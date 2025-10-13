Tweede Kamerverkiezing partijprogramma’s: volkshuisvesting

Nieuwe ronde, nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden. Op 29 oktober is de Tweede Kamerverkiezing. Om goed geïnformeerd te kunnen stemmen vroeg Archined een aantal vakgenoten partijprogramma’s door te nemen op een specifiek thema. Sanne van Manen bekeek een groot aantal programma’s op hét thema van deze verkiezingen: volkshuisvesting.

Overzicht partijprogramma’s Tweede Kamerverkiezing

Zelf heb ik het nog niet eerder meegemaakt dat een onderwerp dat ons eigen vakgebied voor een heel groot deel definieert, hét belangrijkste thema is van de Tweede Kamerverkiezing. Enerzijds interessant en leuk, maar anderzijds ook een bron van frustratie. Woorden als ‘visie’, ‘ontwerp’, ‘integrale benadering’, ‘woonkwaliteit’ of ‘stedenbouw’ zijn zeer schaars vertegenwoordigd in de verkiezingsprogramma’s én in het debat.

Ook in de vorige verkiezingen, nog geen twee jaar geleden, was wonen al een van de belangrijke thema’s. Is er inmiddels veel veranderd?

In de praktijk lijkt er weinig vooruitgang te zijn geboekt. Okay, er is weer een minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening met een eigen ministerie, maar het woningtekort is toegenomen, de te bouwen aantallen woningen worden nog steeds niet gehaald, de wachtlijsten in de sociale huur zijn niet korter geworden, de vrije sector huur is nog steeds heel duur en een lange termijn visie op volkshuisvesting ontbreekt nog altijd. Er is dus werk aan de winkel.

De politieke partijen hebben in ieder geval hun best gedaan; lijsten met pakweg vijftig voorstellen tegen het woningtekort zijn geen uitzondering. Daarbij valt op dat de hoeveelheid maatregelen bij de wat linksere partijen een stuk uitgebreider zijn dan aan de rechterkant van het spectrum.

Ik licht een paar onderwerpen uit.

Het ‘bouwen, bouwen, bouwen’ is alom vertegenwoordigd in de verkiezingsprogramma’s. Hiervoor worden allerlei instrumenten uit de kast getrokken: een ‘bouwbonus’ voor gemeenten die ‘bouwrecords breken’ (VVD), een ‘Wet versnelling woningbouw’ (Groenlinks/PvdA), een ‘nationale bouwbaas’ (D66), een ‘Nationaal Crisisplan’ (PVV) en een ‘Deltaplan voor wonen’ (PvdD). Dat de kans groot is dat de bouw de komende jaren enkel gaat vertragen door netcongestie, Europese regelgeving rondom waterkwaliteit, stikstof, de bodem die kwetsbaar is door klimaatverandering en het carbon budget dat nagenoeg op is, komt – op stikstof na – nauwelijks ter sprake. Zorgen voor na de verkiezingen.

Bijna elke partij vindt dat grootschalige woningbouw op buitenstedelijke locaties nodig is. Als het aan de politiek ligt beschikt Nederland straks over tien nieuwe steden (D66) een TATA-stad (Volt), de wijk ‘Rotterdam Airport’(Groenlinks/PvdA) en vele ‘wijkjes erbij’ (o.a. PVV, VVD en CDA). Enkel de Partij voor de Dieren benoemd expliciet dat het bouwen een volgordelijkheid moet kennen: eerst het beter benutten van de bestaande voorraad, dan binnenstedelijk verdichten en tot slot pas nieuwbouw aan de rand van bestaande woonkernen.

Terwijl de partijen lijnrecht tegenover elkaar staan over de vraag voor wie er gebouwd zou moeten worden, lijkt er, naast het bouwen, wel een zeer brede consensus te zijn over ‘het beter benutten van de bestaande voorraad’. Van PVV, BBB tot aan de SP, iedereen is voorstander van transformatie, woningdelen, -splitsen en optoppen. Over de grootste bottleneck bij deze strategieën, de parkeernorm die omlaag zal moeten, wordt helaas gezwegen.

