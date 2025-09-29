Wat te bekijken op het AFFR? Arthur’s top vijf

Maar liefst tachtig films worden getoond op de komende editie van het AFFR (Architectuur Filmfestival Rotterdam), het grootste architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur en meer filmfestival ter wereld, aldus de organisatie. Arthur Wortmann biedt hulp bij keuzestress.

De eerste editie van het Architectuur Film Festival Rotterdam (AFFR) vond plaats in 2000. In de daarop volgende jaren groeide het festival gestaag: van tweejaarlijks werd het jaarlijks, het aantal vertoonde films nam toe, het aantal bezoekers nam toe. Om “een kwaliteitsslag te maken in de filmselectie”, besloot de organisatie vanaf 2015 te gaan werken met zogenaamde ‘kritische kijkers’, die als klankbord dienen voor de programmeurs. Deze groep mensen met verschillende achtergronden bekijkt voorafgaande aan het festival een aantal van de ingestuurde films en voorziet die van commentaar. Lang verhaal kort: als gelukkige kritische kijker met voldoende beschikbare tijd kon ik dit jaar 144 (lange) films bekijken en beoordelen. Daarvan zitten er nu 31 in het programma. Welke daarvan zou ik speciaal aanbevelen?

Natuurlijk zijn er weer prachtige documentaires over architecten, waarvan met name die over Arthur Erickson (Arthur Erickson: Beauty Between the Lines), Rudolf Schindler (Schindler Space Architect) en Sep Ruf (Sep Ruf – The Architect of Modernism) overtuigen door de kwaliteit van hun werk, doordat ze hele carrières omspannen, en door de aandacht voor de persoonlijke achtergronden van de architecten.

Daarnaast zijn er films over fascinerende plekken, zoals het Koerdische dorp Hasankeyf, dat door de bouw van een dam onder water verdwijnt (The Town That Drove Away), over Starbase in Florida, van waar Elon Musk zijn raketten lanceert (Shifting Baselines), of over het Griekse eiland Mykonos, een plek die getekend is door de verschillende fasen van het moderne toerisme (Super Paradise).

Maar laat ik mijn favorieten gieten in de vorm van een goeie ouwe top vijf:

5. Slumlord Millionaire – Steph Ching, Ellen Martinez, 2024, VS

De kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter en het wonen speelt daar een belangrijke rol in. Als een steeds groter deel van de bevolking zijn huur niet meer kan betalen, dan wordt het bezit van een woning steeds meer een voorwaarde om te overleven. En doordat vastgoed een steeds grotere waarde vertegenwoordigt, trekt het in toenemende mate de georganiseerde misdaad aan. Slumlord Millionaire analyseert de huidige wooncrisis in New York en heeft daarbij onder andere aandacht voor een alarmerend nieuw fenomeen: ‘deed theft’. Dit is een vorm van witteboordencriminaliteit waarin op slinkse wijze, met behulp van nepontwikkelaars, nephypotheekverstrekkers en nepjuristen, vastgoed wordt afgetroggeld van de rechtmatige eigenaars. In New York gebeurt dit inmiddels duizenden keren per jaar. En we weten hoe het is met Amerikaanse fenomenen: they are soon coming to a place near you! Wees gewaarschuwd.

4. The New Museum – Birgitte Sigmundstad, 2025, No

In 2003 werden vier Noorse kunstmusea samengevoegd tot het Nasjonalmuseet. Daar moest in Oslo een gigantisch nieuw gebouw voor komen. In 2010 werd het bureau Kleihues + Schuwerk (een samenwerking van Kleihues + Kleihues uit Berlijn en Klaus Schuwerk uit Napels) na een internationale ontwerpwedstrijd geselecteerd als architect. Deze documentaire volgt het daarop volgende proces gedurende vele jaren, tot de oplevering die uiteindelijk plaatsvond in 2022. Het is een heerlijke film geworden, die gelukkig niet zoals zo vaak bij dit soort documentaires op een jubelende toon vertelt hoe geweldig alles is. De filmmaker heeft zich opgesteld als een ‘fly-on-the-wall’ die aanwezig is bij allerlei overleggen. Dan blijkt hoezeer zo’n bouwproces mensenwerk is, met alle conflicten, onhandigheden, misverstanden en compromissen die daaruit voortkomen. Tegelijkertijd komt ook de kunstliefhebber aan zijn trekken, want de camera weet tussen de bedrijven door ook de kunstcollectie prachtig vast te leggen.

3. Latina, Latina – Adrian Duncan, 2025, Ie

Dit is een film die misschien niet geschikt is voor iedereen. Het is een intellectuele exercitie, een essay over Italiaanse architectuur uit de tijd van het fascisme. Door deze architectonische beschouwing in te bedden in een gevoelige en meeslepende raamvertelling komt de geschiedenis tot leven. Regisseur Adrian Duncan heeft goed aangevoeld dat, naast een perfecte symbiose van beeld en gesproken tekst, de stem van de verteller essentieel was om het complexe verhaal goed over te brengen op de kijker. De stem van schrijfster Wendy Erskine máákt de film. Lekker langzaam, extreem precies, met een vet Iers accent dat persoonlijkheid toevoegt, en dat alles ondersteund door ondertiteling. Zo moet je het doen, als je een essay wilt verfilmen.

2. The A’dammer – The Man Behind the Cupboard – Harro Henkemans, 2025, Nl

Ik wist niet dat het kon, maar de documentaire De A’dammer laat zien dat het maken van één ontwerp voor een kast genoeg kan zijn voor het jarenlang bekostigen van een jetsetleven. Het overkwam Aldo van den Nieuwelaar, die als jonge ontwerper voor meubelfabrikant Pastoe eind jaren zeventig een kast ontwierp en zo bijdehand was een percentage van de verkoopprijs te bedingen in plaats van zich tevreden te stellen met een honorarium van 100.000 gulden (ongeveer 45.000 euro). De A’dammer is een fascinerende film over wat een plotseling succes doet met een mensenleven.

1. Secret Mall Apartment – Jeremy Workman, 2024, VS

Voor veel films geldt dat het eigenlijk het leukste is om ze zonder voorkennis of verwachtingen in te gaan en je te laten verrassen door wat er gebeurt. Dit is zo’n film. Hij is wat ongepolijst en gaat over een stel ogenschijnlijk rare snuiters die iets geks doen. En dan blijken ze dat ook nog eens heel mooi te kunnen verantwoorden, zodat een meerlaagse film ontstaat die onderhoudend en vaak hilarisch is, maar ook serieuze kwesties als de wooncrisis en gentrification aanroert. Een fijne film om niet te veel over te vertellen, maar warm aan te bevelen.

