Shift Embassy: ontwaak!

Geïnspireerd door de Duitse filosoof Walter Benjamin reflecteert Oscar Vaessen op het potentieel achter de Shift Embassy. Het project, dat duurzame architectuur in Rotterdam op de kaart moest zetten, krijgt veel kritiek. Maar is dat wel terecht?

uitzicht op de stad vanaf de publieke route / Shift Embassy / ontwerp MVRDV (2026)

‘Iedere eeuw droomt de volgende,’ schrijft de Duitse filosoof Walter Benjamin in zijn vroeg-twintigste-eeuwse Passagen-Werk. Via etalages, casino’s en wereldtentoonstellingen neemt hij de lezer mee door het Parijs van de negentiende eeuw, waarin hij dromen over een betere toekomst ontwaart. Deze ‘droomlandschappen’ drukken de verborgen verlangens van de 19e-eeuwse stedeling uit, stelt Benjamin.

Zo verbeelden de producten in de etalages fantasieën over luxe en keuzevrijheid, vertegenwoordigen casino’s dromen over overvloed, en stellen de wereldtentoonstellingen een heilig vertrouwen in technologische vooruitgang voor. Tegelijkertijd zijn deze dromen ingekapseld in een kapitalistische logica, redeneert de Marxistische Benjamin. De tentoongestelde koopwaren verbergen een realiteit van uitbuiting, de casino’s produceren vooral gokverslaafden die hun dromen over sociale mobiliteit nooit zullen waarmaken, en de wereldtentoonstellingen worden mogelijk gemaakt door kolonialisme en industrialisering. Zo wordt het collectief in slaap gehouden en worden haar dromen nooit echt werkelijkheid.

Aan ons als critici is het niet de taak om deze landschappen principieel af te wijzen, stelt Benjamin. In plaats daarvan dienen we het collectief te doen ontwaken uit haar ‘droomslaap’, en daarmee het utopische potentieel van haar dromen uit hun kapitalistische verpakking te bevrijden. Want, alleen in een andere, niet-kapitalistische samenleving kunnen deze wensbeelden van een gelukkig leven gestalte krijgen. Hoe die bevrijding of alternatieve maatschappij precies vormgegeven zouden moeten worden, laat Benjamin in het midden. Toch biedt zijn redenering ook vandaag de dag nog een nuttig kader voor maatschappelijke ontwikkelingen, in het bijzonder voor een recent aangekondigd, in Rotterdam aan te leggen landschap.

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De droom

Een slordige eeuw nadat Benjamin zijn denkbeelden over droomlandschappen opschrijft, dient zich in Nederland een onvervalste dromer aan. Tech-investeerder Don Ritzen wil, geïnspireerd door de Eiffeltoren, middeleeuwse kathedralen en de Burj Khalifa, een icoon voor duurzaamheid bouwen. Uit interviews met hem spreekt een oprecht verlangen naar een toekomst die niet wordt bepaald door eindeloze economische groei, maar door groene, planeetvriendelijke manieren van wonen en werken. Hij droomt van massale inspiratie, een wereldwijde, bottom-up, duurzame revolutie. Van het creëren van verwondering over de schoonheid van de aarde en het verbinden van mensen opdat ze van elkaar kunnen leren.

Zijn aanvankelijke plan voor het icoon, zo stelt hij in januari 2025, behelst een in zichzelf duurzaam tot stand gekomen gebouw. “Waar is het gebouw dat tot in de puntjes zo duurzaam is gebouwd dat het een voorbeeld wordt voor de rest van de wereld,” vraagt hij zich af in NRC. Stikstofreguleringen zullen voor het project geen probleem vormen vanwege de duurzame ambities, vertelt hij in hetzelfde interview; hij stelt zelfs verder te willen, nee, móeten denken dan de huidige standaarden voor duurzame gebouwen. Bij vlagen toont Ritzen zich voorzichtig een degrowther, die gelooft in een toekomst zonder economische groei.



kabelbaan langs de glimmende bollen van het Atomium / wereldtentoonstelling Brussel (België, 1958) / foto W.P.W. van de Hoef / collectie Spaarnestad

De slaap

In de anderhalf jaar nadat Ritzen over zijn dromen heeft verteld in NRC, vindt een Benjaminiaanse vervorming van zijn ambities plaats. De uitgeschreven prijsvraag wordt gewonnen door MVRDV, een bureau dat maar niet lijkt te kunnen kiezen tussen haar torenhoge duurzame ambities en haar hang naar spectaculaire iconen. Uit het ontwerp en de presentatie ervan spreekt vooral conformering met de status quo.

