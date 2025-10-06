De veelal zwart wit gevlekte koe is in ons collectieve geheugen onlosmakelijk verbonden met het Nederlandse landschap. Dit artikel gaat over de rol die wij als mens (ontwerpers, melkveehouders, beleidsmakers en onderzoekers) gespeeld hebben, en nog steeds spelen, in de vormgeving van de koe, de koeienstal, en het landschap.

Unleash Your Herd’s Potential (2022) / foto Dániel Szalai

De architectuur van de koe

Vorig najaar was in Radius (Delft) de tentoonstelling From Raster to Vector te zien. Het toonde uitkomsten van het onderzoeksproject van Victor Munoz Sanz en Divya Agrawal over de standaardisering en technologisering van de koeienindustrie. De architectuur van de true type cow — het ideaalbeeld van de koe zoals dit in de melkveefokkerij wordt nagestreefd— stond centraal.

De architectuur van de koe bestaat uit een afgewogen, stevige hoofdconstructie, geoptimaliseerd om maximaal ruimte te creëren voor productieprocessen, terwijl het overmatig gebruik van energie minimaliseert. In het aanzicht van de koe is dit af te lezen aan de harmonieuze lichaamsstructuur, een perfecte balans tussen kracht en elegantie, een rijk geaderde uier en sterke benen. De koe, zoals wij haar nu veelal kennen, is de door de mens doorontwikkelde variant van de wilde oeros, het resultaat van decennialange selectie en aanpassingen om efficiëntie en maximale productie in de bedrijfsvoering te bevorderen.

Een selectieproces dat ‘onschuldig’ begon ten behoeve van de voedselvoorziening van de mens, doordat koeien met smalle horens nu eenmaal gemakkelijker te houden waren dan wilde oeros met lange horens; een eeuwenlang selectie- en optimalisatieproces dat tot op heden voortduurt. Huidige onderzoeken testen kleinere varianten van koeien die minder voedsel verbruiken en beter bestand zijn tegen de hitte, vervangen de traditionele zwart-witte vacht door grijstinten om reflectie van zonlicht te reduceren, en werken aan een ‘variant’ van een koe die minder stikstof zou uitstoten. Met zijn eeuwenlange ontwikkeling, is de melkkoe wellicht het meest doorontworpen product van de melkindustrie.

De koeienstal als reflectie van het menselijk handelen

De architectuur van de koeienstal daarentegen is — de technologische innovaties daargelaten — tamelijk constant gebleven. Het promotieonderzoek van architect Diederik de Koning naar de ontwikkeling van de koeienstal laat zien hoe vroegere volkeren al voor de ingang van de jaartelling samenleefden met vaak meerdere koeien onder hetzelfde dak. Om verschillende redenen, waaronder ook hygiënische, verhuisden de koeien in de loop van tijd naar een bijgebouw dat nog wel vastzat aan de hoofdwoning.

Een standaard plattegrond van een koeienstal is zo ingericht dat de functies die nodig zijn voor melkproductie elkaar efficiënt opvolgen. De afmetingen van de verschillende onderdelen zijn gebaseerd op de verhouding en productieve verplaatsing van een gestandaardiseerd koeienlichaam. Door de opschaling van het aantal koeien is de koeienstal uiteindelijk losgekoppeld van het woonhuis en vergroot, terwijl technologische innovaties een verandering van materiaalkeuzes en opbouw met zich meebrachten.

De twee meest voorkomende inrichtingen van de koeienstal zijn op basis van de ligbox- en potstal. Beide stallen hebben een betonnen vloer, waarbij stalen buizen de ruimte verdelen voor de benodigde functies. In een ligboxstal kunnen koeien ‘vrij’ door de stal rondlopen, om vervolgens plaats te nemen in een door buizen-van-elkaar-gescheiden box. Alleen in de box is een dunne laag stro aangebracht voor het ligcomfort van de koe, de bewegingsruimte is beperkt.

Bij een potstal-inrichting liggen koeien gezamenlijk in één ruimte bovenop een mengsel van stro en mest, die steeds met stro wordt opgehoogd totdat deze een maximum hoogte bereikt, waarna ze wordt geleegd.

Het naoorlogse ontwerp van de koeienstal wordt gekenmerkt door de combinatie van beton en staal. Volgens Sofia Nannini, promovendus bij bij de Politecnico di Milano en een van de sprekers op het Cowborgs in the Polder symposium najaar 2024, is dit het directe resultaat van de opkomst van het modernisme dat gelijktijdig plaatsvond als de grootschalige ontwikkeling van de agrarische sector. Toen de betonindustrie zich ontwikkelde en vol werd ingezet op promotie, kwam de eerste toepassing van het materiaal als vloer van de stal in beeld. De stalen buizen, geprezen om hun hygiënische karakteristieken, werden nog voordat deze in het modernistische architectuur hun opkomst kregen, toegepast en uitgetest in de koeienstal.

Verschillende naoorlogse architecten maakten ontwerpen voor koeienstallen. Het in hun ogen optimale koeienstalontwerp werd overgenomen in lesmateriaal voor opleidingen in agricultuur. Daarmee verschoof de verantwoordelijkheid van het stalontwerp van de architect naar de melkveehouders. Sindsdien is het ontwerp voornamelijk technisch verder verfijnd, de gemaakte innovaties zijn vooral gericht op het voorkomen van ziektes en het verbeteren van de diergezondheid.

