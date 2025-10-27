Tweede Kamerverkiezing partijprogramma’s: voorbij de mooie beloften

Mijn overstap van architect met een eigen bureau naar ‘de andere kant’ – lees werken in dienst van een projectontwikkelaar – zoals sommige vakgenoten het zullen omschrijven, heeft nieuwe inzichten opgeleverd met betrekking tot de woningbouwpraktijk. Met deze iets anders gefocuste bril bekeek ik een groot aantal partijprogramma’s voor de komende Tweede Kamerverkiezing.

Overzicht partijprogramma’s Tweede Kamerverkiezing

Zoals Sanne van Manen al eerder in haar bijdrage voor Archined schreef, woningbouw en volkshuisvesting zijn alom vertegenwoordigd in de verschillende partijprogramma’s. Wat mij opviel is dat wat opgeschreven is bijna uitsluitend gaat over wát er moet gebeuren, en dan vaak zo dat een partij makkelijk scoort bij de eigen electorale ‘doelgroep’. Ligt hier werkelijk de opgave? Weten we niet allang wat er moet gebeuren? Is deze opgave niet juist dat, als er voor ‘iedereen’ iets moet gebeuren, maar in schaarste niet alles (tegelijkertijd) kan, de vraag veel meer ligt bij het wat eerst, en hoe dan? Prioriteiten in plaats van ambities!

Dat alle partijen het er over eens zijn dát er een probleem is, gek genoeg, een verademing. Klimaat- en milieuproblemen worden door sommigen weggezet als “geneuzel” (PVV), maar problemen op de woningmarkt worden unaniem benoemd. Wát het probleem is, is alleen niet eenduidig. In economische termen: sommigen wijten het aan (teveel) vraag, anderen aan (te weinig) aanbod.

PVV, JA21, BBB, en VVD vinden dat er teveel vraag naar woningen is. En die overvraging komt op conto van … asielzoekers. De gemiddelde Archined lezer weet vast dat dit onzin is, maar toch nog even de cijfers herhalen: van de migranten is maar een kleine 10% een asielmigrant, en eenmaal statushouder, leggen ze ‘beslag’ op rond de 10% van de sociale huurwoningen die beschikbaar zijn. Al zou je het huisvestingsvraagstuk van statushouders ‘oplossen’ zoals deze partijen voorstellen, dan nog blijft er een gigantisch probleem over. En met een extra probleem: nog minder handen en hoofden waar we nu al een schreeuwend tekort aan hebben.

It’s the econom demography, stupid

Er zijn te weinig woningen, maar het gaat niet alleen om de aantallen (+400.000, naast vervangende nieuwbouw). It’s the econom demography, stupid: we hebben gezinswoningen genoeg (als ze op de juiste plek staan), wat nodig is zijn woningen voor alleenstaanden en kleine(re) huishoudens. Van die 400.000 woningen is tweederde tot driekwart bovendien voor de groeiende groep ouderen/senioren, die vaak alleen of maar met z’n tweeën wonen.

De meeste partijen snappen gelukkig dat de oplossing dus vooral moet komen van meer woningen, de aanbod kant. Veel partijen lijken van Manen’s pleidooi gelezen te hebben: transformatie en herbestemming worden in een aantal programma’s expliciet genoemd, net als woningsplitsing. Deze voorstellen gaan allemaal uit van de ruimte in de bestaande voorraad. NSC, GroenLinks-PvdA, SGP willen woningsplitsing vergemakkelijken. BBB pleit voor het herbestemmen van agrarisch vastgoed, de SP voor het herbestemmen dan wel transformeren van kantoren en winkelpanden naar woningen én een actief onteigeningsbeleid bij langdurige leegstand. Een aantal partijen erkennen ook expliciet dat de veranderende demografie vraagt om een andere benadering. Het CU en CDA benoemen als enige expliciet ouderenhuisvesting als ambitie. Je vraagt je af: wat zou de gemiddelde leeftijd van hun kiezers zijn?

