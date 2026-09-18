Een Vet Boek en een Vette Party (2001)

Op 31 mei 2001 presenteerden Roberto Meyer en Jeroen van Schooten van (het toenmalige) Meyer en Van Schooten Architecten de monografie Meyer en Van Schooten Architecten / Deel 1. Een presentatie is natuurlijk niet compleet zonder een vette party. Aanwezig was de voltallige Archined Society-redactie om de laatste nieuwtjes te verzamelen, terwijl de Fotograaf bezoekers op de gevoelige plaat vastlegde.

screenshot oude Archined Society pagina

Geen zichzelf respecterend architectenbureau kan zonder een monografie, wel te presenteren op een spraakmakend feest. Architect Cees Dam had de toon gezet met zijn boeklancering vol (echte) Bekende Nederlanders op een superdeluxe locatie met exquise hapjes en drankjes. Van alle architecten-monografieën is die van Meyer en Van Schooten echt vet: heel glossy en veel plaatjes zonder al te veel tekst. Ook vet waren de hapjes en de subsidie van het Stimuleringsfonds voor Architectuur die de publicatie mede mogelijk maakte.

Wie waren op het feest? Hans Ibelings, auteur van vele architecten-monografieën, Aaron Betsky, de kersverse directeur van het NAi en natuurlijk heel veel architectencollega’s. Omdat de Society-redactie nieuwsgierig was wie zich de trotse eigenaar mag noemen van de vette fonkelnieuwe, zilverkleurige cabrio Volvo, lanceerde zij de Archined SocietyQuiz 01.

Reactie van Just Schimmelpenninck, Archined redacteur van 1996-1998 en bedenker van het concept Society pagina.

“Ik had bij Archined grote behoefte aan wat lichtere artikelen, naarmate er steeds meer Zeer Serieuze Artikelen verschenen op Archined. Dat is misschien mijn nichterige kant ;-). Zo werd ik de uitvinder en enthousiaste schrijver van Archined Society. Er is niks mis met serieuze artikelen, maar als je een gemeenschapsgevoel wil creëren, dan hoort daar ook een beetje amusement, humor en (zelf)spot bij. Dat vond ik toen en vind ik nu nog steeds. Ik had enorm veel pret bij het maken van deze artikelen. In totaal heb ik zo’n tien Society-artikelen geschreven. Het begon met het fotograferen. Ik had een kleine digitale camera, waarmee ik in die jaren met name de openingen van de tentoonstellingen in het NAi onveilig maakte. Ik fotografeerde mensen die met elkaar aan het praten waren en in de beste traditie van Privé en Stan Huygens bedacht ik daar bijschriften bij, die overliepen van bijvoeglijk naamwoorden en waarbij de namen in kapitalen werden opgeschreven. Erg leuk was dat de vormgeving van de pagina heerlijk over de top was met felle kleuren en fonkelende sterren. Natuurlijk hoorde het er ook bij dat de teksten een beetje schuurden. Bijkans heilig verklaarde mensen als Aldo van Eyck en Rem Koolhaas vond ik toch wel het leukste om een beetje (alles in het nette…) te pesten. Niet iedereen kon dat waarderen en tegen het einde van de korte tijd dat ik bij Archined werkte, is mij ook wel eens te verstaan gegeven dat ik met mijn camera niet welkom was bij een evenement. Overigens werden de artikelen gepubliceerd onder het pseudoniem de Fotograaf, maar men had al snel door dat ik dat was.”

Lees hier het originele artikel.

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