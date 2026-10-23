Een paardenrace zonder uitkomst

Op 9 december 2016 gaf Hans Ibelings een voordracht tijdens de uitreiking van de Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten, waarin hij reflecteerde op de staat van de Nederlandse architectuur. Tien jaar na de originele voordracht zijn de bevindingen van Ibelings nog steeds raak. Een must-read, aldus archeoloog van dienst Paul van den Bergh.

Raadhuisplein, Nieuw Bergen met de landmark ontworpen door Monadnock (2015) / foto Michiel Verbeek

In de column Snellere paarden (2017), uitgesproken tijdens de uitreiking van de Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten, beschouwt Hans Ibelings de veranderende positie van de Nederlandse architectuur. Hij schreef de column vanuit Canada, waar hij vijf jaar eerder naartoe verhuisde.

Op afstand constateert Ibelings binnen de architectuurcultuur een verschuiving van overwegend optimisme naar een bedrukte, weemoedige stemming. De fusering van architectuurinstellingen en -fondsen met design en e-cultuur (o.a. Nieuwe Instituut en Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie), is volgens hem niet zozeer aan de politiek te wijten, maar komt voort uit de algehele maatschappelijke stemming tegenover de architectuurcultuur. Ibelings waarschuwt dat de stemming ook het zelfbeeld van de architect heeft aangetast. De opkomst van co-creatie, dienstbaarheid en ambacht ziet hij als symptomen van een bredere afkeer van expertise en architectonische autonomie. Tegelijkertijd waarschuwt hij ook voor de terugtrekkende beweging: een sterke focus op vorm, materiaal en typologie dreigt de architectuur los te maken van de maatschappelijke, ruimtelijke en infrastructurele vraagstukken waaraan zij kan bijdragen.

Reactie van de archeoloog van dienst (Paul van den Bergh):

“Ik las Snellere paarden in mijn tijd als student op de Rotterdamse Academie van Bouwkunst. Hans Ibelings beschouwde en bekritiseerde in zijn column precies die thema’s waar het binnen de academie toendertijd om draaide, maar waar ik me zelf ook niet altijd thuis bij voelde. Het was voor mij een heel nuttig ’tegengeluid’. Ibelings gaf woorden aan mijn persoonlijke twijfel. Ik was misschien toch niet gek! De column gaf me de (extra) munitie om het gesprek aan te gaan met docenten en staf.”

Lees hier het originele artikel. Hans Ibelings, Snellere paarden (06.01.17)

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