Hoewel dit natuurlijk zeker positieve kanten heeft, wie kent de stal nu beter dan een boer zelf?, heeft dit ook zeker nadelen. Het ontwerp van de stal dateert nog uit het modernisme en is gebaseerd op idealen van het melkveebedrijf. Voor wie op een doldwaze donderdag besluit de wetgeving rondom het welzijn van koeien eens door te nemen, zal zien dat er voornamelijk wordt geredeneerd vanuit het beperken van negatieve gevoelens van de koe en nauwelijks het garanderen van positieve (of diens geluk).

Het zou dan ook niet slecht zijn om de naoorlogse koeienstal ook als architect eens kritisch te herzien. Door vast te klampen aan het huidige ontwerp van de koeienstal — met bijbehorende denkwijzen — wordt er steeds opnieuw terug gegrepen op verouderde (bouw)principes en ontstaat er geen of nauwelijks de ruimte om te streven naar radicaal verbeterde leefomstandigheden voor koeien.

Een leefgebied als productielandschap

Ook het landschap van en rondom de koeienstal, de weidegebieden, bieden potentie voor ontwikkeling. Om het gras jaarlang in goede staat te houden werden koeien steeds vaker, met name in koudere, nattere periodes, naar binnen verplaatst. Met de komst van grasrobots — lees robots die grasmaaien om dit vervolgens koeien te voeden — dreigen koeien steeds meer hun relatie met het landschap te verliezen.

Het probleem dat het binnenhouden van koeien met zich meebrengt, is de hoge concentratie stikstof die vrijkomt door de vermenging van urine met de ontlasting. Alhoewel de meeste stikstof in de koeienstal ontstaat, wordt er niet gekeken naar het beperken van ‘staltijd’. In plaats daarvan wordt er uitvoerig ingezet op de mogelijke implementatie van stikstofremmende technologische snufjes. Terwijl het huidige productieproces wordt beschermd, komen deze innovaties veelal neer op het verder controleren en beperken van de leefomstandigheden van de koe. Bewegende vloeren worden ontworpen waar koeien de hele dag overheen moeten stappen, zodat de ontlasting en urine kan worden gescheiden. Er worden machines ontwikkeld die de blaas van de koe stimuleren om te plassen, om urine op te vangen.

Én dat terwijl stikstof pas daadwerkelijk een probleem is geworden toen koeien naar binnen verplaatste. De natuur kent vele manieren waarop het stikstof kan vasthouden en/of afbreken. Ter bescherming van omliggende (natuur)gebieden zouden bomenlanen rondom de stal kunnen worden aangeplant die het stikstof afvangen. Door dit te combineren met stikstofbindende planten, wordt het vrijgekomen stikstof in de bodem worden opgeslagen. Het overblijvende stikstof die nog wel in de bodem en het water terecht komt, zou natuurlijk gefilterd kunnen worden door waterzuiverende vegetatie aan te planten langs de oevers. (Wellicht is het zelfs noodzakelijk om speciale waterzuiverende bufferzones aan te leggen, die het water lokaal zuiveren voordat het wordt afgevoerd.) Allemaal voorbeelden van onderzoeken met een positief resultaat, en die geen navolging hebben gekregen.

Door in te zetten op technologische innovaties, op de al kleine vierkante meters die de koe dagdagelijks beschikbaar heeft, in plaats van gebruik te maken van een natuurlijk verwerkingssysteem, komt de koe steeds verder af te staan van haar natuurlijke leefomstandigheden. Langzamerhand wordt de koe zelf onderdeel van de technologische productieketen; de Nederlandse melkveekoe leeft op het grensvlak van natuur en technologie.

Tussen natuur en technologie

Zolang we als samenleving niet massaal kunnen stoppen met het consumeren van zuivelproducten, zal de melkproductie niet of nauwelijks gaan wijken voor het welzijn van de koe. Het is niet alleen de taak van melkveehouders om alternatieven te onderzoeken, veel zetten zich al in om de leefomstandigheden voor hun koeien te verbeteren. Toch vinden veel van deze innovaties plaats binnen de bestaande muren. Logisch, want hun hele bedrijfsvoering is hiermee verweven.

Ook (landschaps)architecten zouden mee moeten denken en ontwerpen aan een verbeterd ontwerp voor de koeienstal met rondom gelegen landschap, een waarin het welzijn van zowel de koe als de mens centraal staat. Hoewel de opkomst van de technologie veel ethische vragen met zich meebrengt en er kritisch moet worden gekeken waar en hoe deze worden toegepast, biedt het zeker ook voordelen en mogelijke alternatieven. Tegelijkertijd moet ook het natuurlijke (productie)landschap van de koe benut en nader onderzocht worden, om daarmee ook de koe als onderdeel van een groter ecosysteem te (blijven) zien.

De koe is misschien wel het meest zichtbare dier in het Nederlandse landschap, toch wordt haar welzijn steevast over het hoofd gezien, genegeerd, of niet bevraagd. De architectuur van de koe is ook ontworpen, bestaande typologieën zullen bevraagd moeten worden om een gelijkwaardigere verhouding tussen dier en mens vorm te geven.

