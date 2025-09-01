Recht op de nacht, recht op de stad. Feministische ruimte tegen uitsluiting

Een brede feministische beweging eist deze zomer de nacht én de stad op. Ook in de ruimtelijke ontwerpwereld is er hernieuwde aandacht voor de veiligheid van vrouwen in stedenbouw en architectuur. Daarbij is het belangrijk dat we veiligheid door een brede feministische lens begrijpen, zodat vrouwvriendelijk ontwerp niet wordt gekaapt door een uitsluitende agenda.

Collage Vrouwen Bouwen Wonen Congres Buiten Gewoon Veilig, VBWO69 / archiefmateriaal Rijkscollectie voor Nederlandse architectuur en stedenbouw / gemaakt door auteur

Dit weekend eisten Dolle Mina’s door het hele land de nacht op. Van Deventer tot Maastricht en Rotterdam tot Groningen fietsten ze zaterdagnacht langs al die plekken die in het donker door zoveel vrouwen, queers en meisjes worden gemeden, uit angst voor seksueel geweld. De demonstraties vonden plaats als directe reactie op de moord op de zeventienjarige Lisa in Amsterdam waarbij het angstbeeld van die enge man in de bosjes gruwelijk bewaarheid werd. Vóór die moord waren er deze zomer al meerdere meiden lastiggevallen en bracht elke week nieuws van weer een geval van femicide. We kunnen er niet nóg een kwijtraken, om met de woorden van de Latijns-Amerikaanse feministische beweging Ni Una Menos te spreken: ‘elke femicide is er een te veel’.

De woede is groot en het nieuws beheerst de gesprekken op tv, Instagram, en ook op het terras van de bakker in het Drentse Havelte. Juist vanwege de breed gedragen boosheid is het belangrijk dat de Dolle Mina’s er vooralsnog in lijken te slagen om het onderwerp te begrijpen als onderdeel van een brede en inclusieve feministische strijd. In plaats van te wijzen naar een nauwe groep schuldigen (mannen, migranten, asielzoekers) en in te zetten op meer politie: strenger straffen en surveillance – een benadering die binnen het feminisme wel carceral feminism wordt genoemd, wat ik zou vertalen als opsluitingsfeminisme – kunnen manifestaties als Wij Eisen de Dag /Nacht op ervoor zorgen dat er iets verschuift in het collectieve bewustzijn. Ze manifesteren een alternatieve toekomst waarin het ondenkbaar is dat vrouwen op hun tellen moeten passen of waarin bewegingsruimte afhankelijk is van gender.

campagne Wij Eisen de Dag /Nacht op / foto door redactie

Al sinds de jaren 80 zetten feministische onderzoekers, architecten en stedenbouwkundigen zich ervoor in dat het “Buiten Gewoon Veilig” is. Groepen als Vrouwen Bouwen Wonen zorgden ervoor dat veiligheid überhaupt wordt gezien als een ruimtelijke kwestie, en niet alleen als criminologisch, sociologisch of psychologisch vraagstuk. Ze ontwikkelden een indrukwekkende hoeveelheid kennis over sociale veiligheid, met onderzoeken, congressen, nota’s en adviezen aan gemeentes en politie. Hun voorstellen ter verbetering van de sociale veiligheid in de stad zijn nog steeds relevant.

In al dat archiefmateriaal is ook de spanning zichtbaar tussen het aanpakken van structurele ongelijkheden in de maatschappij, en het doen van concrete aanbevelingen die er meestal op neer komen de stad overzichtelijker te maken. Meer verlichting, minder enge nisjes, en meer ‘eyes on the street’. Ook toen werd al geconcludeerd dat die ruimtelijke voorstellen niet de oorzaken van de problemen aanpakken en dat versterkte surveillance bovendien negatieve effecten heeft. “Voorstellen ter verbetering van veiligheid zijn niet zo prettig. (…) Teveel kontrole (door de politie met honden) roept ook angstgevoelens op.” Of zoals de auteurs van het recente onderzoek Ruimte voor Meiden op Zuid constateren: hoewel meer toezicht veiligheidsgevoelens kan vergroten (met name als er serviceverleners zijn die je aan kunt spreken), is het ook belangrijk dat de publieke ruimte een plek blijft waar je je kunt onttrekken aan toezicht en kan experimenteren met wie je zou willen zijn.

