Bouwen aan Zandvoort: tabula rasa aan zee

De tentoonstelling Panorama Zandvoort in het ABC Architectuurcentrum Haarlem neemt bezoekers mee in 200 jaar geschiedenis van de historische badplaats. Voor Kaj Zwerver is Zandvoort een plek vol familiegeschiedenis en herinneringen. Na een bezoek aan de tentoonstelling reflecteert hij op de veranderende gemeente.

foto uit het Zwerver-familiearchief

Zandvoort is voor mij nostalgie. Ik kwam er reeds als kind en denk vaak terug aan mijn eerste prille herinneringen van het strand en de kustlijn, het Juttersmuseum en – recent nog verkozen tot lelijkste gebouw van Nederland – Circus Zandvoort. Regelmatig ging ik wandelen met mijn opa in de bij hun om de hoek gelegen Waterleidingduinen. De Amsterdamse Waterleidingduinen zijn deels een beschermd natuurmonument en in combinatie met het Nationaal Park Zuid-Kennemerland ligt Zandvoort daardoor historisch gezien ingekapseld tussen natuurgebieden. Dat draagt bij aan de leefkwaliteit van de inwoners, maar zet de woningvoorraad al decennia onder druk. Sinds 1975 moet woningbouw binnen de bebouwde kom plaatsvinden; uitbreiding is geen optie. Voeg daar op een mooie dag de stroom strandbezoekers aan toe en het ruimtegebrek wordt zichtbaar.

De tentoonstelling in ABC Architectuurcentrum Haarlem leert ons dat de groei van Zandvoort begin 19e eeuw aanving toen het dorp langzaam transformeerde van vissersplaats naar mondaine badplaats. De aanleg van een tramlijn tussen Amsterdam en Zandvoort eind 19e eeuw, een van de eerste elektrische tramlijnen van Nederland, versnelde deze ontwikkeling. Zandvoort groeide uit tot een populaire familiebadplaats.

De Tweede Wereldoorlog maakte een einde aan deze groei en had desastreuze gevolgen die nu nog zichtbaar zijn. Het dorp onderging grote stedenbouwkundige veranderingen. Tussen 1940 en 1945 werden meer dan 800 gebouwen gesloopt voor de aanleg van de ‘Stützpunktgruppe Zandvoort’. De opgetrokken verdedigingslinie van bunkers en andere militaire bouwwerken maakten deel uit van de Atlantikwall. Alles aan de boulevards en tot 200 meter landinwaarts moest wijken. Een groot deel van de bevolking werd geëvacueerd, het dorp werd militair gebied en de stranden waren voor burgers verboden terrein. In 1943 bliezen de Duitsers de oude watertoren op uit angst dat die als oriënteringspunt voor de geallieerden zou dienen. De Kostverlorenbuurt is een van de weinige buurten die de oorlog ongeschonden doorkwam. Hier staan nog altijd 19e-eeuwse badvilla’s in de typische badplaatsarchitectuur, met erkers en veranda’s.

Tijdens de bezetting lag er al een wederopbouwplan klaar opgesteld door ingenieur – en latere rijksbouwmeester (1946-1957) – Gijsbert Friedhoff. Hij zag de kaalslag van het circa drie kilometer lang zeefront als een ‘schone lei’. Naar zijn mening “hoeven we geen hartzeer te koesteren omtrent de verloren gegane cultuurwaarden en kunnen we gerust zeggen dat deze ramp voor Zandvoort zijn opkomst zal betekenen.” Het wederopbouwplan vergrootte het contrast tussen boulevard en dorp. Het oude dorp moest zijn dorpse karakter behouden, terwijl de boulevard grandeur moest uitstralen: toerisme, grote pleinen en weidse uitzichten op zee.

