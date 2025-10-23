Tweede Kamerverkiezing partijprogramma’s: ruimtelijke ordening

Nieuwe ronde, nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden. Op 29 oktober is de Tweede Kamerverkiezing. Om goed geïnformeerd te kunnen stemmen vroeg Archined een aantal vakgenoten partijprogramma’s door te nemen op een specifiek thema. Hoe moet, zal Nederland er over een aantal decennia uit zien? Peter Pelzer zocht in partijprogramma’s naar visies op sturing en visies op ruimtelijke inrichting van ons land.

Overzicht partijprogramma’s Tweede Kamerverkiezing

Op de Universiteit Utrecht gaf ik jarenlang de cursus ‘Strijd om de Ruimte’. Twee begrippen speelden daarin een belangrijke rol: visie op sturing en visie op ruimtelijke inrichting. Visie op sturing gaat over het wensbeeld van de werking van ruimtelijke ordening, bijvoorbeeld de rol van de markt en die van de overheid. Visie op ruimtelijke inrichting gaat over het wensbeeld voor het resultaat van ruimtelijke ordening; bijvoorbeeld gebundelde deconcentratie (Tweede Nota) of de compacte stad (Vierde Nota). Samen kaderen deze visies de richting van de ruimtelijke ordening.

Ruimtelijke ordening definieer ik hier onder meer schatplichtig aan de Commissie Van Veen (1971) als ‘het zoeken naar de best denkbare wederkerige aanpassing van ruimte en samenleving, zulks ter wille van de samenleving’. Of in iets andere woorden: de samenleving verandert voortdurend, denk aan technologische ontwikkeling en vergrijzing, en de ruimte doet dat ook, deels als antwoord op die maatschappelijke ontwikkelingen (kleinere woningen als antwoord op individualisering), deels doordat de ruimte zelf verandert (klimaatverandering verandert hoe we de ruimte kunnen gebruiken als maatschappij). Ergo: ‘een wederkerige aanpassing’.

Visie op sturing

In de afgelopen twintig jaar zijn er twee duidelijke trends in de visie op sturing van de ruimtelijke ordening te zien: meer ruimte voor de markt en decentralisatie van overheidstaken. Gemeenten gingen in principe over bestemmingswijzigingen, bijvoorbeeld in het geval van een nieuwe wijk. Hierbij was het grondbeleid veelal ‘passief’; gemeenten zijn terughoudend geworden in het aankopen van gronden. Op een mogelijke woningbouwlocatie als de polder Rijnenburg bij Utrecht zijn bijvoorbeeld bijna alle posities in handen van (semi-)private partijen. Provincies waren veelal aan zet voor het ‘buitengebied’, terwijl het Rijk zich concentreerde op kwesties van nationaal belang, zoals snelwegen en vliegvelden. Waterschappen hadden traditioneel een meer volgende rol, maar begonnen zich de afgelopen jaren als reactie op een veranderend klimaat steeds meer te roeren.

In de verkiezingsprogramma’s is het beeld over de trend naar meer ruimte voor de markt, zoals te verwachten, gemengd en kan keurig ingekleurd worden al naar gelang de positie op het politieke spectrum. De diagnose is aan de linkerzijde dat de ruimte van de markt te groot is geworden en moet worden ingeperkt. De SP stelt:

Stel je voor: een land waar iedereen een goed en betaalbaar huis heeft. Waar jonge mensen een plek kunnen vinden om hun leven op te bouwen, ouderen prettig oud worden in hun eigen buurt en niemand hoeft te kiezen tussen huur betalen of boodschappen doen. Die toekomst is mogelijk als we kiezen voor mensen in plaats van voor de markt.

Aan de rechterzijde wordt juist het gebrek aan ruimte voor de markt als probleem gezien:

De keuze die we moeten maken is of we de woningmarkt blijven vastzetten met regels, of zorgen voor groei door eindelijk weer ruimte geven te aan de markt. De VVD kiest voor dat tweede.

Diezelfde VVD ziet de trend van decentralisatie overigens wel als een probleem. Ze pleit voor meer ‘regie’ op een manier die de markt meer ruimte geeft en gemeenten met elkaar laat concurreren:

Ruimtelijke ordening kan niet langer alleen bij gemeenten liggen, want er zijn meer locaties nodig dan nu beschikbaar komen. Wij kiezen voor meer regie, meer doorstroming, meer huizen, maar minder regels. (…) Het Rijk krijgt de regie op de ruimtelijke ordening en bouwproductie terug. Gemeenten die bouwrecords breken krijgen een financiële bonus om in nieuwe woningbouwplannen te investeren.

De term regie of een variant daarop komt in alle verkiezingsprogramma’s terug. De invulling daarvan betreft vooral het aanwijzen van woningbouwlocaties. Water en bodem sturend als vorm van regie vinden we alleen terug bij GroenLinks-PvdA (bij de paragraaf over droogte) en D66. Uit het verkiezingsprogramma van D66:

Om te bepalen wat we waar doen, hanteren we het principe van ‘bodem en water sturend’. Dat betekent bijvoorbeeld dat we bouwen op hogere grond als er overstromingsgevaar is.

