De esthetiek van circulair bouwen

Steeds meer bouwprojecten in Nederland en België streven naar hergebruik van bouwmaterialen. Het is een verschuiving die aan de basis staat van nieuwe vormen van architectuurpraktijken. Hoe werken de materiële condities van hergebruik door in de esthetische keuzes van de details? Sam Stalker en Eireen Schreurs bespreken Atelier Kerkwerve van Studio Tepe / Rogier Franssen en How to Build Better van Verloren Bekisting.

How to Build Better, zolderrenovatie WD40 (Gent, 2025) / ontwerp en uitvoering Verloren Bekisting

Het vinden van tweedehands materialen vindt plaats via heel verschillende en soms ongewone kanalen: materiaalbanken, donorgebouwen, via professionele contacten, maar ook simpelweg uit afvalcontainers of op de bouwplaats, wat het recupereren van materiaal tot een integraal onderdeel van het bouwproject maakt. Voor een aantal bureaus is dit inmiddels geen bijzaak meer, maar formuleert het een volwaardige alternatieve ontwerpmethode. In de combinatie van afbraak en opbouw stellen deze ontwerpers de traditionele volgorde van ‘eerst ontwerpen, dan bouwen’ ter discussie. Het gevolg: een praktijk waarin de verhouding tussen architect, aannemer, opdrachtgever en constructeurs radicaal verandert.

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Dit artikel bekijkt twee projecten, een van een Belgisch en een van een Nederlands bureau. Bij beide zijn hergebruikte materialen bepalend voor het ontwerp- en bouwproces. Verloren Bekisting is een architectencollectief uit Gent, terwijl Studio Tepe en Rogier Franssen in Rotterdam opereren als aannemer-architectduo. Beide bureaus werkten enige tijd in de studio van Enzo Valerio, waar ze via diens bijzondere ontwerp- en bouwpraktijk concrete bouwervaring opdeden. Bij Studio Tepe / Rogier Franssen vloeide het hergebruik voort uit een specifieke wens van de opdrachtgever. In het project van Verloren Bekisting vormde het minimale budget de aanleiding om de bestaande context als materiaalbron te benutten. Het werkproces van beide projecten biedt de gelegenheid om te zien hoe het werken met hergebruikte materialen het ontwerp- en bouwproces kan hertekenen, en hoe elk bureau deze verschuiving afleesbaar maakt in het architectonische detail.

Atelier Kerkwerve, Studio Tepe en Rogier Franssen

Studio Tepe en architect Rogier Franssen realiseerden tussen 2020 en 2025 Atelier Kerkwerve in Zeeland, een project dat begon met de ambitie om uitsluitend met hergebruikte materialen te bouwen. De opdrachtgever is actief binnen de klimaattransitie en wilde een atelier dat kan dienen als plek voor vergaderingen en debatten over duurzaamheid – een ambitie die volgens haar ook in de architectuur zelf tot uitdrukking moet komen. In reactie op deze vraag ontwierp Rogier Franssen een eenvoudige, rechthoekige studio, opgetrokken uit en bekleed met hout, met bescheiden sanitaire voorzieningen en één groot raam, dat een weids uitzicht biedt over het omliggende landschap. Ondanks de ogenschijnlijke eenvoud van het ontwerp staan potentiële aannemers niet te trappelen: zij geven de voorkeur aan het werken met nieuwe materialen, waarmee ze kunnen terugvallen op hun gestandaardiseerde inkoopprocessen, betrouwbare levertijden en een voorspelbare planning. Studio Tepe, een jong ontwerp- en bouwbedrijf dat Franssen persoonlijk kent, neemt de opdracht juist wel enthousiast aan. Ze zijn gedreven door architectonische nieuwsgierigheid en door de constructieve uitdaging die bouwen met hergebruikte materialen met zich meebrengt.

