Verbijzonderen, normaliseren en ontmantelen

Fotograaf Wolfgang Tillmans neemt Centre Pompidou in Parijs onder handen vlak voordat het iconische gebouw een lange tijd haar deuren sluit voor een grootschalige verbouwing. Mark Minkjan over een activistische fotograaf en een ontregelende tentoonstelling.

Nothing could have prepared us – Everything could have prepared us, Centre Pompidou (Parijs, 2025) / tentoonstelling en beeld Wolfgang Tillmans

Op de valreep bezocht ik Centre Pompidou voordat het vijf jaar sluit voor renovatie. Niet per se voor het gebouw, maar toch ook wel. Ik had namelijk gelezen dat fotograaf Wolfgang Tillmans carte blanche had gekregen en via de scenografie van zijn overzichtstentoonstelling aan de haal was gegaan met het gebouw. Nothing could have prepared us – Everything could have prepared us is een aanrader: door het achtergelaten interieur te hergebruiken resoneerde de deconstructie van het gebouw sterk met de conceptuele ontmanteling van bestaande maatschappelijke structuren, die het werk van Tillmans zo activistisch en subliem tegelijk maken.

Eerst even Wolfgang Tillmans (1968, Remscheid Du.), dan meer over de tentoonstelling. Ik volg hem denk ik sinds 2016 toen hij in De Balie als tafelgast aanschoof bij de all-nighter van Rem Koolhaas en politiek filosoof Luuk van Middelaar over de vraag “Wat is Europa?”. Tillmans had net op eigen initiatief de Pro EU / anti-Brexit campagne gestart in reactie op de slappe, inspiratieloze Remain-campagne die gevoerd werd in het Verenigd Koninkrijk. Deze campagne, waarin activisme, sloganisme, grafisch ontwerp, branding en fotografie samenkwamen, tekent zijn werk. Tillmans neemt het doorgaans op tegen fascistische tendensen of meer algemeen, tegen de gewelddadigheid van de opgelegde norm: “culture is always the first thing autocrats seek to control”.

Tillmans benadering van de wereld zou ik omschrijven als het verbijzonderen van het alledaagse, het normaliseren van het onconventionele en het ontmantelen van de norm. Het verbijzonderen van het alledaagse zie je bijvoorbeeld in een stilleven van bloemen op een tafel die zijn geplaatst in verschillende plastic waterflesjes. Maar ook andere ogenschijnlijk onbeduidende momenten met het anders zo lelijke witgoed, persoonlijke verzorgingsproducten, en ondoordachte huiselijkheid wordt gemonumentaliseerd. Ergens in de tentoonstelling staat een – ik neem aan persoonlijke – verzameling van plastic flesjes uit verschillende werelddelen in een vitrinekast, in een wirwar met gesteenten en onopgevouwen kledingstukken. In de kast staan ook veel boeken, van Rebecca Solnit’s Men Explain Things to Me tot Allan Carr’s Easy Way to Stop Smoking tot Naomi Klein’s Doppelgänger. Het is een schijnbaar willekeurige collectie, maar de rode draad is natuurlijk de kunstenaar, die zo ook het persoonlijke politiek, en museaal maakt. Net als in de foto’s van doordeweekse situaties van, zo lijkt het, net voor of na de significante momenten.

Gangbare ideeën over archiveren en cureren worden hier uitgedaagd, wat extra poignant wordt omdat de tentoonstelling te zien is in de 6000m2 die de Bibliothèque publique d’information heeft achtergelaten, maar daarover zo meer.

Nothing could have prepared us – Everything could have prepared us, Centre Pompidou (Parijs, 2025) / tentoonstelling Wolfgang Tillmans / foto Mark Minkjan

Het normaliseren van het onconventionele is te zien in de vele mensen, situaties en plekken die afwijken van de norm maar die toch als alledaags worden gevangen in de fotografie. Vaak subtiel maar soms prominent, zoals in de prachtige foto’s van mannelijk naakt en queer uitingen die de standaard male gaze uitdagen. Door deze te spiegelen met klassieke kunst en simpelweg doordat Tillmans’ exceptionele fotografie een haast universele schoonheid oplevert, wordt hier het niet-traditionele of subculturele subliem en gepresenteerd alsof het onderdeel is van een belangrijk kunsthistorisch canon.

