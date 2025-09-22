Twee architecten, twee villa’s, een giraffe, een olifant, een fotograaf, en Dalí

The House of Dr Koolhaas van Françoise Fromonot is niet wat het in eerste instantie lijkt, net als Villa dell’Ava, de door Rem Koolhaas / OMA ontworpen woning die de hoofdrol speelt in deze zeer onderhoudende publicatie. De villa als machine à imaginer.

cover van het besproken boek

Een aantal weken voor het begin van de zomer lag in een gespecialiseerde boekwinkel een publicatie heel nadrukkelijk heel verleidelijk te zijn. Het was duidelijk niet een doorsnee architectuurboek: paperback, pocketformaat, Penguin-achtig papier, zo’n 200 pagina’s, inclusief een cover en titel die deed denken aan een ouderwetse detective. Wel een boekje met (veel) plaatjes, waar tijdens het vluchtige doorbladeren nog geen chocolade van te maken was. “De eerste publicatie in de Gumshoe [detective red.] series of architectural mysteries”, vermeldde het schutblad, “seriously fun!”. De ideale summer read, zou je denken. En dat was het ook.

Net als in een Agatha Christie [the queen of crime red.] heeft The House of Dr Koolhaas meerdere hoofdpersonen: Villa dall’Ava, architect Rem Koolhaas, en fotograaf Hans Werlemann. Details worden ontleed en dienen als bouwstenen voor de bewijslast. Vanaf hier gaat de vergelijking met een Christie de mist in: er is geen moord gepleegd en de detective blijft ook nadrukkelijk buiten beeld. Wat wel wordt bewezen, of in de woorden van de auteur ‘het mysterie dat wordt ontrafeld’, is de betekenis van Villa dell’Ava voor het Westerse architectuurdiscours, en voor het artistiek, theoretisch werk van de architect van de villa, Rem Koolhaas.

spread uit het besproken boek

De villa die Koolhaas ontwierp voor Dominique en Lydie Boudet en hun dochter staat in Saint-Cloud, een gemeente nabij Parijs; vanuit het zwembad op het dak van het huis is de Eiffeltoren zichtbaar. Koolhaas kreeg de opdracht in 1984, de door buren aangespannen juridische procedures zorgden voor fikse bouwvertragingen waardoor het gezin pas in 1991 hun woning kon betrekken. Een korte beschrijving van de villa zou het project tekort doen. Een lezer zou zomaar kunnen denken dat een dergelijk project geen eigen publicatie behoeft, en al helemaal niet dat er iets van een mysterie te ontrafelen zou zijn.

Uit de proloog blijkt dat de auteur, de Franse architectuurcriticus Françoise Fromonot, in ieder geval een keer in de villa is geweest, als gast op het tuinfeestje dat de bewoners jaarlijks geven op Quatorze Juillet. De villa wordt door haar minutieus ontleed aan de hand van de iconische foto’s die Hans Werlemann in opdracht van Koolhaas maakte. Toen de kleurenfoto’s in De Architect verschenen, was niet zozeer de villa zelf, als de representatie ervan talk of the town. Met name de foto’s waar een giraffe in de tuin staat, spraken tot de verbeelding. Het moeten de foto’s van Werlemann zijn geweest die Christophe Van Gerrewey inspireerde tot het verontrustende verhaal Bad, te lezen in de bundel Werkelijkheid zonder weerga. Fictionele architectuurkritieken.

spread uit het besproken boek

Als een ware iconograaf bestudeert Fromonon ieder detail van, én in de foto’s. Maar ook de sequentie waarin ze in S,M,L,XL – het meer dan vuistdikke overzichtswerk van OMA uit 1995 – zijn opgenomen, wordt nauwgezet onderzocht en van betekenis voorzien. In zes verschillende hoofdstukken (The Villa of Mysteries, Freeze-frames, Wayward Savoye, Flagrant Dalí, Aviall’Ava, Eyes Wide Shut) worden verbanden gelegd en associaties gemaakt met films, kunstwerken, romans én Villa Savoye van Le Corbusier, een van de meest iconische modernistische gebouwen. Want als iets bewezen moet worden, dan is het toch wel dat Villa dell’Ava Koolhaas’ reactie en antwoord is op het in zijn ogen mislukte modernisme, een modernisme dat in één gebouw – Villa Savoye van Le Corbusier – is samengevat.

