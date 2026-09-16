Welke films moet ik kijken op het AFFR en wie neem ik mee?

Wat zijn dit jaar de beste films op het aanstaande Architectuur Film Festival Rotterdam (AFFR) en zijn die ook geschikt voor niet-architecten-vrienden en -familie? Want filmkijken is natuurlijk extra leuk in gezelschap. Hieronder vijf tips van Arthur Wortmann, die als een van de ‘kritische kijkers’ keek naar de voor het festival ingezonden films en feedback gaf aan de AFFR-curatoren.

still uit Let’s talk about Aldo / Marit Geluk (Nederland, 2026)

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Sinds Hans Hollein weten we dat we ermee weg kunnen komen als we zeggen dat ‘alles’ architectuur is. Ergens is dat wel lekker als je een festival met architectuurfilms organiseert: in principe is elke film geschikt om te vertonen, als je je definitie van architectuur maar ruim genoeg maakt.

Dat neemt niet weg dat een festival als AFFR vooral veel films programmeert die er geen misverstand over laten bestaan dat ze over architectuur gaan en op een architectenpubliek zijn gericht. Het zijn films over bepaalde architecten, over specifieke gebouwen, wijken of steden en over de kunst van het bouwen. Zo vinden we in het programma dit jaar documentaires over de prettig laconieke Estse architect Raine Karp, over de Zwitserse Barbara Buser, die zich inzet voor behoud van bestaande gebouwen in plaats van nieuwbouw te plegen, over de renovatie van Le Royale Belge in Brussel naar een ontwerp van Caruso St John en Bovenbouw Architectuur, over de geschiedenis van Hotel New York in Rotterdam en de wijk Christiania in Kopenhagen, om een aantal boeiende voorbeelden te noemen van de meer ‘hardcore’ architectuurfilms.

Eveneens de moeite waard is Let’s Talk About Aldo, over de belevenissen van architect Ninke Happel, nadat bekend is geworden dat ze de Algemene Rekenkamer van Aldo van Eyck gaat verbouwen. Daarmee wekt ze de toorn op van vier discipelen van de heilige Aldo. Voor deze vier oude mannen — Izak Salomons, Vincent Ligtelijn, Herman Hertzberger en Francis Strauven — is elke ingreep op een gebouw van Van Eyck per definitie heiligschennis. Het is bijzonder om te zien hoe Happel worstelt met deze kritiek, terwijl tegelijk de vraag zich aandient of de mening van de vier mannen überhaupt relevant is. Het is een film die veel eigenaardigheden van de Nederlandse architectuur blootlegt en waarover je eindeloos kunt napraten. Onbetaalbaar is de blik van Francis Strauven, waarin trots het lijkt te winnen van schaamte, als hij een manuscript laat zien van een tekst over Van Eyck, dat door de meester, pagina na pagina, met rode pen van boven tot onder is gecorrigeerd en van commentaar voorzien. Waarna Strauven de historische woorden stamelt dat het schrijven over een architect een ‘intiem proces’ is.

Maar het programma van het AFFR ruimt ook altijd plaats in voor films waarin de link met architectuur op het eerste gezicht minder vanzelfsprekend is, waarin architectuur breder wordt geïnterpreteerd. Films over de ontginning van afgelegen gebieden, klimaatkwesties, design, straatcultuur, toerisme, enzovoort. Een voordeel van deze films is dat ze in ieder geval ook heel geschikt zijn om vrienden of familie mee naartoe te nemen die niet als architect zijn opgeleid, niet delen in de passie voor ‘onzichtbare’ details of lyrisch worden van metselverbanden, maar die wel kunnen genieten van een goede documentaire. Hierbij een top vijf.

still uit Melt / Nikolaus Geyrhalter (Oostenrijk, 2025)

5. Scarecrows – Laila Pakalniņa, 2025, Letland/Litouwen

Deze soms licht absurdistisch aandoende Letse documentaire volgt de zes mannen en vrouwen van de Riga Airport Bird and Wildlife Control Unit. Het is een vak dat je niet makkelijk zult vinden in een beroepskeuzegids. De werkzaamheden van de unit bestaan uit het wegjagen van wilde dieren die te dicht bij de landingsbaan van het vliegveld komen: vogels, vossen, hazen, enzovoort.

Uitgerust met portofoons, schepnetten en alarmpistolen rijden ze al dan niet claxonerend over het luchthaventerrein, bestuderen ze sporen in de sneeuw en zetten ze gevangen dieren weer uit aan de andere kant van het hek, met het vriendelijke verzoek niet terug te keren. En natuurlijk moeten ook overstekende wormen van de landingsbaan verwijderd worden. Als het beroep niet al bestond, had het door Jiskefet bedacht moeten worden.