‘Tot in de puntjes’ duurzaam blijkt in het ontwerpproces vertaald naar massaal gebruik van beton, onder het voorwendsel dat het project als experiment voor duurzame bouwconstructies zou dienen. Voor bio-based materialen is geen plaats; in plaats daarvan zal de structuur bestaan uit low-carbon beton, een bouwmateriaal waar MVRDV eerder dit jaar nog uiterst kritisch op was in Carbon Confessions, haar eigen tentoonstelling over duurzame architectuur. Het ontwerp wordt, net als de ontwerpen van de andere finalisten, zonder enige gêne gepresenteerd met een reeks beelden waarvoor overduidelijk AI is gebruikt. Dat generatieve AI en de daarvoor benodigde datacenters een enorm en almaar groeiend beslag leggen op schaarse bronnen als water, electriciteit, metalen en grond, vormt blijkbaar geen reden om het juist voor een duurzaam icoon niet (openlijk) te gebruiken.

Kortom: Ritzen’s heldere dromen van een duurzame toekomst, gestoeld op minder consumptie en meer delen, zijn, om te spreken met Benjamin, ingekapseld in de logica van het kapitalisme. Deze logica geeft als antwoord op de klimaatcrisis niet ‘minder’, maar ’meer’: niet minder bouwen en minder uitstoten, maar technologische vooruitgang, waaronder bouwinnovatie en AI, zal ons redden van de ondergang, redeneren de techno-optimisten.

Esthetisch vertaalt dit wensdenken zich naar een gebouw waarin architectuur en natuur één zijn geworden, met rotsen als bouwblokken en weelderige waterpartijen. Het levert een romantisch beeld op, en schept een toekomstbeeld waarin niet-menselijke natuur weer ruimte krijgt in het territorium van de mens.

Bouwinnovatie kan een bijdrage leveren aan het beperken van uitstoot, en ruimte voor biodiversiteit in de stad is waardevol. Voor een echt duurzame architectuur is echter meer nodig dan bijsturen op het huidige traject. Op deze manier zal Ritzen’s Shift Embassy vooral een 21e-eeuws droomlandschap worden dat, net als in de voorbije eeuwen het warenhuis en het casino, de collectieve droomslaap voort laat duren. De utopie zal ontstaan binnen de bestaande maatschappelijke verhoudingen, en daardoor juist die verhoudingen helpen reproduceren.

De mossige rotsen zullen menigeen inspireren, maar vooral onderliggende processen verhullen: van het enorme aandeel dat multinationals hebben in uitstoot, de logica van consumptie als drijfveer van verandering, en vastgoedontwikkeling als motor voor financiële waardevermeerdering. Zolang deze dynamieken ongemoeid blijven, blijven dromen over een duurzame toekomst wat het zijn: dromen.

gevelontwerp / Shift Embassy / ontwerp MVRDV (2026)

Het ontwaken

Maar het is nog niet te laat! Als Benjamin ons iets leert, is het wel dat we ambitieuze projecten niet categorisch moeten afwijzen, maar juist moeten omarmen, om het utopische potentieel dat eraan ten grondslag ligt eruit te ‘bevrijden’. Klimaatverandering staat nog altijd veel te laag op de publieke agenda, dus elke poging om aandacht te vragen voor verduurzaming is in principe welkom. Architectuur is een krachtig middel om tot de collectieve verbeelding te spreken. En het ontwikkelen van nieuwe manieren om de aarde met niet-menselijke natuur te delen is een legitiem en zelfs broodnodig verlangen. De verwachting dat deze doelen vervuld zullen worden door een project dat in opzet, financiering en toekomstbeeld voortbouwt op de afgelopen twee eeuwen – nieuwbouw, werving van investeerders en vertrouwen in technologische vooruitgang – is echter hopeloos naïef.

Laten we Ritzen en MVRDV daarom niet weghonen of afschrijven, maar vooral aanmoedigen hun naïviteit van zich af te schudden. Er zijn genoeg projecten die de idealen die Shift Embassy probeert te verbeelden al op kleinere schaalniveaus of andere manieren belichamen: denk aan wooncoöperaties, grootschalige renovaties en transformaties, houtbouwprojecten, stadsbossen. Als de betrokkenen het lef en de creativiteit hebben het project radicaal anders vorm te geven, ligt er een kans om een daadwerkelijk transgressief, in het oog springend project te realiseren. Daarvoor is het wel zaak te ontwaken uit hun droomslaap; dan is een echt icoon voor duurzaamheid misschien niet ver weg.

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