De feministische beweging die nu stad en land, dag en nacht opeist, stelt radicaal dat iedereen het recht heeft op veiligheid én vrijheid; op ’s nachts dansen, experimenteren en onverantwoordelijk zijn en toch veilig thuiskomen, ongeacht waar je bent, wat je aanhebt, of dat het donker of licht is. Dat is bijzonder omdat zorgen over veiligheid de afgelopen decennia vooral succesvol worden gekanaliseerd door (radicaal)rechts.

In het radicaalrechtse draaiboek worden vrouwen vaak afgeschilderd als slachtoffers die moeten worden beschermd tegen ‘indringers’ van buitenaf. Of het nu gaat om asielzoekers, ‘agressieve jonge mannen in veel te dure auto’s’ of het ongefundeerde angstbeeld van transmensen die zouden binnendringen in vrouwenwc’s, deze veiligheidsagenda berust op een patriarchaal en racistisch narratief dat over de rug van vrouwen wordt gesponnen.

Ook nu liet Geert Wilders (PVV) deze zomer pas iets van zich horen toen duidelijk werd dat de verdachte van de moord op Lisa verbleef in een COA-centrum en hij de gebeurtenis kon gebruiken om de haat tegen vreemdelingen verder te voeden. Leefbaar Rotterdam schrijft trots in hun laatste verkiezingsprogramma dat zíj “niet wegkijken” bij “middelvingerjongens”, “straattuig” dat “ons” met de nek aankijkt en fel aangepakt moet worden door “vaker preventief fouilleren, meer camera’s, meer patsercontrole’s en meer mosquito’s op overlastplekken”. Maar geen voorbeeld cynischer dan Netanyahu die in juni de feministische slogan Vrouw, Leven, Vrijheid in de mond durfde te nemen en zei Iraanse vrouwen te bevrijden, door hun land te bombarden. Dezelfde Netanyahu wiens regering genocide pleegt in Gaza en daar inmiddels al meer dan 62,000 Palestijnse mensen heeft vermoord, waaronder meer dan 18,000 kinderen en meer dan 9000 vrouwen. Wie wordt hier nu eigenlijk beschermd?

De ontwerpwereld heeft de afgelopen jaren opnieuw aandacht gekregen voor vrouwen. Een nieuwe feministische beweging smeedt verbindingen met generaties vóór ons: verhalen over de vergeten afdeling Vrouwenstudies aan de TU Delft worden gedeeld, archieven zoals dat van Vrouwen Bouwen Wonen toegankelijk gemaakt en onderzocht, gebouwen door vrouwen in kaart gebracht. En waar tijdens mijn studietijd nog elke vorm van aandacht voor vrouwen of feminisme dankbaar werd onthaald – ik herinner me goed hoe we uitkeken naar schaarse bijeenkomsten in het Nieuwe Instituut zoals Through Queer Eyes (2016) en Feminismen in Architectuur (2017) – heeft zich nu opnieuw een uitgebreid feministisch netwerk gevormd van mensen, boeken, podcasts, organisaties, bijeenkomsten, Linkedin posts en publicaties.