Waar ik zelf het meest warm van wordt, zijn de plannen die echt uit een ander vaatje tappen, die een systeemverandering voorstellen. Laat me beginnen bij een partij in de lift, het CDA. Zij willen een integraal beleid tussen Volksgezondheid, Volkshuisvesting en Sociale Zaken om te kunnen investeren in het ‘gemeenschapsgericht’ bouwen. Daarnaast willen ze onderzoeken of het mogelijk is om maatschappelijke baten die voortkomen uit groen en ontmoeten, verrekend kunnen worden in gemeentelijke grondexploitaties (GREX). Ondanks de bewezen relatie tussen gezondheidszorg en de woonomgeving, is het op dit moment niet mogelijk om bijvoorbeeld via de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling (de afdeling vanuit de gemeente die verantwoordelijk is voor het sociaal domein, zorg, welzijn en jeugdzorg) vanuit de zorgkant te investeren in het fysieke domein. Dat mag wettelijk niet. Ook het opnemen van maatschappelijke baten in een GREX is wettelijk niet toegestaan. Dit wel mogelijk maken zou dan ook een ommekeer betekenen in het vastgoedrekenen. Met als gevolg meer budget voor een kwalitatieve woonomgeving nu en minder kosten straks als gevolg van de toekomstige zorgcrisis.

Terwijl het CDA met meerdere woorden het ‘collectief’ aanprijst, ontbreekt helaas de meest ‘gemeenschapsgerichte’ ontwikkelvorm: de coöperatie. Ook bij dé partij waar zelfbeschikking in de grondbeginselen staat, ontbreekt de coöperatie (D66). Alle andere linkse partijen, inclusief Volt, steunen de coöperatie, maar geen partij is zo enthousiast als de SP: ‘Leve de wooncoöperatie!’ schrijven zij.

Tot slot, de ‘Woningbouwcorporaties Nieuwe Stijl’ van Groenlinks/PvdA en de SP (al heeft de laatste er geen nieuwe catchy titel voor), een nieuwe corporatie sector voor ook hogere inkomens die nu onder de middenhuur vallen. De voorstellen doen denken aan het Weense model, waar de arts en de schoonmaker naast elkaar wonen in hetzelfde (prachtige) sociale huurcomplex. “Volkshuisvesting van topkwaliteit, waar bewoners trots op kunnen zijn” is dan ook wat Groenlinks/PvdA wil. Een van de weinige partijen samen met de SP die kwaliteit benoemen in relatie tot de architectuur, de uitstraling, de aanwezigheid van groen, voorzieningen en gemeenschappelijke binnenruimtes!

Wat mis ik? Het belang van goed wonen! Ja, er wordt her en der iets geschreven over goede woningen, die bijvoorbeeld duurzaam en gezond moeten zijn, maar de echte woonkwaliteit lijkt te ontbreken. Want hoe zorgen we dat al die nieuwe woningen voldoende daglicht hebben, goed indeelbaar zijn en zich in de toekomst kunnen schikken naar nieuwe bewoners? Met goede plattegronden, prettige gangen en fijne entrees? Woningbouw zoals de experimenten uit de jaren ’70, waar de plattegrond nog een centraal onderdeel was van de opgave als reactie op de fabrieksmatige bouw uit de jaren ’60.

Ondanks dat veel partijen ‘hun best hebben gedaan’, is er nog ruimte voor verbetering. Daar is ook voor ons, ruimtelijk ontwerpers, nog werk aan de winkel om dit op de politieke agenda te krijgen! En bij deze roep ik alle politieke partijen op om vooral in gesprek te gaan met architecten en stedenbouwkundigen om jullie programma’s voor de volgende verkiezingen (gemeenteraad voorjaar 2026) verder aan te scherpen. Wees niet bang voor meer ‘visie’, meer ‘integraal ontwerp’ en meer ‘woonkwaliteit’ dit zal enkel uw gemeente ten goede komen en meer leefbaar maken.

