Verkaveld verlangen: een luistertocht langs de Belgisch-Nederlandse grens

Hoe komt het dat er aan weerszijden van een landsgrens zo anders gewoond wordt? In de podcastreeks Verkaveld Verlangen onderzoeken Sjoerd Leijten en Roel Griffioen de woonculturen aan weerszijden van de Belgisch-Nederlandse grens.

beeld Roel Griffioen/Trashlinie

Verkaveld Verlangen is een verkenning in vier akten van de grens die loopt tussen de Nederlandse en Vlaamse woonculturen. Wat zeggen onze huizen en nederzettingspatronen over hoe we willen leven, hoe we onszelf en de wereld zien? En hoe werken deze verschillen door in de manier waarop we de uitdagingen van de nabije toekomst te lijf gaan, zoals de energietransitie, het mobiliteitsprobleem en de welvaartskloof? We peilen de zuidelijke laissez-faire en de drammerige noordelijke bestuurscultuur: wat kunnen we van elkaar opsteken?

De verschillen tussen de twee buurlanden kunnen nauwelijks groter zijn. Nederland is wereldkampioen rijtjeshuizen: nergens ter wereld vind je zoveel aaneengeschakelde eengezinswoningen op zo’n beperkte oppervlakte. Met alle rijtjeshuizen samen kan je een straat leggen van Amsterdam tot Beijing, aan weerszijden bebouwd, zo rekende Bernard Hulsman voor in Het Rijtjeshuis (2013). Vlaanderen daarentegen – want in onze reeks gaat het hoofdzakelijk over dit deel van België – is kampioen van de niet-aaneengesloten bebouwing. In totaal telt Vlaanderen 12.000 kilometer lintbebouwing. Dat is anderhalf keer de afstand van Antwerpen naar Beijing. De verschillen zijn bijna karikaturaal: concentratie tegenover versnippering, uniformiteit tegenover pluralisme, overheidsinitiatief tegenover particulier initiatief.

Een belangrijke drijfveer voor Verkaveld Verlangen is dat wij beiden grenspendelaars zijn. Om zowel professionele als persoonlijke redenen steken we vaak de lijn over die België en Nederland scheidt. Door dat regelmatige oversteken zijn we – zoals zovelen vóór ons – gefascineerd geraakt door de opvallende verschillen in hoe mensen aan beide kanten bouwen en wonen. “Je ziet de grens tussen de huizen door lopen,” stelde de schrijver Geert Van Istendael al in 1989 vast. Hoe kan het dat een politiek-geografische lijn bijna zichtbaar wordt enkel door naar de huizen te kijken?

We proberen in de reeks voorbij de karikatuur te gaan. Daarbij zijn we bovenal geïnteresseerd in hoe de verschillen zijn ontstaan, en welke gevolgen ze hebben. We gaan op zoek naar de politieke en maatschappelijke fundamenten, naar beleidskeuzes die de wooncultuur in verschillende richtingen hebben gestuurd. En we blikken vooruit naar de dilemma’s die ons te wachten staan. Want we moeten nieuwe woningen, buurten en leefomgevingen ontwikkelen om de uitdagingen van mobiliteit, energie, klimaat en democratie het hoofd te bieden – aan beide kanten van de grens.

In de eerste aflevering, De grens, leggen we ons oor te luister in Putte. Daar loopt de grens niet over akkers of langs hekken, maar dwars door het dorp. In deze aflevering ontdekken we hoe dit grensdorp een spiegel vormt van twee woonculturen die elkaar raken en tegelijk vreemd blijven. Aan de noordkant rijtjeshuizen met kliko’s en keurige stoepen. Aan de zuidkant is het kakafonie troef en strekken de verkavelingen eindeloos het landschap in. Twee werelden, maar met hetzelfde dorpshart. Hier wordt zichtbaar hoe beleid, geschiedenis en gewoonte vormgeven aan iets ogenschijnlijk eenvoudigs – een huis, een straat, een buurt. Ook de geluidsbeelden van de Belgische en Nederlandse woonculturen zijn sterk verschillend, dat willen we in deze aflevering zo goed mogelijk hoorbaar maken. Geloof het of niet, een straat in Belgisch Putte klinkt anders dan een straat aan de Nederlandse kant van het dorp.