Afgelopen februari was ik aanwezig bij de eerste Belgische Feminist Architecture Assembly, georganiseerd door L’architecture qui dégenre en Platform Architectuur en Feminisme die op hun beurt weer voortborduren op eerdere initiatieven in Nederland. Zij brachten in de lichte ruimte van Atelier Vlaams Bouwmeester in Brussel een groep van zo’n vijftig Vlaamstalige en Franstalige feministes samen, bijna alleen maar vrouwen actief in het ruimtelijk domein. Mijn aantekeningen van die bijeenkomst beschrijven interessante presentaties over samen bouwen met tienermeiden, de gender pay gap die pas echt begint bij het ouderschap, het verminderen van bias in architectuurarchieven en over feministische woningplattegronden. In mijn herinnering stopte ik met meeschrijven het moment dat er écht iets gebeurde op die Assembly.

Dat zelfbouwproject met die meiden, vroeg de Brusselse architect en onderzoeker Sophia Holst, hoe verhoudt zich dat eigenlijk tot de aangekondigde herontwikkeling van dat plein en die buurt? En heeft het herontwikkelen iets te maken met de sloop van vijf grote sociale woonblokken daar om de hoek? Haar vraag zette een belangrijk maar opvallend krampachtig gesprek in gang over de inclusiviteit van de feministische beweging zelf.

Toen ik Sophia in juni belde om haar te vragen hoe zij zich die middag herinnert, vertelde ze me dat het pleintje een van haar favoriete plekken in de stad was. Een levendig plein waar altijd jongeren –vooral jongens van kleur – stonden te basketballen. Het had haar verbaasd toen ze een open oproep had gezien om het plein te herinrichten, met als reden dat meisjes zich er niet veilig voelden. Was hier niet eigenlijk sprake van een soort gentrificatie door herinrichting – waarbij de veiligheid van één groep ten koste ging van de vrijheid en veiligheid van een andere?

Het lijkt op het eerste gezicht tegenstrijdig dat vrouwvriendelijk of ‘gender-sensitive’ ontwerp juist in een radicaalrechts tijdsgewricht aan populariteit wint: zozeer dat feministisch stedenbouwkundige Nourhan Bassam onlangs op Linkedin opmerkte dat ‘add women and stir’ het nieuwste marketingrecept dreigt te worden. De parallelle groei van radicaalrechts en vrouwvriendelijk ontwerp maant tot nadenken. Van en voor wie is de stad? En welke rol kunnen ruimtelijke professionals daarin spelen?

Het opeisen van ruimte, het fysiek samenkomen van mensen op plekken waar ze normaal niet komen – zoals tijdens de recente Dolle Mina demonstraties en voorlopers als de Heksennachten – is niet alleen een sterk politieke, maar ook een ruimtelijke actie. Het is een collectieve weigering van het ‘safety work’ dat veel vrouwen en meisjes ondernemen om te voorkomen dat hen buitenshuis iets overkomt. Doen alsof je belt, oortjes in, geen oogcontact maken, niet alleen naar buiten, niet in het donker naar buiten, sleutels tussen je vingers. “Het overgrote deel van de coping strategieën en tactieken komt neer op het zo weinig mogelijk zichtbaar zijn”, zo schrijven de auteurs van Ruimte voor Meiden op Zuid. Het innemen van ruimte gaat over een fundamentele democratische vraag: wie doet er mee, wie mag er zijn?

Feministisch ontwerp kan ruimte maken voor mensen en activiteiten die weinig beweegruimte hebben. Zoals het Catelaanse ontwerpbureau Equal Saree, dat kinderen zeggenschap geeft over hun speelplaatsen en een paviljoen bouwde om borstvoeding te geven en daarmee zorgtaken tot een publieke zaak maakte. Maar om niet ten prooi te vallen aan uitsluitende agenda’s, is het cruciaal om verrassende allianties aan te gaan en niet te vervallen in eendimensionaal slachtoffer- en daderschap. Zodat we een toekomst tegemoet gaan waar zowel die jongens op dat pleintje, als alle vrouwen, queers en meisjes zich vrij en veilig voelen om te gaan en staan waar ze willen, om ruimte in te nemen en ontdekken: de stad is dag en nacht van iedereen.