Waar al die nieuwe woningen moeten komen, is natuurlijk vraag één. Splitsen en transformatie gebeurd natuurlijk in de bestaande bebouwde, daar is geen extra ruimte voor nodig. D66 gooit het over een andere boeg: ze pitchen het bouwen van tien nieuwe steden rond (nieuwe) OV-knooppunten. Iemand heeft denk ik een boekje over Transit Oriented Development gelezen, maar het niet helemaal begrepen.Het IJstad-plan (een inktvlek in het Markermeer) is hier een voorbeeld van. Het is een bewuste, populistische – want idioot en ineffectieve – vlucht naar voren. Dat een dergelijk plan, zeker op korte termijn, een constructieve dosis autoritaire doorzettingsmacht vereist die je misschien in Abu Dhabi/Doha/Dubai, Saudi Arabië of China hebt, past goed bij D66 (not).

CDA en JA21 pleiten voor de straatje-bij methode, waarbij CDA het straatje oprekt naar ‘wijkje’ erbij. Voor veel ontwikkelaars met strategische grondposities die hier op hebben geanticipeerd zal dit voorstel als muziek in de oren klinken. Los van ‘kleine’ issues zoals stikstof of netcongestie: zijn dit ook de locaties waar de vraag die er is logischerwijs ‘landt’? Voor wie bouwen ze deze straten of wijkjes? Willen jongeren/starters aan de rand van een stad wonen, met nauwelijks OV, waar de (onbetaalbare) auto noodzakelijk is? Willen actieve (bijna) senioren die nadenken over hun derde- en vierde (steeds meer zorgbehoevende) levensfase veraf van de kernen met voorzieningen wonen?

Hoe dan?

Hoe mooi alle goede suggesties zijn: we kennen ze allemaal eigenlijk al. Het zal uiteindelijk een pragmatische en locatie-specifieke mix van en-en oplossingen moeten worden. De échte uitdaging is: doen, de uitvoering. Zonder rekening te houden met de uitvoering, of daar meer ruimte voor te maken, waaronder de juiste financiële spelregels, is elk beleid tandeloos. Het is de reden dat markt en overheid elkaar nu (weer) schoorvoetend opzoeken om de hallucinante complexiteit waarin we allemaal gevangen zitten op te lossen.

Echter anders dan beter samenwerken kiezen veel partijen voor ‘doordrukken’ of vriendelijker gezegd ‘regie’. D66 pleit voor een ‘bouwbaas’ aangesteld door het Rijk, JA21 wil iets vergelijkbaars: een regeringscommissaris. In beide gevallen wordt voorgesteld om een technocraat naast/boven/buiten de politiek/minister(s) te zetten. Een persoon, een ‘sterke man’ die boven departementen, overheden op verschillende schalen en sectorale conflicten kan staan en zaken kan doordrukken. Het zal niet verbazen dat de PVV onder het mom van een ‘nationaal crisisplan’ alle ‘lastige’ regels en eisen, waaronder “duurzaam geneuzel” (zoals stikstof), terzijde wil schuiven. Net zo als de ‘sterke man’ komt dit ‘crisis’-frame neer op het terzijde schuiven van het complexe en democratisch geborgde afwegen van belangen via de ‘koninklijke weg’. Het CDA houdt het bij fatsoenlijke klinkende maar loze vaagtaal: “de regie terugpakken op keuzes te maken in schaarste”. Ja, mooi, maar hoe dan, door wie?!

Een andere benaderingswijze van het uitvoeringsprobleem is de bijl zetten in de complexiteit: het ‘versimpelen’ of schrappen van regels en procedures. Aan alle kanten van het politieke spectrum resoneert deze benadering: De PVV, D66, NSC, GroenLinks-PvdA, BBB noemen dat allemaal in meer of minder vage bewoordingen. Twee voorbeelden: het verbod op woningsplitsing opheffen. Dit klinkt goed, maar vertel er dan ook bij hoe je dat ‘goed’ wil doen zonder de 19de eeuwse woonpraktijken waar arbeidsmigranten en studenten nu al mee te maken hebben, ook legaal te maken. Om 19e eeuwse praktijken tegen te gaan is woningsplitsing namelijk nu in veel steden verboden. Wat veranderd er dan na de verkiezing precies?

Een vergelijkbaar ‘pragmatisch’ voorstel komt van de PVV en de BBB om het verbod tot permanente bewoning van recreatiewoningen te schrappen, of in ieder geval te gedogen. Hiermee pleiten ze voor het ‘formaliseren’ van campings met stacaravans tot de facto Amerikaanse trailerparks. Is dit een stap vooruit?