Het normaliseren van het onconventionele is bij Tillmans onlosmakelijk verbonden met het ontmantelen van normatieve beelden, vormen, houdingen en rolverdelingen. Zo worden in Tillmans’ portretten van beroemdheden deze alledaags, kwetsbaar. Er is het bekende portret van diezelfde Koolhaas die een beetje krom en klungelig op een blauwe keukenstoel zit en daarmee een stuk benaderbaarder – menselijker? – oogt, heel anders dan het statuur waarmee hij meestal wordt opgevoerd.

Ook de tentoonstelling wijkt af van standaardvormen van presentatie. Zo zijn een deel van de prints gewoon met tape, hoger of lager dan gewoonlijk, op de wand geplakt, of werden ogenschijnlijk willekeurig in een tafel gegooid. Deze vorm van presentatie is niet nieuw – Tillmans deed hetzelfde ook al in de jaren ‘90 – daarnaast past het ook in zijn de bredere conceptuele aanpak. Er lijkt bewust geen duidelijke hiërarchie te zijn aangebracht tussen verschillende soorten inhoud, herkomst, auteurschap en media.

Nothing could have prepared us – Everything could have prepared us, Centre Pompidou (Parijs, 2025) / tentoonstelling en beeld Wolfgang Tillmans

In de tentoonstellingsarchitectuur loopt deze deconstructie door. Meubilair uit de wat eens bibliotheek was, is herplaatst, veelal om kunstwerken te tonen maar ook meer willekeurig in nieuwe constellaties die haast sculpturaal worden. Ook de spookachtige slijtvlekken en de gekleurde patronen in het tapijt die de oorspronkelijke ruimtelijke indeling en gebruik verraden, benadrukken de gelaagdheid van de plek, wat ook weer te zien is in de fotografie van Tillmans; dingen bestaan nooit in een vacuüm, de rommeligheid en verwevenheid van het bestaan wordt serieus genomen. Het verleden is ook nooit voorbij. De gedateerde Autoformation-computers, waarmee je door de collectie van de archief kon browsen, laten nu videoportretten zien van mensen die door de collectie browsen op precies die computers. Een simpele ingreep die ontroert door het melancholische effect, maar ook weer omdat het alledaagse en die uiteenlopende individuen zo worden vereeuwigd.

Het radicale hergebruik van het interieur maakt Nothing could have prepared us – Everything could have prepared us ook een belangrijke referentie voor tentoonstellingsontwerp dat zich bewust is van het enorme materiaalgebruik en -verspilling dat er doorgaans mee gepaard gaat.

De iconische architectuur van het Centre Pompidou, dat opende in 1977 naar ontwerp van Richard Rogers en Renzo Piano, resoneert dan ook goed met het werk van Tillmans. Het gebouw heeft een uit-de-kast-karakter, waarbij de installaties trots aan de buitenkant zijn gehangen om de viezigheid van architectuur, van het bestaan, in hun eerlijkheid te vieren, om zo meer onbegrensde ruimte te geven aan de belangrijke dingen van het museum, van het leven. De grafische kwaliteit van het gebouw is ook terug te vinden in het betoverende videowerken. (Dit videowerk, waarvoor hij ook zelf de soundtrack maakte, werkte ook nog eens uitstekend om de aandacht van twee peuters lange tijd vast te houden.) Zijn experimentele foto’s van het gebouw vallen qua kleur en compositie weer prachtig samen met het interieur en eerder fotografisch werk. En de grote horizontaal geplaatste spiegelplaat van minstens 20 vierkante meter richt de blik naar boven, recht in de kleurrijke uitgehangen ingewanden van het gebouw. Dit totaalkunstwerk van Tillmans, verbijzondert, normaliseert en ontmantelt op alle schaalniveaus.

