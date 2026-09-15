Vormgeven aan vaderland: de grenzen van ontwerp

Een vlag kan worden ontworpen, net als een paspoort. Maar geldt dat ook voor een grensceremonie, een nationale identiteit, een onafhankelijkheidsstrijd, of zelfs een staat? De tentoonstelling Vorm en vaderland in Design Museum Den Bosch onderzoekt de rol van ontwerp in de manier waarop de natiestaat zichtbaar wordt en nationalisme betekenis krijgt. Vlaggen, munten, kaarten en architectuur staan er naast fotografie, film, kleding, rituelen en voorstellen voor alternatieve staten. Daarmee wordt het begrip design ver opgerekt.

tentoonstelling Vorm en vaderland, Design Museum Den Bosch / foto Evita Copier

Vorm en vaderland volgt een lineaire route langs zes thematische delen: Grenzen trekken, Burgers en patriotten, Design van het volk, De legitieme staat, Staten van de verbeelding en ten slotte Het vaderland consumeren. Binnen die delen valt het materiaal weer uiteen in kleinere categorieën en individuele voorbeelden. Bij mijn eerste bezoek voelde ik me al snel opgejaagd. Ieder onderdeel vroeg om aandacht, terwijl het volgende zich alweer aandiende. Ik ging daarom een tweede keer en probeerde minder afzonderlijke objecten te bekijken, en vooral te begrijpen hoe de tentoonstelling haar materiaal ordent. De hoofdstructuur is herkenbaar, maar binnen de afzonderlijke delen vond ik de hiërarchie moeilijker te ontrafelen. Waar eindigt een subcategorie, wanneer begint een nieuw argument en welke rol speelt een afzonderlijk object daarin?

Dat is belangrijk omdat de tentoonstelling zeer verschillende manieren van ‘maken’ onder de noemer design brengt. Bij een vlag, munt of paspoort is de rol van ontwerp gemakkelijk te herkennen. Zulke objecten moeten letterlijk worden ontworpen. De tentoonstelling wordt ingewikkelder wanneer ook rituelen, politieke gemeenschappen en alternatieve staten vanuit design worden bekeken. Wat betekent ontwerpen in die gevallen precies?

Die vraag wordt extra interessant bij het ontstaan van postkoloniale staten. Een nieuw onafhankelijk geworden staat moet soms in zeer korte tijd precies die dingen produceren die in oudere Europese staten door hun lange geschiedenis natuurlijk zijn gaan lijken: een vlag en munt, overheidsgebouwen, monumenten en nationale instituties, soms zelfs een nieuwe hoofdstad. In de postkoloniale staten wordt de geconstrueerdheid van de natiestaat bijna letterlijk zichtbaar. Tegelijk bestaat staatsvorming uit zoveel meer dan het ontwerpen van de vormen waarin een staat zich presenteert.

Een video van de dagelijkse grensceremonie tussen India en Pakistan laat zien waarom dat onderscheid ertoe doet. Aan weerszijden van de grens voeren militairen een uitbundig gechoreografeerd ritueel uit voor tribunes vol toeschouwers. De beelden zijn onmiddellijk spectaculair, maar ik merkte dat ik nauwelijks begreep waar ik naar keek. Is de overdreven pracht en praal van het ritueel het product van het conflict tussen beide staten? Hoe verhoudt het zich tot de opdeling van Brits-Indië en de koloniale grens die daarna werd getrokken? Is dit een voorbeeld van hoe staten zichzelf door ritueel produceren? All of the above, maar de tentoonstelling hielp mij nauwelijks om tussen die interpretaties te kiezen. Juist omdat het ritueel hier als een vorm van nationale representatie wordt getoond, is de politieke geschiedenis die deze vorm heeft voortgebracht essentieel om te begrijpen wat er gebeurt.

In het onderdeel over wereldtentoonstellingen krijgt de Great Exhibition van 1851 opvallend weinig aandacht. Van de tentoonstelling is alleen een deel van de tentoonstellingscatalogus te zien, opengeslagen op een willekeurig ogende pagina. Om het bijbehorende tentoonstellingsbordje te kunnen lezen moest ik hurken. Daar wordt de Great Exhibition vrij summier beschreven en het Crystal Palace aangeduid als een “speciaal ontworpen moderne tentoonstellingsruimte”. Dat is nogal een understatement. Het Crystal Palace presenteerde Groot-Brittannië als industriële en imperiale wereldmacht. De natiestaat toonde zich hier via architectuur en tentoonstelling als onderdeel van een veel groter systeem waarin grondstoffen, producten en volkeren werden geordend.

Design van het volk, tentoonstelling Vorm en vaderland, Design Museum Den Bosch / foto Peter Tijhuis

Vorm en vaderland laat ook zien hoe er verzet tegen de natiestaat wordt geboden, hoe groepen die buiten of tussen staten vallen zich ertoe verhouden, en hoe alternatieve politieke gemeenschappen worden bedacht. Aan bod komen Palestijnse soevereiniteit en identiteit, Esperanto, fictieve naties en micronaties. De Palestijnse keffiyeh behoort tot een andere orde dan de projecten waarin alternatieven voor bestaande staten worden bedacht. Esperanto heeft daarin weer een andere positie, de taal werd ontwikkeld vanuit het idee nationale taalbarrières te overstijgen. De wandteksten markeren deze verschillen, maar ruimtelijk beweeg je vrijwel zonder frictie van het ene register naar het andere. De opeenvolging van objecten produceert continuïteit, alles wordt onderdeel van dezelfde fascinerende inventaris van manieren waarop mensen naties maken, verbeelden of betwisten. Zo krijgt het verschil tussen een gemeenschap die haar identiteit onder bezetting of verdrijving probeert te behouden, en iemand die een nieuwe staat uitroept op een juridisch vergeten stukje grond in de tentoonstelling ruimtelijk weinig gewicht.

