett) liet me inzien hoe mooi het is dat in Nederland alles zo gepland is, waar ik nu ik een tijdje in België woon steeds meer waardering voor krijg. Tegelijkertijd schuilt er een enorme zwakte in wanneer die planning veroudert raakt. We hebben tegenwoordig met zoveel verandering te maken en onze wijken zijn daar niet op ingericht. Voorbeelden daarvan ontdekte ik in ons groepsonderzoek naar de woongebouwen van Haussmann in Parijs, die in hun eenvormigheid wellicht uitsluitend zijn, maar die wel inherent gebouwtype vormen die verandering toelaten, met verschillende woningtypes, tussenruimtes en ruimte voor ondernemen op de begane grond. Mijn zoektocht ging naar een hedendaagse, meer democratische, implementatie en de termen en voorbeelden die Sennett daarvoor gebruikt kan ik iedereen aanraden.



Benoem en beschrijf (kort) het sleutelmoment in je afstudeerproject

Voor mijn onderzoek heb ik met veel mensen uit de buurt gesproken, maar ook met een voormalig directeur van een woningcorporatie die in de buurt actief is. Waar hij me enorm van bewust maakte is dat we als architectuurstudenten best vaak een beetje aan ‘ivoren toren’ architectuur doen. Wij projecteren onze zienswijze op een wijk waar we niet eens wonen en denken dat een strak ontwerp mensen weer een gevoel van waarde geeft.

De gedachte dat vorm helemaal niks bijdraagt aan complexe problemen is wellicht wat cynisch, maar ik denk dat het me in mijn ontwerp heel erg heeft laten focussen op het ontwerpen van dragers, in de geest van Habraken. In achtertuinen is heb ik de constructie ontworpen waarbinnen bewoners zelf kunnen kiezen of ze hun tuin laten zoals die is, of tot het gedeelde achterpad laten horen met eventueel een tuinstudio of een aanleunwoning. Ik geloof er wel in dat het bieden van een robuuste basis mensen aanzet tot een verandering die ze zelf ook willen, maar niet kunnen voorstellen in de situatie zoals die is gegeven. In de gesprekken die ik had met bewoners uit de buurt bleek dat zodra de fantasie een klein zetje is gegeven mensen zelf met leuke invullingen komen.

Ik heb de invulling dus ook redelijk open gelaten in mijn eigen werk, waarbij ik me focuste op dat wat de architect in mijn ogen wél kan doen: deze robuuste dragers ontwerpen waarin door de verschillende bewoners op verscheidende wijzen en met verschillende budgetten en snelheden aangehaakt kan worden. Zo vormen de voormalige garages als bakstenen plint een ongeprogrammeerde ruimte, die ingevuld kan worden met niet-woonfuncties en daarmee programmatisch een nieuwe laag toevoegen aan de wijk. Hier bovenop komen hernieuwbare hennepvezel optoppingen waarmee een meer specifieke laag ontstaat die aansluit bij de woonwensen van de buurt. Deze tegenstelling tussen bakstenen plint en biobased optopping is in concept overal hetzelfde maar zal tussen verschillende buurten erg verschillen, maar toch op een bepaalde manier overeenkomen door een eenheid in beeld.

In their role as non-spaces, garage boxes serve as sites for diverse activities and interactions that transcend conventional categorizations.

Beschrijf (kort) wat ontwerpen voor jou betekent

Voor mij ligt de kracht van ontwerpen in het overstijgen van schaal, tijd en disciplinaire grenzen. Ontwerpen is voor mij geen lineair proces waarin je toewerkt naar één specialisme of typologie, maar juist een manier om verbanden te leggen tussen maatschappelijke vragen, materialiteit, cultuur en gebruik. Als generalist met oog voor detail probeer ik ruimte te maken voor ontwerpstrategieën die niet direct in cijfers te vatten zijn, maar wel degelijk impact hebben – sociaal, esthetisch en ecologisch.

Ik verzet me tegen de valse tegenstelling tussen esthetiek en duurzaamheid. Een zorgvuldig ontworpen detail kan op buurtniveau meer bijdragen aan verbondenheid dan een perfect scorende BENG-gevel. Ontwerpen betekent voor mij het zoeken naar vormen van ‘ware duurzaamheid’: typologieën en materialiteiten die niet slechts voldoen aan de eisen van nu, maar ook inspireren tot toekomstig gebruik, hergebruik of zelfs toe-eigening.

Daarbij geloof ik in de kracht van het voorbeeld: ontwerpen als uitnodiging om anders te kijken, anders te leven. Soms zit dat in het grote gebaar, maar vaak juist in het ogenschijnlijk kleine – een tussenruimte die mensen samenbrengt, een bouwsysteem dat zelfbouw toelaat, of een gekke materiaalcombinatie die elders een probleem oplost. Ontwerpen is voor mij niet het oplossen van wereldproblemen, maar wel het creëren van plekken die ruimte bieden voor verandering. En dat idealisme mag best wat vaker op de voorgrond staan.



Wat hoop/wil je als ontwerper in de nabije en/of in de verre toekomst bereiken?

