Impressies van een wereldcongres van architecten

In juni 2026 reisde Robin Ringel af naar Barcelona, waar hij in aanloop naar het UIA World Congress of Architects: Becoming. Architectures for a planet in transition deel nam aan de International Emerging Workshop. Een verslag en reflectie op zijn beleving van het congres als ‘emerging practitioner’.

grote turbinehal van de Tres Xemeneies / UIA 2026 World Congres of Architects (Barcelona, 2026) / foto Robin Ringel

Terwijl België geteisterd werd door de eerste hittegolf van het jaar vond ik, tegen beter weten in, verkoeling in het zuiden. Een zilte zeebries waaide bijna continu door de open structuur van de Tres Xemeneies, een voormalige energiecentrale gelegen aan de kust ten noorden van Barcelona, en voor enkele weken de indrukwekkende coulisse voor het UIA World Congress of Architects. De immense turbinehal werd tijdens het driedaagse congres opnieuw leven ingeblazen, en bleef ook gedurende de drie daaropvolgende weken nog te bezoeken voor de tentoonstelling Becoming. Architectures for a planet in transition.

Voorafgaand aan het congres bood de industriële kathedraal onderdak aan twaalf uiteenlopende workshops, waarvan de resultaten de ruim 4000 m2 tentoonstellingsruimte nog verder zouden opvullen. Na het insturen van portfolio en motivatie werden er zo rond 180 studenten en recent afgestudeerden van over de hele wereld geselecteerd om gedurende een week, in de woorden van de curatoren, een Wicked Laboratory te vormen. Voor mij de uitgelezen kans om de sollicitatiesleur thuis even in te ruilen voor wat hoognodige inspiratie en nieuwe perspectieven.

Bij menig eerste kennismaking kwamen direct interessante vragen op over wat het betekent om onder de noemer ‘emerging’ aan de slag te gaan. De druk was voelbaar onder leeftijdsgenoten die, nadat ze pas recent uit hun optimistische universiteitsbubbels waren losgelaten, veelal nog geen helder beeld hadden waar het met hun carrière heen zou gaan. Verbindend element, los van afkomst of achtergrond, was de zoektocht naar werk en toekomstperspectief in een op z’n zachtst gezegd verward vakgebied geplaagd door de uitdagingen van deze tijd. En toch, ondanks de eerste weeklagen over carrièreperspectief, heerste er vooral enthousiasme: om deel uit te maken van een internationale groep jonge ontwerpers en elkaar ervan te overtuigen dat we ons als discipline en als afgestudeerden nog altijd in een staat van ‘becoming’ bevinden.

zeezicht vanuit de werkplaats / UIA 2026 World Congres of Architects (Barcelona, 2026) / foto Robin Ringel

Agroecologische landbouw

Zelf nam ik deel aan een workshop georganiseerd door het Londense collectief Assemble, en hun recent in het leven geroepen zusterorganisatie Common Treasures, waarin we met vijftien deelnemers op zoek gingen naar alternatieve landbouwmethoden in en rond Barcelona. Ik was al enige tijd gefascineerd door de interdisciplinaire aanpak waarmee Common Treasures nadenkt over de toekomst van landelijke ruimtes. Daarom was ik des te enthousiaster om gedurende zeven dagen een inkijk te krijgen in de manier waarop zij samen met gemeenschappen, grondeigenaren, woningaanbieders en lokale autoriteiten zoeken naar een beter ontworpen invulling van het ‘platteland’.

Samen met onze begeleiders Camille Sineau en Antoine Plouzen Morvan werkten we aan een Catalaanse versie van wat zij eerder al in Engeland en China hadden gedaan: via gesprekken met lokale initiatiefnemers alternatieve manieren van voedselvoorziening in kaart brengen en tegelijk de onderliggende motivaties een podium geven. Deze aanpak sloot nauw aan bij het overkoepelende thema Becoming, oftewel het loskomen van uitputtende kapitalistische systemen en het verkennen van een hoopgevend toekomstbeeld dat continu ‘in wording’ is. Of, zoals Rahul Mehrotra het in zijn lezing mooi wist te verwoorden, het ontwerpen van transities in plaats van absolute oplossingen. Niet voor een geïsoleerde bouwsector, maar voor een architectuurpraktijk die verweven is met de transities die we als samenleving moeten aangaan. Hoe vrijblijvend dit misschien mag klinken, bij nagenoeg alle workshops kwam de verbondenheid tussen ons vakgebied en uiteenlopende andere disciplines naar voren. De curatoren hanteerden hier een overkoepelende term voor: interdependence, ofwel de onderlinge afhankelijkheid tussen verschillende vakgebieden, perspectieven en geleefde realiteiten.