Dat merkte ik vooral toen ik bij de speculatieve projecten terechtkwam. Een fragment over Seasteading presenteert het bouwen van nieuwe gemeenschappen op zee als een manier om buiten bestaande territoriale staten te denken. Juist daar wilde ik meer weten: wie wil hier eigenlijk aan welke staat ontsnappen en waarom? Seasteading kent een libertaire politieke geschiedenis waarin het ontlopen van regulering, belastingen en democratisch bestuur een belangrijke rol speelt. Het bijschrift noemt de getoonde ‘seasteading’-staten wel libertarisch, maar laat verder onbesproken wat dat hier betekent.

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De breedte van het begrip design draagt bij aan deze neutralisering. Een keffiyeh, een fictieve staat en een drijvende gemeenschap worden allemaal interessant als manieren waarop politieke identiteit vorm krijgt. Zo ontstaat een formele verwantschap die politiek gezien helemaal niet vanzelfsprekend is. Daar ligt voor mij de paradox van de tentoonstelling. Vorm en vaderland wil laten zien dat naties worden gemaakt en verzamelt daarvoor een enorme hoeveelheid bewijs. Door al die processen vanuit design te bekijken, dreigt staatsvorming echter te worden gereduceerd tot een ontwerpbeslissing. Een natie wordt niet alleen gemaakt door haar een vorm te geven, ze ontstaat ook door politieke strijd, institutionele opbouw, onderhandeling en de verdeling van macht en middelen. Niet alles wat een politieke gemeenschap vorm geeft, is vormgeving.

Deze constatering beïnvloedt de manier waarop er kan worden gesproken over de invloed van ontwerpdisciplines. Het idee van het ontwerpen van een herkenbare nationale architectuur begint merkwaardig gedateerd aan te voelen wanneer hedendaagse architectuur zich presenteert als drager van waarden met een universelere pretentie, zoals duurzaamheid, biodiversiteit en inclusiviteit. Het heeft allerminst afscheid genomen van politiek, ook nationalisme en de natiestaat zijn niet uit de architectuur verdwenen.

Politieke en maatschappelijke begrippen als vrijheid, democratie en vooruitgang verschijnen opvallend gemakkelijk als ontwerpopgave. In Albanië wordt zichtbaar hoe problematisch die verhouding kan worden. Onder premier Edi Rama profileert het land zich als een modern Europees land en heeft het zich ontwikkeld tot een lusthof voor internationale architecten. Gelijktijdig is de grootschalige vastgoedontwikkeling onderwerp van steeds meer politieke controverse geworden.

Wouter Vanstiphout stelt in zijn recensie van de publicatie The Albanian Files (De Architect) hoe de uitzonderlijke ontwerpvrijheid die Rama buitenlandse architecten biedt, samen valt met het opzijschuiven van planning, aanbesteding, ambtelijke tegenspraak en andere vormen van democratische controle. Vanstiphouts scherpste verwijt raakt aan de manier waarop architectuur haar eigen belang met het maatschappelijke belang verwart: wat goed is voor de architectuur wordt verondersteld ook goed te zijn voor de samenleving.

Het Skanderbeg Building, een luxe woontoren in Tirana ontworpen door MVRDV, toont weer een andere manier van bouwen aan een natie. Het gebouw heeft de vorm van het hoofd van de vijftiende-eeuwse Albanese nationale held Skanderbeg. Nationale symboliek wordt hier letterlijk bouwmateriaal; nationalisme verschijnt als identiteit en citybranding, terwijl de politieke betekenis van die nationale symboliek gemakkelijk naar de achtergrond verdwijnt.

geofictie Karstonia, Vorm en vaderland, Design Museum Den Bosch / foto Peter Tijhuis

Ook de huidige aanval van de AfD op het Bauhaus maakt het onmogelijk nationale architectuur eenvoudig tot iets uit het verleden te verklaren. In 2024 diende de partij in het deelstaatparlement van Saksen-Anhalt een motie in tegen de ‘verheerlijking’ van het Bauhaus. De functionalistische en minimalistische architectuur zou regionale kenmerken uitwissen en mensen van hun omgeving vervreemden. De AfD plaats daar een cultuurbegrip gebaseerd op Duitse identiteit, traditie en geschiedenis tegenover. De architectuur die de AfD als onvoldoende geworteld beschouwt wordt, net als in de jaren dertig van de twintigste eeuw, opnieuw onderdeel van de strijd over wat eigenlijk als echt Duits geldt.

Architectuur heeft geen gebrek aan politieke thema’s. Ze kan spreken over duurzaamheid of identiteit, en even gemakkelijk nationale symboliek inzetten terwijl de politieke begrippen zelf materiaal voor architectuur worden. Het ontbreekt eerder aan politieke ernst. Vorm en vaderland maakt overtuigend zichtbaar hoeveel ontwerp er komt kijken bij de manier waarop een natie zich (re)presenteert en herkenbaar wordt. Maar gaandeweg werd voor mij iets anders minstens zo zichtbaar, de vanzelfsprekendheid waarmee de ontwerpdisciplines politieke werkelijkheid als iets ontwerpbaars benaderen. De tentoonstelling probeert de natiestaat door design te begrijpen, maar stuit daarmee uiteindelijk ook op de beperkingen van de designblik.

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