Veel aandacht krijgt het door een groot deel van de watersector (waterschappen, adviesbureaus etc.) gewaardeerde idee water en bodem sturend dus niet. Wat wél door alle partijen wordt benoemd is het wegnemen van belemmeringen voor de woningbouw. Dat kan door het (verder) schrappen van regels (de VVD stelt voor om de commissie STOER jaarlijks een evaluatie te laten uitvoeren), de belangen van woningzoekenden beter te borgen (zoals D66 en het CDA betogen) of nieuwe Wetgeving over versnelling van de woningbouw (GroenLinks-PvdA). Het verkiezingsprogramma van het CDA is over het algemeen aan de wollige kant, maar doet ook een aantal verrassend concrete suggesties, zoals ‘een voorstel voor aanpassing van de grondexploitatie:

We onderzoeken wat er nodig is om maatschappelijke baten als groen en ontmoeten te verrekenen in gemeentelijke grondexploitaties en investeringsplannen.

Visie op ruimtelijke inrichting

Dan naar visie op ruimtelijke inrichting; hoe ziet het Nederland van de toekomst eruit als het aan de politieke partijen ligt? De volger van het debat heeft de ‘utopische bouwplannen’ van de verschillende politieke partijen vermoedelijk niet gemist: de 10 nieuwe steden van D66, waaronder ‘IJstad’, Tata-stad van Volt, en het plan van GroenLinks-PvdA om op of bij vliegvelden te bouwen. GroenLinks-PvdA is daarbij glashelder over welke ruimteclaims zij prioriteert:

Als we 100.000 nieuwe woningen willen bouwen, is ruimte nodig. Dat betekent dat andere belangen zullen moeten inschikken, zoals de veehouderij en de luchtvaart.

Het CDA is een stuk vager, of: procedureler, zo u wilt, over de prioritering van ruimteclaims. De afweging ruimteclaims komt tot stand…

door een visie te ontwikkelen, samen met provincies, regio’s en gemeenten, met bedrijven en maatschappelijk middenveld. Waar pijnlijke keuzes samengaan met perspectief.

Wel heel duidelijk is het CDA over het omarmen van het roemruchte ‘straatje erbij’, dat aangevuld dient te worden met een ‘wijkje erbij’. Ook bij de SP aandacht voor de wijk, zowel villawijken als buurten met veel sociale huurwoningen verdienen schoonheid:

Te vaak worden betaalbare wijken neergezet zonder oog voor schoonheid, samenhang of leefbaarheid. Wij kiezen voor woonwijken die niet alleen betaalbaar en functioneel zijn, maar ook esthetisch aantrekkelijk. Met goede architectuur, doordachte inrichting en volop ruimte voor groen. Elke nieuwe wijk krijgt een stedenbouwkundige visie met aandacht voor duurzaamheid, kwaliteit en de menselijke maat.

Volt en D66 zijn preciezer in hun gedroomde wijk van de toekomst, die is groen, autoluw en je ontmoet elkaar daar gemakkelijk. Die doelen worden onder meer bereikt door lagere parkeernormen en het toepassen van de 3-30-300 regel – 3 bomen kunnen zien vanuit je huis, 30% van de buurt bedekt met boomkruinen en binnen 300 meter toegang tot groen. Het verkiezingsprogramma van Volt is overigens verreweg het gedetailleerdst met betrekking tot de visie op ruimtelijke inrichting. Ze stellen bijvoorbeeld voor een visie op ruimtelijke inrichting voor 2100 te ontwikkelen:

Volt wil aan de Nota Ruimte een visie toevoegen voor Nederland in 2100. Hierin zorgen we dat er in de toekomst ruimte is voor duurzame landbouw, wonen, natuur, industrie en infrastructuur, met als uitgangspunt een duurzame leefomgeving voor mens en natuur.

De onontkoombare ruimtelijke toekomst

De afgelopen jaren leek er iets van een revival van de ruimtelijke ordening, onder meer door het energieke Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening met toenmalig minister Hugo de Jonge. Toch is de aandacht voor ruimtelijke ordening in de verkiezingsprogramma’s nogal beperkt, eigenlijk in lijn met het beeld van de afgelopen twintig jaar.

In de verkiezingsprogramma’s is ruimtelijke ordening vooral een optelsom van woningbouwplannen, veel minder een samenhangende visie op de (on)mogelijkheden van de toekomstige configuratie aan ruimteclaims. Dat is niet zo gek: wonen is een stuk tastbaarder voor de kiezer dan het abstracte idee van ruimtelijke ordening.

Toch is er reden tot optimisme over de politieke betrokkenheid bij de ruimtelijke ordening. Recentelijk is de (ontwerp)-Nota Ruimte gepresenteerd, met een samenhangend beeld voor de ruimtelijke toekomst van Nederland. Voor een inhoudelijke uiteenrafeling van dit kloeke stuk moet u een ander artikel lezen, vaststaat dat een nieuwe Tweede Kamer zich hiertoe zal moeten verhouden. De toekomst staat letterlijk op de kaart. We zagen dat al een beetje in de levendige ruimtelijke verkiezingsdebatten van zowel de Rijksuniversiteit Groningen als Wij Maken Nederland.

Hopelijk zien we hier de kiemen van nieuwe energie, ideevorming en debat in de cruciale zoektocht naar de best denkbare wederkerige aanpassing van ruimte en samenleving.