Worden, in beide gevallen, de in de te schrappen regels geborgde belangen/waarden zo maar (bewust) geslachtofferd? Of is er gewoon niet over nagedacht?

Wel is het hoopvol dat, ook hier dwars door het politieke spectrum, velen het een goed idee vinden om de verguisde corporaties (weer) een grotere rol te geven. Veel politieke partijen bepleiten onder andere om de corporaties (weer) vrij te stellen van vennootschapsbelasting. SP, CU, Volt, PVV. GroenLinks-PvdA en SP benoemen deze vrijstelling expliciet. Met dit voorstel wordt de rol van de corporaties in de ‘markt’ minder afgeknepen en een deel van het jarenlange VVD-geleide corporatie bashing gerepareerd. Zelfs de VVD kan er niet omheen dat het anders moet, maar houdt het heel zuinigjes bij het ‘wegnemen van belemmeringen’.

Opvallender is dat veel partijen (D66, PVV, NSC, GroenLinks-PvdA) pleiten om het ‘mandaat’ van de corporaties te verruimen door ze onder andere ook middeldure huur en (bij sommigen zelfs) koopwoningen te laten bouwen. In dit soort woningen wordt nu nauwelijks voorzien, niet omdat het niet al kan/mag, maar omdat het nu zo ingewikkeld is gemaakt, dat corporaties er niet aan beginnen. Hoewel de partijen het aanpassen van de spelregels hiervoor niet technisch uitleggen (vast te ingewikkeld), is het een mooie intentie: de corporaties, met hun andere langjariger ‘business model’ dan commerciële marktpartijen zouden goed toegerust moeten zijn om betere (lees: grotere) en blijvend betaalbare woningen te ontwikkelen. Dat corporaties links of rechtsom (op termijn) nu al niet zonder (forse) steun van de overheid kunnen, wordt door de partijen alleen nu nog even voor hun uitgeschoven.

‘Negatieve’ politiek

Bouwers en ontwikkelaars zullen vooral kijken naar of we ‘door kunnen’ na de verkiezingen. Zonder productie geen business. De vraag is er, het aanbod niet. Wat er wel zijn: belemmeringen. We hebben een soort ‘negatieve’ politiek nodig: geen plannen voor wat we wel willen (oud nieuws) maar plannen om de redenen waarom we nu niets kunnen weg te nemen. Naast alle feitelijke belemmeringen (stikstof, netcongestie, arbeidstekorten), heeft de mono-fixatie op ’de markt’ het palet van middelen om tot actie te komen ernstig beperkt. Terwijl iedereen natuurlijk snapt dat talloze, rendement-gedreven individuele bedrijven, waarvan de grootste (BPD) maximaal 10% van de totale woningbouw ter hand neemt, nooit ‘vanzelf’ en uit hun zelf de maatschappelijke puzzel als geheel zal kunnen leggen. Een ‘bredere’ corporatie, als ‘tussen-vorm’ tussen overheid en markt kan het palet vergroten. Maar ook coöperaties, met naar Zwitsers voorbeeld een (lokale) overheid die mee doet in plaats van alleen ‘faciliteert’, zou dat palet nog verder kunnen vergroten.

De belemmeringen zijn daar alleen niet bij toverslag weg. De belemmeringen zijn ‘man-made’; door niet (tijdig) te kiezen en de illusie te laten voortbestaan dat alles tegelijkertijd kan: onbegrijpelijke hoeveelheden dieren houden én een fijnmazig natuurnetwerk hebben in wat sommige de dunbevolkte metropool van de wereld hebben genoemd, met ook nog veel energie-intensieve industrie én een handelsplatform voor heel Europa zijn. Onze ontwerp- en planningstraditie heeft dit misschien versterkt: haar heroïsche tekenaars en denkers dachten elke keer nog beter na, maakten nog verleidelijker kaarten en schiepen zo (letterlijk en figuurlijk) een papieren werkelijkheid waarin alles kon.

Maar keuzes zijn nu onvermijdelijk. Prioriteiten moeten gesteld worden. Niet alles kan meer. En de politiek zal die keuzes moeten maken, namens ons. Zodat we door kunnen, tot doen komen. De juiste stem is niet voor de partij die jouw persoonlijke belangen toevallig echoot maar die de noodzaak tot (voor sommigen – misschien jijzelf – pijnlijke) keuzes niet langer ontkent of voor zich uit schuift. In het belang van ons allen.