Vanaf het moment dat de bouw van start gaat, blijken de technische tekeningen uit de ontwerpfase onmiddellijk achterhaald. De digitale ontwerplogica, waarin lijnen en arceringen de fysieke werkelijkheid vervangen, blijkt ongeschikt omdat de eigenschappen en de bewerking van hergebruikte materialen nog onbekend zijn en daarmee onvoorspelbaar. Het vinden van materialen wordt dan ook een van de eerste architectonische taken in het detailleringsproces. In overleg met de sloopaannemer die verantwoordelijk is voor het bouwrijp maken van het terrein, ontdekt het team dat aanzienlijke hoeveelheden herbruikbaar materiaal rechtstreeks bij sloopbedrijven te krijgen zijn. Omdat hergebruik van niet-gestandaardiseerd hout vereist dat elke beschikbare partij ter plekke door het team wordt geïnspecteerd, dwingt de nabijheid van het materiaal tot de bouwplaats zich op als een cruciale ontwerpfactor. Uiteindelijk selecteert het team alle materialen binnen een straal van anderhalf uur reistijd vanaf de bouwplaats, en bouwt het gaandeweg persoonlijke relaties op met de eigenaren van de verschillende materiaaldepots.

Eén houtleverancier valt niet alleen op door zijn beschikbare voorraad, maar ook door de expertise en kennis die het bedrijf kan bieden. Zo beschikt de firma over gespecialiseerde machines om gebruikt hout te verwerken tot bruikbare profielen, waardoor het precisie en uniformiteit kan bieden in houtbestellingen. Vanaf het moment dat het bedrijf is geselecteerd, kan het team waardevolle informatie uitwisselen over zaken als kromtrekken, bevestigingsmethoden, vereiste diktes en voorschriften voor ramen en deuren. Uiteindelijk kiezen ze voor hout afkomstig uit de plaatselijke haven, waar het eerder dienst had gedaan als meerpalen. Na de renovatie van de haven was het lokaal beschikbaar gekomen als bouwmateriaal, waar het een tweede leven kreeg in verschillende bouwprojecten maar bijvoorbeeld ook verwerkt werd tot straatmeubilair. Wat begint als een pragmatisch gesprek over beschikbaarheid, groeit uit tot het leidend principe achter het project. Het feit dat de lokale gemeenschap vertrouwd is met het materiaal, verankert het gebouw in het collectieve geheugen van de plek. In deze context wordt detaillering een daad van lokale betrokkenheid.

materiaaloogst hergebruikt hout in omgeving Kerkwerve / foto Studio Tepe

Wat de houtleverancier niet kan bieden, is een garantie op de sterktespecificaties van het tweedehands hout, wat het lastig maakt om de opdrachtgever zekerheid te geven over de constructie. Een bouwkundig ingenieur wordt erbij geroepen om het materiaal op sterkte te beoordelen. Door het gebrek aan garantie rekent hij voorzichtig. Hoewel het hout moet voldoen aan sterkteklasse C24, vergelijkbaar met nieuw hout, baseert hij zijn berekeningen op een lagere klasse C18, wat leidt tot grotere afmetingen van de lateien, balken en kolommen. Maar omdat de balkmaten voor de zekerheid al ruim gedimensioneerd waren, kan het plan ongewijzigd uitgevoerd worden, tot opluchting van zowel opdrachtgever als het team. De exercitie ontkracht de aanname dat de constructieve prestaties van hergebruikt hout onvermijdelijk leiden tot zeer zware profielen. Het ontwerp kan zijn elegante tektonische expressie behouden.

Ondertussen op de bouw, verschuift de focus naar het experimenteren met de fysieke eigenschappen van het materiaal. Het hout komt gladgeschaafd en op de gewenste maat op de bouw aan, waarna het team de gevelcompositie rechtstreeks op het gebouw zelf kan uitproberen en de details op ware grootte kan uitwerken. In plaats van op de tekening, ontstaat de uiteindelijke detaillering in levendige dialoog. Architect, aannemer, leverancier en opdrachtgever maken in gezamenlijkheid keuzes, waarbij de fysieke eigenschappen van het materiaal de architectonische expressie dicteren. Zo wordt tijdens de bouw de kwaliteit en het patina van de houten lateien duidelijk zichtbaar. Studio Tepe en Rogier Franssen besluiten daarop de lateien in het interieur zichtbaar te laten, als plek in de ruimte waar de ruwe textuur van het hergebruikte materiaal zich op elegante wijze kan manifesteren. Voor hen belichaamt dit de culturele continuïteit van het materiaal, maar is ook representatief voor het bouwproject dat zich kenmerkt door voortdurende observatie, samenwerking en aanpassing.