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4. Materia Prima – Jens Schanze, 2026, Duitsland

In kolonnes terreinwagens trekken ze door de hoogvlakte in het Boliviaanse Andesgebergte: de politici, ondernemers en technisch specialisten uit Europa die graag de voorraden lithium willen ontginnen. Worden het investeringen waar de arme plaatselijke bevolking van zal meeprofiteren? Deze beschaafd ogende vertegenwoordigers uit Europa doen er alles aan om die indruk te wekken, net als de lokale politici door wie ze zich laten vergezellen.

Regisseur Jens Schanze heeft zo zijn twijfels en laat dit blijken door alle mooie beloftes te spiegelen aan fragmenten uit het ruim duizend pagina’s tellende verslag dat de kleinzoon van een Incaleider in 1615 stuurde aan de Spaanse koning Philip III. Dit verslag zet uiteen hoe de conquistadores in naam van hun koning huishielden bij het leegroven van de goud- en zilvermijnen van Bolivia.

Daarnaast heeft Schanze oog voor de pracht van het door industrialisatie bedreigde landschap en de scepsis over de mijnbouwplannen bij de plaatselijke bevolking. Daarbij moeten vooral de alleenstaande moeders van de groente- en fruitafdeling van de dagmarkt in Potosí serieus worden genomen, want zij – zo melden ze in de film – vormen de voorhoede van het verzet en ‘weten hoe ze moeten vechten’.

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3. The World in a Square – Bêka & Lemoine, 2026, Frankrijk/Duitsland

In hun nieuwste documentaire reizen Ila Bêka en Louise Lemoine af naar Superkilen, het stadspark in de multiculturele wijk Nørrebro in Kopenhagen dat in 2012 door BIG, Topotek 1 en Superflex werd ontworpen, met als doel sociale cohesie teweeg te brengen. Bêka en Lemoine laten alle architectonische finesses voor wat ze zijn, en doen waar ze briljant in zijn: op innemend voorkomende wijze aan de praat raken met de mensen die ze tegenkomen en tegelijkertijd met een scherp oog de omgeving vastleggen.

Zo is architectuur in deze film weliswaar voortdurend aanwezig, maar is ze toch vooral de achtergrond voor een portret van een gemeenschap. Het is een genot om te aanschouwen, niet zozeer omdat er hier zoveel ‘kleurrijke types’ rondlopen, maar vooral omdat de nieuwsgierigheid en het opmerkingsvermogen van de filmmakers hen in staat stelt de terloopse ontmoetingen onvoorziene en ontroerende wendingen te geven.

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still uit Amongst the Birds / Mika Kaurismäki & Ingvar Thordarson (Ijsland, 2026)

2. Melt – Nikolaus Geyrhalter, 2025, Oostenrijk

Van sommige films is de kracht dat ze je meenemen naar plekken waar je anders niet zo makkelijk zou komen. Ze worden een virtuele reis naar verre bestemmingen. Melt is zo’n film. Regisseur Nikolaus Geyrhalter voert de kijker naar negen onherbergzame en afgelegen besneeuwde locaties. We maken kennis met de bestuurders van de sneeuwschuivers die in het koude, bergachtige oosten van Japan jaarlijks de Tateyama Snow Corridor aanleggen, de gebruikers van een ice road in het uiterste noorden van Canada, een medewerker van een skigebied bij de Aletschgletsjer in Zwitserland die verantwoordelijk is voor het prepareren van een piste, wetenschappers van een Duits onderzoekstation op Antarctica, en anderen.

In schitterende statische shots ontdekken we de extreme leef- en werkomgevingen van deze mensen. Hoewel de film door zijn rustige tempo en contemplatieve sfeer niet de trekken heeft van een alarmistisch of activistisch pamflet, wijst de titel wel op de klimaatverandering die gaande is: op elke plek wordt de dominante aanwezigheid van sneeuw en ijs langzaam maar zeker ondermijnd. Zo is Melt ook te zien als een afscheidsbezoek aan een wereld die aan het verdwijnen is.

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1. Amongst the Birds – Mika Kaurismäki, Ingvar Thordarson, 2026, IJsland

We stappen binnen in de wereld van Olí, Albert, Jóhanna en Ragna aan het begin van de lente, in een uithoek van IJsland. Sinds 2000 oogsten de twee inmiddels bejaarde echtparen hier eiderdons, als na het smelten van de sneeuw de eidereenden in groten getale komen broeden. Ze richten de plek zorgvuldig in als pleisterplaats voor de trekvogels: met allerhande materialen en objecten geven ze vorm aan een infrastructuur die de eenden uitnodigt om hier hun nesten te bouwen — en als restproduct van het broedproces levert dit dons op dat verkocht kan worden aan producenten van kussens en dekbedden.

De film wordt gedragen door de koddige karakters, de IJslandse humor (met bijpassende muziek), het natuurschoon, en natuurlijk het wonderlijke gegeven van het plotselinge vanuit het niets opduiken van een kolonie van duizenden trekvogels, die jaar na jaar, mede door de goede zorgen van Olí, Albert, Jóhanna en Ragna, terugkeren naar deze plek.

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