Tweede Kamerverkiezing partijprogramma’s: klimaat, energie en ruimtelijk inrichting

Nieuwe ronde, nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden. Op 29 oktober is de Tweede Kamerverkiezing. Om goed geïnformeerd te kunnen stemmen vroeg Archined een aantal vakgenoten partijprogramma’s door te nemen op een specifiek thema. Dirk Oudes zocht in partijprogramma’s naar visies over de relatie tussen tussen de klimaat- en energieopgaven en de ruimtelijke inrichting van ons land.

Overzicht partijprogramma’s Tweede Kamerverkiezing

‘Mag het ook weer eens over het klimaat gaan?’ Dat was de titel van een recente column van Pieter Derks op Radio 1. Hoewel Derks vooral een algemene beschouwing gaf over (het gebrek aan) recente (media) aandacht met betrekking tot dit onderwerp, bleek deze vraag ook toepasselijk voor de verkiezingsprogramma’s. Ik deed een quick-scan van de programma’s van partijen die op dit moment in de Tweede Kamer zitten en bestudeerde zes programma’s van ‘grotere’ partijen meer in detail op de raakvlakken tussen klimaat, energie, het landschap en ruimtelijke ordening.

Allereerst dus de aandacht voor klimaatverandering ten opzichte van andere maatschappelijke problemen. Alleen de Partij voor de Dieren en Volt openen hun programma’s met dit thema, GroenLinks-PVDA zet hun visie uit in het tweede hoofdstuk. Bij de andere twaalf partijen die zitting hebben in de Tweede Kamer staat het onderwerp ergens halverwege of zelfs helemaal achteraan in het partijprogramma. Disclaimer: Forum voor Democratie schrijft er ook over in hoofdstuk 2, maar om meteen duidelijk te maken dat het volledige klimaatbeleid afgeschaft moet worden.

Wat wel prominent naar voren komt in vrijwel alle partijprogramma’s is de urgentie van het oplossen van de problemen met het elektriciteitsnet. De zogenaamde netcongestie, waarbij het netwerk niet toegerust is om aan de toenemende elektriciteitsbehoefte te voldoen. Alleen lijken de partijen dit nog niet te zien als een ruimtelijke opgave, en dat terwijl de nieuwe hoogspanningslijnen en onderstations op korte termijn ergens een plek moeten krijgen. Ook lijken de partijen zich niet bewust van de sturende werking van de energie-infrastructuur op de ruimtelijke ontwikkelingen op lange termijn.

Afgezien van de partijen die het klimaatbeleid overboord willen gooien, lijkt er eensgezindheid te zijn over het nakomen van de internationale klimaatafspraken. De stelligheid rondom het belang van deze afspraken contrasteert dan ook met de nonchalance over hoe de toezeggingen in deze verdragen ingelost moeten worden. Het PBL becijferde recent nog dat het ‘erg onwaarschijnlijk’ is dat de gestelde klimaatdoelen van 2030 worden behaald, en vrij veel partijen vullen dit – wat betreft energieopwekking – niet heel specifiek in. CDA en VVD spreken bijvoorbeeld nog wel over twee kerncentrales en noemen verder in een adem ook nog maar zonne-energie, wind op zee, geothermie, groen gas en waterstof, maar hoeveel, op welke manier, of waar blijft grotendeels achterwege.

Maar goed, het kan natuurlijk nog anders: volledig stoppen met hernieuwbare energie en vooral inzetten op klimaatadaptatie zoals JA21 en de PVV voorstellen. Ik ga even niet inhoudelijk in op dit standpunt, maar vraag mij wel af of men bij deze partijen voldoende bekend is met de daadwerkelijke gevolgen van een dergelijk beleid. Natuurlijk, experts kunnen zich hier een beeld bij vormen: denk aan overstappen naar landbouwgewassen die tegen zout water kunnen, steeds meer ruimte reserveren voor waterveiligheid, of mogelijk zelfs wonen en werken verplaatsen naar gebieden die bestand zijn tegen hoog water. Ik vraag me echter af of het grotere publiek bekend is met wat aanpassen aan klimaatverandering betekent bij een dergelijk business-as-usual scenario, en hoe het Nederlandse landschap voor toekomstige generaties zal veranderen. Dat zou in ieder geval een vraag zijn die ik zou stellen in een debat.

Bij de partijen die de energietransitie wel zien zitten (GroenLinks-PVDA, CDA, D66 en VVD) zag ik een variatie aan motieven, zoals koopkracht, veiligheid en geopolitieke en energie onafhankelijkheid. In eerste instantie vond ik dit positief: deze beweging zal ons immers op lange-termijn robuuster maken, niet waar? Toch bekroop mij het gevoel dat het aanpakken van klimaatverandering kwetsbaarder wordt zonder een morele verantwoordelijkheid als onderlegger, zonder empathie voor toekomstige generaties en de gevoelde noodzaak om een functionerende planeet achter te laten. Op dat spoor, zonder morele verantwoordelijkheid, verbaast het dan weer niet dat JA21 en FvD gaswinning in Groningen weer als optie zien.

Wat me positief verraste was dat een aantal partijen zoals CDA en Volt, expliciet pleit voor het ontwikkelen van lange termijnvisies (2100), wél met oog op die toekomstige generaties. Vooral Volt vult dit al wat in met bijvoorbeeld een natuurinclusieve energietransitie, het uitfaseren van de staalindustrie in de IJmond en inzetten op droogte- en zoutbestendige gewassen. Een ‘generatietoets’ moet langetermijneffecten in beeld brengen en zo belangen van toekomstige generaties in beleid betrekken, aldus Volt.

Langetermijnvisies zijn essentieel om de grote ruimtelijke opgaven in Nederland in samenhang te kunnen aanpakken zonder deze af te wentelen op andere delen van de wereld of op toekomstige generaties. D66 pleit als een van de weinige partijen duidelijk voor samenhang als middel voor positieve verandering: “En door goede samenwerking kunnen verstedelijking, verduurzaming van de landbouw, versterking van de natuur, de energietransitie en klimaatadaptatie elkaar juist versterken.” Bij veel andere partijen lijkt het meer op een stapel klimaatmaatregelen met een nietje erdoorheen. Het staat er wel, maar onderlinge verbanden worden niet gelegd. Het Nederlandse landschap is vooral iets wat ‘behouden’ moet blijven en hernieuwbare energie – als het al nodig is – moet netjes worden ‘ingepast’.

Geograaf Floor Milikowski pleitte recent nog in De Volkskrant voor langetermijnvisies waarbij we met een positieve blik naar de veranderende toekomst kijken. Ze laat aan de hand van een reeks voorbeelden, zoals de Scheveningse boulevard en het raadhuisplein in Emmen, zien dat het dromen over de lange termijn kansen biedt om de grote opgaven in ons land te combineren. Als de coalitievorming – naar verwachting – toch lang gaat duren, dan stel ik voor dat we voor de nieuwe kamerleden een aantal excursies organiseren naar deze mooie projecten. In de bus op de weg terug kan dan mooi gebroed worden op een samenhangende ruimtelijke visie voor Nederland.

Steun onafhankelijke architectuurkritiek Wil jij meer van dit soort artikelen lezen? Archined is een onafhankelijk platform en wordt financieel mogelijk gemaakt door haar leden, samenwerkingspartners en donateurs. Steun ook onafhankelijke architectuurkritiek, Doneer nu