workshop agroecologische landbouw / door Assemble, Common Treasures / UIA 2026 World Congres of Architects (Barcelona, 2026) / foto Robin Ringel

Geheel volgens de overtuiging van Camille en Antoine is er dus genoeg reden om als ruimtelijk ontwerpers zo vroeg mogelijk aan tafel te zitten wanneer het gaat over toekomstbestendige voedselvoorziening en de impact die dit heeft op de ruimtelijke indeling van landelijke regio’s. Want, in de woorden van Common Treasures, ambitieus nadenken over de toekomst van het platteland vraagt om ‘het verbinden van disciplines die van oudsher van elkaar gescheiden zijn: architectuur met landbouw, ruimtelijke ordening met het levensonderhoud van mensen die van het land leven, voedselsystemen met lokale economieën, de veerkracht van gemeenschappen met grondbezit, en woningbouw met regeneratieve vormen van landgebruik’.

Een documentaire waarin atmosferische beelden en persoonlijke interviews elkaar konden overlappen bleek hiervoor de beste vorm van representatie te zijn, zo wisten zij ons te overtuigen. Zodoende werden wij wegwijs gemaakt in de basistechnieken van het documentaire maken, van framing en script tot audio opnemen met een dead cat. Onze focus op veelal kleinschalige boerderijen had als voordeel dat wij de eerste dagen veel onderweg waren in het groene, nochtans droge, ommeland van Barcelona. De immense hal van de Tres Xemeneies stond bij ons, ondanks haar sacrale proporties, vooral gereserveerd voor het knip- en plakwerk van de beelden nadien. Na twee dagen intensief verwerken van de interviews en het beeldmateriaal, werd de documentaire in zijn geheel aan het publiek getoond als onderdeel van een driekanaals videoinstallatie. Op de onderste verdieping van de open tentoonstellingsruimte vielen onze Catalaanse omgevingsgeluiden weliswaar weg tegen de luide echo’s van de betonnen hal, het vormde nog steeds een rustgevend ankerpunt binnen de overweldigende toevoer aan informatie.

uitzicht vanaf de Tres Xemeneies naar de wijk Poblenou / UIA 2026 World Congres of Architects (Barcelona, 2026) / foto Robin Ringel

Reflecties op een wereldcongres

Na een week vol nieuwe indrukken, inspirerende lezingen en gezellige avonden moest het eigenlijke congres nog volgen. De weidse leegte aan de zee was ineens niet meer voor ons gereserveerd, maar moesten wij voorts met het wereldtoneel van architecten delen. Daarnaast kwam het CCIB (International Barcelona Convention Center), in de verderop gelegen Poblenou-wijk, er als locatie bij: een klassiek, zilver bekleed congrescentrum van een schaal zoals ik tot dan toe enkel uit Amerikaanse films kende. Hier vonden alle lezingen en panelgesprekken in grote donkere zalen plaats, waar de airco’s op standje ijspaleis bleken te staan. Na de week onder leeftijdsgenoten voelde het congres een beetje als een onwennige eerste ontmoeting tussen kinderen en volwassenen. Ondanks de boeiende lezingen bekroop ons in het CCIB een gevoel van ontheemding: deze congreszalen hadden in eender welke stad ter wereld kunnen zijn. Maar wanneer we ‘s avonds weer naar de chimneys van de Tres Xemeneies terugkeerden voor de open panelgesprekken, landden we op meest romantische wijze terug in Barcelona, met uitzicht over de zee en een inkijk in de expositie die alle workshopresultaten van de afgelopen week samenbracht.