Bouw circuit Zandvoort (1958) / bron Noord Hollands Archief

Vandaag de dag ligt het centraal gelegen Badhuisplein met het Rotondegebouw er door de sluiting van het casino, ietwat troosteloos bij. Een nieuw stedenbouwkundig plan van het Zandvoortse bureau Springtij Architecten en Bureau Marlies van Diest wil dit plein weer terugbrengen naar een schaal die beter past bij het oude dorp, om zo dorp en zee weer te verbinden. Dit past in een bredere beweging die de gevolgen van de tabula rasa uit de oorlog en wederopbouw wil verzachten. Ook met het Louis Davidscarré – het nieuwe centrumgebied, ontworpen door Mecanoo en Bureau Bos als “nieuwe woonkamer voor Zandvoort” – wordt aansluiting gezocht met de schaal van het dorp. Toch lijkt een eenduidige visie te ontbreken bij het gemeentebestuur. Men kan spreken van een heuse ontwikkelingsgolf die Zandvoort momenteel overspoelt. De langste boulevard van Nederland moet, volgens zijn ontwerpers BoschSlabbers, na de herinrichting een internationaal karakter krijgen.

Dit klinkt fijn, maar brengt ook het risico van globalisering met zich mee, wat weer leidt tot verlies van identiteit. De ‘globalized street’ is een bekend fenomeen aan het worden: op basis van de gebouwde omgeving is vaak niet meer te zien waar je bent. Zoals het toekomstige appartementencomplex Duinwachter van ROW Vastgoed op de hoek van de Van Alphenstraat en de Van Lennepweg. Hooyschuur architecten kreeg de opdracht om een gebouw te ontwerpen dat ook in Miami Beach of Monaco niet zou misstaan. Dan is Zandvoort dus niet het uitgangspunt van je ontwerpopdracht.

Een nieuwbouwproject dat de badplaatsarchitectuur van weleer wél respecteert, zijn de vier appartementsgebouwen op het Watertorenplein. Twee woonblokken zijn ontworpen door AG architecten, de andere twee door De Biase Architecten en Springtij Architecten. Deze manier van bouwen houdt een herinnering aan de Zandvoortse identiteit in stand. De mix van sociale huur, middeldure en duurdere koopwoningen komt ook tegemoet aan de huidige vraag naar betaalbare woonruimte.

Voormalige Nieuwe Watertoren (Zandvoort, 1949-1951) / architect J. Zietsma / renovatie door Springtij Architecten / foto Chris Hoefsmit

De beeldbepalende naoorlogse watertoren op dit terrein – 48 meter hoog en in 1951 ontworpen door Jouke Zietsma – is met minder respect behandeld. Ondanks de gemeentelijke monumentenstatus schreef het gemeentebestuur een prijsvraag uit voor herontwikkeling omdat de toren in slechte staat zou verkeren. De nieuwe watertoren ontworpen door Springtij Architecten zou zijn hoofdvorm behouden, maar tegelijk hoger en breder worden om elf luxe appartementen te huisvesten. Uiteindelijk is de oude toren vrijwel compleet gesloopt. Voor de tweede keer zagen Zandvoorters hun watertoren verdwijnen: ditmaal niet door oorlog, maar door grootkapitaal. De erfgoedorganisatie Bond Heemschut heeft dan ook gelijk door te stellen dat de vernieuwde watertoren geen monumentenstatus meer verdient. Met een gemiddelde koopprijs van 1 miljoen per appartement – en een penthouse van 3,5 miljoen – heeft deze woontoren weinig meer met water te maken.

Wat opvalt in de expositie is dat er weinig aandacht is voor klimaatweerbaarheid. Er is een kleine passage over de strandpaviljoens die ’s winters worden afgebroken zodat de wind zand tegen de duinen kan blazen. Die zandverstuiving is essentieel voor het behoud van de duinen. Maar nergens lees ik iets over wateroverlast, terwijl Zandvoort door zijn ligging in de duinen regelmatig een probleem heeft met waterafvoer. Als kind herinner ik me straten die regelmatig blank stonden. Op de dag van mijn bezoek aan de expo waren de straten van Zandvoort nog steeds nat van de hoosbuien van drie dagen eerder, en een korte zoektocht op het internet laat zien dat wateroverlast een jaarlijks terugkerend fenomeen is. Een helder plan voor kustbescherming en ontharding lijkt te ontbreken, in ieder geval op de tentoonstelling.

