Virtueel tussen tijd en ruimte

Waar een filmfestival (gerelateerd aan architectuur) normaal vanuit een bioscoopstoel wordt ondergaan, heeft het Architectuur Filmfestival Rotterdam ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan een immersief mediaprogramma samengesteld in het Nieuwe Instituut met VR en AR installaties, onder de titel Realitiesⁿ (‘tot de macht n’) Shifting Dimensions of the Build World. Als je de kans hebt, ga dit beleven.

Still uit Energeia

Een van de moeilijkheden van specifiek 3D-werelden is de gemankeerde wijze van tentoonstellen met individuele headsets. Op festivals is er vaak een vaag ingericht hoekje waar je enkele mensen met headsets ziet staan, zitten of hangen, die totaal geïsoleerd zijn van de reële omgeving. Dat is niet bepaald uitnodigend voor de rest van het publiek en er kunnen slechts enkele mensen tegelijk gebruik van maken. Ook bij vorige edities van het Architectuur Filmfestival Rotterdam (AFFR) was dit het geval, maar voor hun jubileumeditie pakten ze het ditmaal anders aan: een tentoonstelling in het Nieuwe Instituut (Rotterdam). Voor bijna alle werken is een oplossing bedacht om ook bezoekers zonder headset bij de installatie te betrekken of mee te laten kijken. Gebruikmakend van verschillende technieken (fotogrammetrie, game-software, dronebeelden) worden bezoekers meegenomen in verhalen, naar bestaande en verloren plekken, en deelgenoot van ruimtelijke verkenningen.

Address Unknown: Fukushima Now (Arif Khan, 2024)

Het Japanse Fukushima werd in 2011 getroffen door een tsunami, en daaropvolgend door een kernramp. De bevolking werd geëvacueerd en zelfs nu zijn er nog plekken waar toegangsrestricties gelden. Gebruikmakend van oude foto’s heeft Arif Khan de (ruïnes van) dorpen in Fukushima omgezet in driedimensionale beelden. Hij maakte hiervoor gebruik van fotogrammetrie. Over deze beelden heeft hij data over warmte en straling gekarteerd. Met een walk-through wordt je zo door een kleurrijke, spookachtige wereld geleid. Waarin het project me vooral treft is dat iedere wandeling start met een foto van een overlevende die je in een voice-over persoonlijke verhalen vertelt bij de virtuele wandeling. Het is dan ook passend dat deze voorstelling uitsluitend 1:1 met een headset te bekijken is en dat ander publiek niet kan meekijken, het maakt de beleving heel persoonlijk. Zowel binnen de ontwerppraktijk als daarbuiten heeft deze methode veel potentie, en zijn er veel interessante toepassingen denkbaar, zoals voor precieze historische reconstructies of bij traumaverwerking.

still uit Address Unknown: Fukushima Now

Energeia (Ugo Arsac, 2022)

Fotogrammetrie is interessant voor gebieden zonder publieke toegang. Je scant de ruimte met een serie aan foto’s, die plak je als virtuele omgeving aan elkaar, je zet een headset op en je zit erin zonder er echt te zijn. Ook het werk van Ugo Arsac is op die manier ontstaan. Voor Energeia scande hij drie verschillende Franse kerncentrales en koppelde de beelden als één oneindige ruimte aan elkaar. Zijn aanpak is meer artistiek dan informatief, met een sfeervolle soundscape en een visualisering in de vorm van 3D scatterplots, een techniek die de ruimtelijke elementen transparant houdt en daardoor de ruimte heel veel diepte geeft. Dit beeld is voor een individuele kijker met headset in 3D te zien, het overige publiek kan in 2D meekijken op grote projectieschermen, wat voor mij eerlijk gezegd al een voldoende ruimtelijk effect gaf.

Lagares do Alvará (Pedro Gil Farias & Hugo Pilate, 2024)

Een verrassende en veelbelovende installatie vond ik die van Pedro Gil Farias & Hugo Pilate, die in de game-omgeving van Fortnite de buurt Moraria in Lissabon nabouwden. Fortnite biedt de mogelijkheid om binnen het spel reële wijken en gebouwen na te bouwen met behulp van Google Streetview. Nog beter, in hun installatie projecteerden de makers een mogelijke toekomst voor Moraria naar aanleiding van gesprekken met bewoners.

In de tentoonstelling heeft één bezoeker de gamecontroller in handen, de rest van het publiek kijkt mee met ‘de speler’. Je loopt en springt door de wijk en komt allerlei situaties tegen waar een probleem speelt of een keuze aan de orde is. Op zo’n moment volgt een dialoog of een informatiescherm. Er is al veel geschreven over de potentie van gaming in stadsontwikkeling om een breed publiek met vele meningen tot een planproces te verleiden, maar dit was voor mij de eerste keer dat ik het idee kreeg dat het ook echt serieus zou kunnen werken. Omdat je een herkenbare omgeving kunt maken die fotografische echt is en ook speels, biedt het volgens mij een laagdrempelig platform voor co-creatie en conflictbemiddeling. Mocht je willen weten hoe dat in zijn werk gaat, of zelf een kijkje willen nemen: de video geeft iets weer van het maakproces en met de download kun je Lagares do Alvará binnen Fortnite bezoeken (bekijk de links onderaan deze pagina).

21-22 China & 21-22 USA (Thierry Loa, 2023)

Het project 21-22 van Thierry Loa is schatplichting aan Koyaanisqatsi: Life out of balance, de 43 jaar oude film van Godfrey Reggio met minimal music van Philip Glass. Het is eigenlijk een soort geupdate versie, maar dan in 3D. Als bezoeker kun je kiezen tussen de antropocene landschappen van de VS of van China. Met een drone vlieg je over natuurgebieden, mijnen, fabrieken, steden en wegen, begeleid door een soundscape dat niet onder doet voor Philip Glass, en nu dus in 3-D. Je moet bepaald geen hoogtevrees hebben als je de kraters van koeltorens in kijkt, want anno 2025 is de rekensnelheid groot genoeg om de bewegingsscherpte goed te houden (dat is altijd de bottleneck bij 3-D films). Dronevluchten zijn – naast de bekende oorlogszuchtige toepassingen – vooral goed voor ruimtelijke verkenningen en analyses vooraf aan een ontwerptraject en ook voor PR-doeleinden. 21-22 heeft verder geen verhaal, maar het shock & awe effect is groot: we vernietigen de aarde, gaan definitief met zijn allen ten onder en we doen dat glorieus.