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Over het algemeen lag de focus tijdens het congres minder op namedropping – tot mijn grote opluchting, want die taak leek de line-up van meer dan honderd architecten al op zich te nemen – maar veel meer op academic language dropping, voor wie daar behoefte aan had. Tussen praktiserende architecten en gemotiveerde studenten vielen academici zo makkelijk te herkennen. Taal gekoppeld aan specifieke expertise valt altijd snel op, maar sluit ook altijd bepaalde luisteraars uit, zelfs in een zaal vol architecten die een meerdaags congres bezoeken en tamelijk ingevoerd zijn. Verdiepingen op bepaalde thema’s waren soms hoognodig, maar misten de grotere vragen of omzeilden ze tactisch door zo diep in de eigen interesses af te dalen dat de rode draad niet meer te volgen was. Misschien is dat voor doorgewinterde congresbezoekers al lang geen verrassing meer. Voor menig beginneling leidde het soms tot frustratie wanneer de helderheid na afloop ver te zoeken was. Maar misschien is helderheid op een hedendaags congres al lang geen realistisch streven meer, en zit Becoming in de titel van het congres hem vrij letterlijk in het naar elkaar toegroeien als vakgebied en het openen naar een buitenwereld die op een congres als dit maar weinig te zoeken had.

Tijdens een van de open forums vatte een architect uit het publiek zijn twijfels over congressen samen als stupidity of synchronising. Samen ja knikken en elkaar op de hoogte stellen dat we bewust zijn van de uitdagingen is niet meer genoeg. We zouden eropuit moeten gaan, deel uitmaken van, en ons mengen met, de rest van de samenleving, zo luidde zijn oproep. Terwijl de oudere generatie deze boodschap vooral met woorden uitdroeg, bleek het voor de jongere deelnemers al lang geen abstract idee meer.

Als ontwerpers in opleiding krijgen wij dit soort opzwepende adviezen vaak te horen. Zeker, ieder tijdperk kent zijn uitdagingen, maar cynisme ligt op de loer wanneer wij deze waarschuwing over de vervreemding van het vakgebied moeten aannemen van een generatie die hem überhaupt heeft toegelaten. Sommige lezingen gingen daardoor gepaard met een vleugje nostalgie naar zorgeloos ontwerpplezier – en misschien zelfs een schijntje afgunst naar enkele gevestigde ontwerpers, de one-man-shows onder de panelgesprekken, de headliners tussen de minder bekende ontwerpcollectieven.

tribune van de Open Forums / UIA 2026 World Congres of Architects (Barcelona, 2026) / foto Robin Ringel

Hoop viel te putten uit lezingen van ontwerpbureaus met een sterke betrokkenheid in hun eigen regio, zoals onder meer Rural Urban Framework uit Hongkong of Ted’A arquitectes uit Mallorca. Terwijl de passie voor het werken met lokale omstandigheden en materialen er vanaf spatte, wisten zij tegelijkertijd een realistisch beeld te schetsen van de huidige beperkingen binnen een geglobaliseerde bouwsector. Op een congres waarbij de wereld samenkomt, lieten juist hun projecten een indruk achter door de duidelijke invloeden van lokale leefpatronen en bouwwijzen. In de tentoonstelling vormden foto’s van warme woongemeenschappen, zoals die van Lacol in Barcelona, een welkom tegenwicht voor de uniforme, overgeësthetiseerde renders die we uit elke (Westerse) wereldhoek kennen. Voor mij zat de sterkte van het congres hem dan ook in de sprekers die via hun projecten van betrokkenheid bij een bepaalde gemeenschap of omgeving getuigden, en helaas niet in de hooghartige paneldiscussies tussen architecten die het op het hoogtepunt van hun carrière wilden hebben over het al dan wel of niet integreren van mensen in hun renders.

De titel Becoming blijkt niet alleen van toepassing op het congres, maar toch vooral op mijn eigen, zoekende generatie en de manier waarop wij architectuur als vakgebied haar waarde toekennen. Na de workshops onder leeftijdsgenoten voelde het congres als een kruispunt tussen loopbanen, waarbij het spanningsveld tussen opkomend en gevestigd duidelijk zichtbaar werd. Juist dit ontmoetingspunt tussen generaties en ontwerpculturen geeft een wereldcongres als dit zijn bestaansreden en biedt kansen voor wederzijds begrip. Begrip dat zich voor de ervaren ontwerpers hopelijk vertaalt in een voortdurende vorm van becoming, dat de opkomende generatie wat teruggewonnen handelingsruimte en toekomstperspectief biedt. Want die lijken, ook na dit congres, nog altijd schuil te gaan in de schemering van onze dagende toekomst.

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