De plannen voor Zandvoort doen mij denken aan de herstructurering – lees verstening – van Breskens. Grofweg twee eeuwen na Zandvoort kwam hier in 2021, met het vertrek van de laatste viskotter, ook een einde aan de visserij. Inmiddels zijn de eerste luxueuze residentieblokken in het voormalige havengebied verschenen en is de rest volop in ontwikkeling. Opvallend genoeg loopt dit havengebied bij springtij – ongeveer twee keer per maand dus – volledig onder water. Toch bouwt men hier woontorens met parkeergarages onder NAP, inclusief een contractuele paragraaf dat bewoners rekening moeten houden met overstromingen. Ook de Belgische kust is zeer versteend en staat in de volksmond bekend als ‘betonnen dijk’. Bij toekomstige zeespiegelstijging kunnen de openingen tussen de woonblokken simpelweg worden dichtgemetseld voor kustbescherming.

Een ander fascinerend fenomeen is dat de Belgische kustbebouwing zich momenteel naar het noorden uitbreidt. De Zeeuwse badplaats Cadzand werd ooit beroemd dankzij de aanwezigheid van sterrenchef Sergio Herman – die in België een popsterrenstatus heeft vergaard. Hij is inmiddels vertrokken, maar Belgische vastgoedontwikkelaars bleven en maken van Cadzand-Bad een soort ‘Knokke-Noord’. Ondanks de vele nieuwbouwprojecten blijft Cadzand-Bad in de winter uitgestorven. De wens van Cadzand om in de toekomst jaarrond leven in de brouwerij te hebben, lijkt een moeilijke opgave aangezien het overgrote deel van het dorp uit tweede woningen bestaat; weinig eigenaren gaan met guur weer vrijwillig naar de kust.

Panorama Zandvoort / foto Chris Hoefsmit (2025)

De tentoonstelling eindigt met diezelfde wens van Zandvoort om 365 dagen per jaar aantrekkelijk zijn. Badplaats én dorp is het toekomstbeeld dat de Omgevingsvisie Zandvoort voorspiegelt. In 2040 wil Zandvoort de “leukste badplaats van Nederland” zijn. Kortom, Zandvoort wil alles. Misschien is deze ambitie gestoeld op de filosofie van het circuit: Zandvoort wil vooruit, steeds sneller. Daarmee neemt ze afstand van het natuurlijke ritme van een kustplaats met drukke zomers en stille winters.

Na het bezoek aan de expo reis ik door naar Zandvoort. Ik bezoek mijn geboortehuis, enkele locaties uit de expositie en het inmiddels verlaten Holland Casino. Op de begraafplaats Noorderduin bezoek ik het graf van mijn grootouders. Het zo iconische helmgras van Zandvoort groeit wild op hun graf.

Voor mij was dit bezoek niet enkel professioneel relevant, maar ook heel persoonlijk. Zandvoort is namelijk mijn geboortedorp. Lang heb ik er niet gewoond, slechts de eerste twee kinderjaren, maar de daaropvolgende vijftien jaar zou ik naar Zandvoort blijven komen om mijn grootouders te bezoeken. Opa en oma Zwerver woonden in de Meester Troelstrastraat. Vanuit het dakraam van de zolder waar we logeerden staarde ik graag naar de watertoren. De vorm en functie van de toren fascineerden me, jaren voordat ik me bewust met architectuur bezig hield en lang voordat ik over deze watertoren zou schrijven. Opa Zwerver was dokter in de jaren 60’ tot 90’ en hield zijn praktijk aan huis in villa ‘Groot Kijkduin’, ontworpen door architect Daniël Knuttel aan de Kostverlorenstraat 70. Mede dankzij zijn inspanningen staat de villa er nog als reliek uit de 19e eeuw.