How To Build Better, Verloren Bekisting

Het andere project is van Verloren Bekisting, een architectencollectief opgericht door Ron Barten en Laurens de Munck na hun studie aan de TU Delft. Beiden gaan aan de slag bij Gentse architectuurbureaus, maar blijven zoeken naar manieren om rechtstreeks met materialen en met hun handen te werken, een uitlaatklep die ze missen in hun dagelijkse werkpraktijk. Ze richten Verloren Bekisting op als een flexibel netwerk, open voor verschillende samenwerkingsverbanden en expertises. Ze observeren dat met de groeiende renovatiecultuur in Gent, ook het aantal afvalcontainers in het straatbeeld toeneemt. Het collectief besluit deze containers als bron te gebruiken, waardoor ze kosteloos met materiaal kunnen gaan experimenteren. Geleidelijk ontwikkelt hun initiatief zich tot workshops met lokale gemeenschappen en universiteiten, die uit bouwafval meubilair vervaardigt die niet zouden misstaan in een woonkamer. De objecten die ze creëren zijn speels en expressief; ze getuigen van respect voor de materialen en vormen van het restmateriaal en onthullen de onverwachte mogelijkheden en esthetische kwaliteiten van wat eerder werd gezien als afval.

Op een gegeven moment vraagt de verhuurder van het ateliergebouw waar ze toen werkten, WD40 in Gent, hen om de zolderruimte te renoveren. Hij wil meer licht in de ruimte, zodat deze kan worden ingezet voor evenementen en extra studio’s. Met de vraag ‘Wat is er al?’ als vertrekpunt brengt het collectief stap voor stap de bestaande bouwstructuur in kaart. Het ontwerp ontstaat niet door toevoeging, maar juist door selectieve verwijdering, waarmee de architectonische focus verschuift naar sloop. Met behulp van rood plakband markeren ze op de muren welke delen ze willen verwijderen, wat ter plekke een dialoog op gang brengt tussen het collectief, de eindgebruikers, ingenieurs en de eigenaar. Omdat Verloren Bekisting ook zelf de sloopwerkzaamheden uitvoert, dwingen de fysieke gevolgen van elke beslissing hen ertoe om zowel het ontwerp als de detaillering voortdurend bij te sturen. Als het doorbreken van een gemetselde muur bijvoorbeeld meer puin oplevert dan verwacht, verkleinen ze simpelweg de geplande opening.

selectieve verwijdering van materiaal / How to Build Better, zolderrenovatie WD40 (Gent, 2025) / ontwerp en uitvoering Verloren Bekisting / foto Lars Duchateau

Er is een moment aan te wijzen tijdens de sloopwerkzaamheden die tekenend is voor de alternatieve werkwijze. Een muur past niet in het stramien van de dakconstructie en lijkt daarom niet dragend, maar de gelaagdheid van het bestaande maakt een goed oordeel onmogelijk. In plaats van die onzekerheid te pareren met veilige aannames, neemt de ingenieur de onderzoekende houding van de architecten over en stelt hij een eenvoudige praktijktest voor: om een deel van de bovenkant van de muur te verwijderen, de afstand tot de dakconstructie te meten en de situatie de volgende dagen nauwkeurig te monitoren. Geen enkele zakking wordt geconstateerd en dus bevestigt de test dat de muur veilig kan worden verwijderd. Deze manier van testen op locatie en van overleg geeft groen licht voor de verdere sloopbeslissingen. In het uiteindelijke ontwerp keert het experiment van de ingenieur – de muur loskoppelen van het dak – terug als een architectonisch motief. De handeling van het onderzoeken geeft daarmee vorm en wordt zo onderdeel van het ontwerp zelf. Het feit dat de muur het dak niet raakt, benadrukt deze als een op zichzelf staand element en maakt de handeling van het deconstrueren zichtbaar.

Bij het dak zou aanvankelijk een deel van de nok worden verwijderd om zo veel mogelijk daglicht binnen te halen. Dit voorstel blijkt echter al snel financieel onhaalbaar vanwege de hoge kosten van het huren van een kraan. Als alternatief verwijdert het collectief alle pannen bij de dakrand, die vanaf de zolderruimte bereikbaar zijn. Met behulp van proefopstellingen ter plaatse onderzoeken ze hoe ze van binnenuit polycarbonaatplaten onder de resterende pannen kunnen schuiven, om zo eigenhandig een eenvoudige, goedkope lichtvlak te creëren. De daaruit voortvloeiende driehoekige opening is een direct gevolg van deze werkwijze en de beschikbare materialen. Ook hier ontvouwt de detaillering zich via een voortdurende dialoog met het gebouw zelf, waarbij elke ingreep de volgende stap dicteert.