Villa dell’Ava , zo stelt Fromonot, is ontworpen als een tastbaar bewijs van het tweede modernisme dat OMA voorstaat; een gebouwd manifest, de wedergeboorte van het eerste modernisme door toevoeging van een van de meest extreme radicale avant-gardes die de moderne Westerse kunstgeschiedenis kent, het surrealisme. Zou het in die hoedanigheid ook gezien kunnen worden als een uiting van Koolhaas’ onophoudelijke drive om avant-garde te willen zijn?, vraagt ze zich retorisch af. Daarnaast zou Villa dell’Ava gelezen moeten worden als reactie op het postmodernisme.

Toch gaat de villa niet alleen over een metamorfose van het modernisme en het bieden van een alternatief voor het postmodernisme, het ontwerp vertelt ook het verhaal van Koolhaas die zich afzet tegen Le Corbusier – “a challenge to an oedipal duel“, en de spot drijft met de zelfopgelegde beperkingen van het modernisme. (Voor de jongere lezers, er was eens een tijd dat Le Corbusier’s gebouwen bedevaartsoorden waren voor architecten en zijn acht-delige Oeuvre Complète stond nagenoeg gelijk aan het heilige schrift. Misschien chargeer ik een beetje, maar veel zal het niet schelen.)

Kortom, een villa als zelfportret van haar ontwerper.

spread uit het besproken boek

Uit de verzameling en duiding van de ‘bewijzen’ spat het plezier, de soepele geest, en de enorme culturele bagage van de auteur. Zo wordt de giraffe – een zoogdier met symbolische betekenis – op de foto’s van Werlemann onder meer in verband gebracht met de foto van circusolifanten die Le Corbusier’s Maison Blanche passeren, een kunstwerk van Christopher Wood waar een zebra voor Villa Savoye staat afgebeeld, en natuurlijk met Dalí. Volgens Fromonot kan zijn Venus à la giraffe uit 1973 bijna doorgaan als een vroeg concept van Villa dell’Ava. Maar ze ziet in de nadrukkelijke keuze van een dier op de officiële foto’s van de villa ook een hommage aan Anton Koolhaas, de vader van, en schrijver van romans over dieren met menselijke eigenschappen. Daarnaast wordt ook Koolhaas’ gerichtheid op Villa Savoye in relatie gebracht met Dalí’s obsessieve fascinatie voor Het Agelus – het schilderij van Jean-François Millet uit 1859 – en dan is er – natuurlijk – nog de paranoïde-kritische methode van Dalí waar Koolhaas zich op beroept – en waar deze publicatie ook schatplichtig aan is. Behalve Dalí zijn er nog tal van andere referenties, naar Michelangelo bijvoorbeeld. Het zwembad op het dak en dan vooral de foto’s die Werlemann ensceneerde, opent een stroom van associaties naar films van Michelangelo Antonioni, Billy Wilder, en werken van Max Ernst en David Hockney.

En dit alles balt zich samen in die ene villa nabij Parijs…

In de verantwoording schrijft Fromonot dat The House of Dr Koolhaas zich over een langere tijd en in verschillende gedaanten heeft ontwikkeld. Van een essay voor een tentoonstellingscatalogus (2009) transformeerde het verhaal zich in een lezing die over de jaren heen verrijkt werd met nieuwe associaties en verbanden, om uiteindelijk weer als essay in AA Files te verschijnen. De hier gerecenseerde publicatie is de vierde versie van het verhaal. Het is fijn als een tekst, een gedachte, de tijd krijgt om zich te ontwikkelen, getest te worden, aangevuld te worden. En ondanks dat het om een vierde versie gaat, voelt het geen moment dat het hier om ‘de definitieve’ versie zou gaan. Het zou mij niet verbazen als over een aantal jaren een nieuwe versie verschijnt met nog meer (mogelijke) lijntjes. Dat is de verdienste van de auteur en van de architect, die hun werk zo rijk hebben opgeladen. Het plezier van de intellectuele inspanningen door beide spat van de pagina’s af. Lees dit boek, dit is Architectuur.

Steun onafhankelijke architectuurkritiek Wil jij meer van dit soort artikelen lezen? Archined is een onafhankelijk platform en wordt financieel mogelijk gemaakt door haar leden, samenwerkingspartners en donateurs. Steun ook onafhankelijke architectuurkritiek, Doneer nu