Posbank spiral – Bjarne Mastenbroek (2002)

Reactie van de archeoloog van dienst (Marina van den Bergen)

“Op de Archined website werd de eerste tien, vijftien jaar een onderscheid gemaakt tussen geschreven recensie en beschouwingen over opgeleverde projecten en projecten die alleen in beeld werden gebracht. Ook toen al was het niet eenvoudig om mensen te vinden die gebouwen wilden recenseren.

En laten we eerlijk zijn, Archis en De Architect waren heel goed in het schrijven van doorwrochte recensies, wat konden wij als Archined daar nog aan toevoegen? Nou, een artikel met lekker veel afbeeldingen en nauwelijks tekst. En dus gingen we gewapend met een camera leuke projecten bezoeken. Want dat was een regel die we ons toen al stelden: een project dat op de Archined-website wordt gepubliceerd, moest wel bezocht zijn door een redacteur of iemand uit ons netwerk.

De architect werd om tekeningen gevraagd en schriftelijk een aantal vragen voorgelegd als opgave, opdrachtgever, m2, m3, bouwsom, trots op, en de volgende keer anders. (Vooral die laatste vraag bleek voor sommigen moeilijk oprecht te beantwoorden.)

Voor de projectpagina’s werd een nieuwe format bedacht: plaatjes die groter werden als je er op klikte!! En heel innovatief, de pagina scrolde van links naar rechts – tablets begonnen net hip te worden. Hoewel we allemaal best een klein beetje konden html-en was het maken van dergelijke pagina’s echt veel werk, een ‘ of : of / vergeten en het zag er raar uit of werkte niet. Deze zelfgeknutselde html-pagina’s werden opgeslagen in oem, ons eigen mapje, en nog steeds herkenbaar door de oem in het url van de desbetreffende pagina’s.”