Wordt het project van Studio Tepe / Rogier Franssen vergeleken met dat van Verloren Bekisting, dan blijkt dat teruggewonnen materiaal niet tot een eenduidige architectonische expressie leidt. Bij Studio Tepe / Rogier Franssen ontwikkelt een ‘constructieve esthetiek’, ofwel het hergebruikte materiaal vormt het vertrekpunt voor een detaillering die tektonische coherentie zoekt, niet het etaleren van imperfecties. Door zorgvuldige selectie voegen ze materiaal toe, totdat de compositie in evenwicht is. Het resultaat oogt bewust ‘nieuw’ en slechts één detail verwijst nog naar het oorspronkelijke karakter van het hout. Het streven naar elegantie herken je in de slanke gevelcompositie en de zorgvuldige, op het project afgestemde behandeling van het materiaal. De verbindingen en de details ogen op het eerste gezicht onopvallend, maar wekken juist daardoor nieuwsgierigheid en fascinatie op; samen construeren ze een narratief van gelaagde geschiedenissen. Zo ontstaat een architectonische expressie die voortkomt uit lokale materiaalkennis, uit verankering van de vorm, en uit een verbinding met het collectieve geheugen van de plek.

Proefopstelling dakopening met polycarbonaatplaten / How to Build Better, zolderrenovatie WD40 (Gent, 2025) / ontwerp en uitvoering Verloren Bekisting

Verloren Bekisting hanteert daarentegen juist een ‘deconstructieve esthetiek’. Zij benaderen gebouwen als objecten, en voegen lagen toe of verwijderen ze in speelse, verrassende composities die op de tekentafel nauwelijks voorstelbaar zouden zijn. In dit proces krijgt een alledaags, gedateerd interieur een nieuwe betekenis. De esthetiek berust op contrasten: het ruwe tegenover het afgewerkte, het conventionele tegenover het banale en het oorspronkelijke kleurenpalet tegenover de gestripte oppervlakken. Deze keuzes zijn allesbehalve willekeurig. Ze maken een grondige reorganisatie van het interieur mogelijk en openen de weg naar nieuwe materiële composities en verbindingen. Bij het afpellen van de lagen gaan onder de verf en het stucwerk de tegels weer glanzen en komt het kale gebouw tot leven. Naarmate hun praktijk zich ontwikkelt, blijven Ron Barten en Laurens de Munck afval verzamelen, fotograferen, meten en bewerken, zodat de beschikbare voorraad een actief vertrekpunt kan vormen voor elk volgend project. Door materialen van het ene project naar het andere te laten reizen, herken je hun werk niet alleen aan de manier van uitvoeren, maar ook aan het materieel geheugen dat elk element met zich meedraagt.

Studio Tepe / Rogier Franssen en Verloren Bekisting herorganiseren de handeling van het oogsten als onderdeel van het ontwerp- als het bouwproces. Dit nodigt uit tot nieuwe samenwerkingen. Het traject van het materiaal – de specifieke herkomst, de keuzes die gemaakt worden tijdens het verzamelen en de aanwezige materiaalkennis – maakt hergebruik tot motor van het project. De studies vinden veelal plaats op ware grootte, op locatie. De voortdurende dialoog met het materiaal levert een betrokkenheid op die niet ondergeschikt is aan de architectuur, maar er de essentie van vormt. Hergebruik biedt zo ruimte voor vrijheid binnen de praktijk – een vrijheid die voortkomt uit de weerbarstigheid van het bestaande materiaal en biedt architecten de kans om opnieuw contact te maken met de kunst van het bouwen zelf. Zo wijst hergebruik de weg naar een praktijk die stoelt op bemiddeling in plaats van controle. Een praktijk waarin detaillering geen technische conventie of eindpunt is, maar een cultureel instrument dat bemiddelt tussen de geschiedenis van het materiaal, bouwkundige kennis, de specifieke eigenheid van de ruimte, en de (ontwerp)kunde van de architect.

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