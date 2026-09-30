Hiroshima mon amour – Archined Classic op het AFFR

“Je hebt in Hiroshima niets gezien”. Wederopbouw is de periode waarin beslissingen worden genomen over existentiële vragen en omvat zoveel meer dan het herstellen van dat wat vernietigd is. Welk en wiens verhaal wordt er geschreven in de huizen, straten en monumenten die gebouwd worden? En wat wordt vergeten?

still uit de besproken film

De Archined Classic* op het AFFR (Architectuur Filmfestival Rotterdam) is dit jaar Hiroshima mon amour, de experimentele en confronterende zwart-wit film van de Franse regisseur Alain Resnais uit 1959.

De alom geprezen film naar script van Marguerite Duras speelt zich af in het Japanse Hiroshima, twaalf jaar na de destructie van het leven op 6 augustus 1945 door een Amerikaanse atoombom. Met grote voortvarendheid wordt de stad wederopgebouwd. In deze impressionistische Frans-Japanse film hebben een Franse actrice en een Japanse architect een kortstondige affaire. In een landschap en samenleving die getekend zijn door vernietiging voeren ze gesprekken die draaien om herinnering – die even noodzakelijk als ondragelijk is, trauma en reconstructie. Uit hun gesprekken blijkt hoe verschillend ze omgaan met het verleden. In een non-linaire mix van realiteit en fictie, documentaire beelden en fictieve flashbacks maakt Hiroshima mon amour de kijker deelgenoot van hun gevoelens: hun twijfels, hun hoop, hun toekomst.

Hiroshima mon amour kan op vele wijzen gelezen worden, als een aanklacht tegen oorlog, de logica dat het lijden van de een expliciet het ontkennen van het lijden door de ander betekent, een illustratie van de veerkracht van mensen, … In een wereld waar oorlogen en conflicten het nieuws bepalen (en voeden) herinnert Hiroshima mon amour aan wat er gebeurt in de periode na een (allesverwoestende) oorlog. Een periode waarin het letterlijke puinruimen grotendeels is geklaard, mensen hun leven opnieuw proberen op te bouwen terwijl anderen nog zoeken naar hun naasten. De journalisten zijn vertrokken, architecten maken overuren. Wat is de betekenis van woorden als hoop, liefde, toekomst in relatie tot ervaren trauma? Wat wordt gezien als breuk met het verleden, wat als continuïteit, en wat wordt beschouwd als een afgesloten hoofdstuk? Welke politieke en morele catastrofes worden verborgen achter het beeld van vernieuwing?

In een tijd waarin oorlogen over de hele wereld levens vernietigen en verwoesten, en steden, dorpen en landschappen in puin leggen, zijn de vragen die Resnais met Hiroshima mon amour stelde, nog steeds relevant en urgent.

De film wordt ingeleid door de Oekraïense architect Pavlo Gorokhovskyi. Gorokhovskyi studeerde architectuur aan de Universiteit van Kiev en de TU Delft. Na zijn studie kwam hij in dienst bij de Architecten Cie., momenteel werkt hij voor het College van Rijksadviseurs. Gorokhovskyi is bestuurslid bij Ukraine–Netherlands Urban Network (UNUN) en betrokken bij de wederopbouw van Oekraïne onder meer door ruimtelijke professionals uit beide landen met elkaar in contact te brengen en de kennisuitwisseling ter ondersteuning van de wederopbouw van Oekraïne te bevorderen.

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