Hoge windmolens in de windstilte

In 2007 ontvingen drie minister het advies over windmolens van rijksadviseur voor het landschap Dirk Sijmons. Het was een pleidooi voor een cultuurfilosofische visie op de plaatsing van windmolenparken zodat niet alleen regelgeving en juridisch-planologische gevechten de ruimte zouden gaan bepalen. Alexander Herrebout schreef een reactie naar aanleiding van dit pleidooi. Archeoloog van dienst, Wies Sanders, blikt terug.

Impressie NL Architects

Op 15 juni 2007 presenteert rijksadviseur Dirk Sijmons in de Ridderzaal, in aanwezigheid van maar liefst drie ministers, zijn advies over windturbines in het Nederlandse landschap: windenergie is nodig om de klimaatdoelstellingen te halen, maar de windturbines worden dusdanig groot dat ruimtelijke inpassing op land nog problematischer zal worden. Windmolens zijn landschappelijke asielzoekers die volgens sommigen een generaal pardon verdienen en volgens anderen zo snel mogelijk het land uitgezet moeten worden. Het draagvlak voor plaatsing ontbreekt dan ook volledig, niet alleen vanwege visuele vervuiling, maar ook omdat de plaatsing ervan top-down wordt bepaald. In 85% van de gevallen is het een private investering waarvan de directe omgeving geen enkel profijt geniet; het risico is groot dat hierdoor geen betekenisvol landschap wordt gecreëerd.

Het driedelig advies Windturbines in het Nederlandse landschap van het Atelier Rijksbouwmeester bevat naast beleidsadviezen en achtergrondinformatie ook spraakmakende visies van onder meer NL Architects, MattonOffice en Paul van Beek. Deze laatste twee pleiten ervoor om de grootte van windmolens te differentiëren naar de schaal van het landschap. De conclusie van het advies is dat er een eenduidige visie à la de Hollandse Waterlinie moet komen waarin windmolens als cultuurfilosofische opgave wordt beschouwd en niet (alleen) als planologisch-juridisch probleem.

Reactie van de archeoloog van dienst (Wies Sanders):

“Hadden we het in 2007 over turbines van 120 meter hoog en 5 megawatt, de hedendaagse turbines (op zee) zijn zeker 2x zo hoog met 4x zoveel vermogen. Met dergelijke maten prijsden de windmolens zichzelf het land uit. Maatschappelijke acceptatie van windmolens is nauwelijks bereikt, maar het zijn vooral de netcongestie en een mankerende regelgeving die nu zorgen voor een stagnatie in de windmolenplaatsing. Het idee dat er een cultuurfilosofische aanpak moest komen vanuit de visie dat vormgeving en ontwerp invloed kan hebben op maatschappelijke acceptatie lijkt nu, twintig jaar later, utopisch, ambitieus of zelfs naief. De molens die ten tijde van de presentatie van het advies werden geplaatst, worden nu alweer gesloopt. En dat levert weer de volgende opgave op: wat te doen met die reusachtige wieken van een materiaal dat niet te recyclen is? Het zijn vast de startproblemen die ieder nieuw product of uitvinding heeft in zijn evolutie naar volwassenheid. Wellicht kijken we over 20 jaar weemoedig naar de mooie molens, hoog in de lucht, die zwieren en zwaaien in volle vlucht.”

Lees hier het originele artikel. Alexander Herrebout, Hoge windmolens vangen veel wind (30.08.07)

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