Wat ik heel gaaf zou vinden is als ik aan een project zou kunnen werken waarin lokale bewoners hun dromen kunnen verwezenlijken die tot dan toe niet haalbaar waren in hun omgeving vanwege de fysieke omgeving. Misschien beginnen ze een cafeetje met petanquebaan, of hun eigen boetiekje. Ondernemen met de handen heeft nou eenmaal fysieke ruimte nodig. Of wat praktischer: dat een zorgpartij beter ontlast wordt omdat mijn project ervoor zorgt dat er een sterk sociaal vangnet in de buurt ontstaat doordat mensen elkaar ontmoeten buiten hun woonbubbel. En dat dat twee kanten op werkt; dat het ook verder inspireert om zelf iets te ondernemen of ruimte biedt om bij elkaar te komen en voor elkaar te zorgen. Om initiatief te nemen en ruimte te krijgen om verder te denken en te dromen dan wat van ons verwacht wordt in wijken die daarvoor ontworpen zijn. Daarnaast hoop ik me als architect ook te kunnen begeven in het domein van de ontwikkelaar, omdat het vaak in het begin bepaald wordt wat de ambitie van een project is. Het lijkt me fijn om zelf die afwegingen te kunnen maken, zodat programmatische veranderingen niet worden wegbezuinigd tot een gemeenschappelijke kamer met één raam, maar in plaats daarvan aan de basis staan van het ontwerp en daardoor één worden met de architectuur.

Addressing the blurring boundaries between work and home life, advocating for communal living as a solution to modern challenges.

Wat zou jouw project voor de praktijk kunnen betekenen? (korte reflectie)

Ik hoop dat mijn project medestudenten, ontwerpers én bewoners laat nadenken over hoe we meer gelaagd en integraal kunnen ontwerpen. Over hoe typologie, programma en regelgeving niet los van elkaar staan, maar gezamenlijk een omgeving vormen waarin mensen leven, zorgen, ontmoeten en ondernemen. Duurzaamheid hoeft niet altijd uitgedrukt te worden in getallen; soms draagt een slimme, sociale of ruimtelijke ingreep – zoals een zitplek bij de voordeur of een gedeeld erf – meer bij aan de leefkwaliteit dan een geoptimaliseerde gevel. Dat vraagt om eerlijkheid in het ontwerp: durven kiezen voor eenvoud waar het echt werkt.

In de praktijk hoop ik dat mijn ontwerp laat zien hoe bestaande wijken opnieuw betekenisvol kunnen worden gemaakt, juist door kleine, haalbare ingrepen die grotere structuren in beweging zetten. Dat het uitnodigt tot initiatief, en bewoners in staat stelt om eigen dromen – hoe klein ook – te realiseren. Een buurthuis in een oude garage. Een werkplaats aan huis. Een plek waar er binnen de straat voor elkaar wordt gezorgd.

This plan sets the framework in which inhabitants can reshape their street, house or garden.

Projecttekst

This project regenerates late post-war neighborhoods in the Netherlands. It addresses monotony of types, architectural language and program in modernist planning by proposing small-scale, gradually developed supports for a (re)productive neighbourhood utilizing outdated garages as a tabula scripta. The following research question formed the basis of this thesis: How can the creation of a replicable transformation model for late-post war neighbourhoods in the Netherlands be combined with an enrichment in terms of type, program and architectural language?

Late post-war neighborhoods (1970-2000) face depopulation and decline due to outdated, monotonous planning dominatedby low-rise family homes. With focus on city center densification, the periphery holds potential for small-scale interventions.This stagnation contrasts with the need for 100,000 homes annually, a strained healthcare system, and rising loneliness.Given their systematic layout and national presence, these neighborhoods offer opportunities for scalable transformation.

Woensel is one the biggest post-war areas of the Netherlands in need of regeneration. These mostly logistical spaces it contains are systematically embedded in these neighbourhoods studied and form part of the local housing and living culture and the basis for this project. First, the potential of garages as flexible spaces for community engagement is explored. From rigid low-rise to a porous neighbourhood. Secondly, the generic planning is gradually topped-up with modest yet more specific and recognizable architecture. From being a number to being bound to a place. Lastly, the plan addresses the blurring boundaries between work and home life, bringing life and eyes into the street. Former sketchy backdoors become a place for collective living, a place for enterprise. By weaving organic development into the structured planning, a neighbourhood is created that is both complex and legible. These interventions will build in analogy with the garage boxes.an intervention is proposed for each typical ‘intermediate space’, always seeking a balance between generic frameworks and specific architecture. The typical garage box architecture is always reflected in the plinths of the building interventions and the volumetrics build on the small scale of the adjacent row houses, adding new housing types to the area. The transformation is done at the level of the ensemble, with newly designed intermediate spaces as a social and spatial anchor point. By applying this to city peripheries, we can regenerate the largest stock of building in the Netherlands, with it creating a timeproof layer to the larger city that allows societal challenges to come and pass. But more than that, a place that attracts new people that make the conscious choice to live there. A suburban place to be proud of.

Bekijk de onderzoekspublicatie.

Meer afbeeldingen en informatie.

Naam

Guido van Laar

E-mail

Begin afstuderen

Maart 2024

Afgestudeerd

Maart 2025

Opleiding

TU Eindhoven