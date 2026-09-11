Winnaar ‘Het aanzien van Nederland’ (2000)

In december 2000 won de inzending Cut up Livin de Bouwfondsprijs ‘Het aanzien van Nederland’ met een radicaal idee over de toekomst van het wonen. Op 11.12.00 werd de uitkomst gedeeld op Archined. Een lange TV-uitzending maakte vervolgens de tongen los. Waarom won deze inzending als de criticasters op TV zo negatief oordeelden? Archeoloog van dienst Wies Sanders bekeek de vreemde uitzending terug met plezier en pijn.

Still uit de uitzending ‘Het Aanzien van Nederland’ van het winnende concept Cut up Livin

De Bouwfondsprijsvraag* ‘Het Aanzien van Nederland’ was bedoeld voor ontwerpers jonger dan 35 jaar en had als thema ‘Ontwerp Nieuw Nederland: de woonwijk van de toekomst’. Uit 56 deelnemers werden vijf ontwerpen genomineerd. De finalisten kregen geld om hun ideeën verder uit te werken voor een tentoonstelling in het Nederlands Architectuurinstituut* in Rotterdam.

De hoofdprijs van 50.000 gulden ging naar Peter Hoste, Anthony Kleinepier en Sandor Naus met Cut up Livin, as flexible as your lifestyle. Hun ontwerp speelt in op een toekomstige, nomadische samenleving waarin mensen vaak verhuizen voor hun werk. Bewoners huren hun woning en kiezen een wijk die past bij hun gewenste levensstijl. Een organisatie beheert de woningen en zorgt ervoor dat alles bij aankomst geregeld is. Carel Weeber sprak tijdens de uitzending zijn ongenoegen uit over de prijsvraag. ‘Woningbouw is een serieuze zaak, daarom moet men stoppen met dit soort modieuze onzinprijsvragen te organiseren.’

Reactie van de archeoloog van dienst (Wies Sanders):

“In 2000 beloofde de netwerksamenleving een heerlijke nieuwe wereld. Econoom Jeremy Rifkin schreef dat bezit er niet meer toe deed, maar dat het ging om toegang – access – tot dingen en services. En dat vereist een totaal andere ruimtelijke inrichting: een efficiënt ruimtegebruik met ons als mondiale nomaden. Tuttut-hoho, Rob Engelsdorp Gastelaars en Riek Bakker voorspelden in de uitzending van 2000 dat het concept niet zo’n vaart zou lopen, de mens wil het liefst een eigen woning bezitten, alleen al als speculatieobject. Anno 2026 ben je als starter al blij als je überhaupt niet op straat hoeft te slapen, en je een peperdure ‘studio’ kunt huren. Maar de winnaars hebben ook ergens wèl gelijk gekregen: de privaat gedreven deelmaatschappij is er gekomen met AirBnB, Uber en deelfietsen. Je bent dan echter niet over de hele wereld thuis, maar je woning is een boetiekhotel geworden, met jou als hoteluitbater of -gast. Anno 2026 verbaas ik me erover dat de prijsvraag op primetime tv maar liefst 1,5 uur live zendtijd in beslag mocht nemen. Er werden uitermate knullige filmpjes gemaakt om de inzendingen voor het brede publiek toe te lichten, waar een deskundig panel – dat NIET de jury was – kritisch op reageerde. Dat leidde tot verwarring, want de jury had haar oordeel (al rokend, zoals je in min. 6.51 van de tv-reportage kunt zien) vooraf aan de uitzending gebaseerd op het ontwerp en een essay. Het leidde tot een reactie van de winnaars op Archined (zie gerelateerd artikel). Bouwfonds en Bouwfondsprijs bestaan niet meer anno 2026. De uitzending is inmiddels volledig terug te kijken in de Schatkamer van Beeld en Geluid.”

Lees hier het originele artikel.

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