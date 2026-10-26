Kritisch optimisme in tijden van monsters

De architectuur staat voor veranderingen die nauwelijks nog met de vertrouwde begrippen uit het vakgebied te duiden zijn. Georg Vrachliotis beschouwt dit als een tekortkoming van de theorie van architectuur, en een uitnodiging om deze te herdefiniëren met een houding van kritisch optimisme.

Robots achter computers bij de Efficiency Beurs in het RAI, Amsterdam / foto Bart Molendijk (1987) / collectie Anefo

Een aanbesteding wordt ingetrokken. Niet vanwege een ontwerpfout of een conflict tussen opdrachtgever en architectenbureau, maar omdat de materiaalprijzen waarmee gerekend wordt na zes maanden niet meer houdbaar zijn. Tussen het uitbrengen van de offerte en de gunning heeft er een verschuiving plaatsgevonden waardoor de financiële middelen van het lopende project tekortschieten. Tegelijkertijd op een andere bouwplaats: een gebouw dat volgens alle geldende normen is gecertificeerd, raakt in de zomer zo oververhit dat de passieve koelstrategie faalt en hercertificering op losse schroeven komt te staan. Dit is geen pech, nalatigheid of een verkeerde berekening, het is een terugkoppeling van het systeem.

Dergelijke incidenten stapelen zich op in de architectuurpraktijk. Ze zijn weinig spectaculair en ingebed in het normale dagelijkse kantoorleven tussen planningscycli en besluitvormingsprocessen. Daardoor vallen ze vaak niet op voor wat ze werkelijk zijn: symptomen van een bredere verschuiving die verder reiken dan het individuele project. Ze zijn fundamenteler van aard en moeilijker te begrijpen. Niet vanwege zijn grootte, maar omdat de bekende termen niet langer niet meer van toepassing zijn. Duurzaamheid, veerkracht en innovatie hebben nog steeds een betekenis en zijn zeker niet verkeerd, maar ze openen geen deuren meer. Door overmatig gebruik zijn ze verworden tot certificeringscategorieën en subsidievoorwaarden, checklists die moeten worden afgevinkt voordat er gebouwd mag worden. Wat ooit stimuleerde tot nadenken, een uitnodiging om te bevragen wat architectuur zou kunnen zijn, is nu administratieve proza geworden.

Tijd van monsters

In de jaren dertig beschreef Antonio Gramsci een diagnose die in tijden van transitie steeds opnieuw waarneembaar zijn: de oude wereld sterft, de nieuwe is nog niet geboren; het is de tijd van monsters [1]. Hiermee beschreef Gramsci de hybride transities, institutionele tussenstadia en sociale fricties die ontstaan wanneer oude zekerheden afbrokkelen, terwijl een nieuwe orde nog niet in een verhaal kan worden gevat.

Monsters zijn geen afwijkingen van het normale. Het zijn eerder symptomen van een normaal dat zijn vanzelfsprekendheid heeft verloren en een teken dat er iets aan het veranderen is zonder dat het al zichtbaar is wat het zal worden. Ze ontlopen het geruststellende idee van een historische slingerbeweging die ons belooft dat elke fase van verval onvermijdelijk gevolgd zal worden door een nieuwe betere vorm van orde.

De monsters die nu in de architectuur aan tafel zitten, zijn complexer en subtieler dan die van politieke overgangsperiodes. Ze lijken minder op herkenbare crises, meer op situaties die fundamenteler van aard zijn: een ecologisch voldongen feit die de fundamenten van het bouwen verschuift; een machine-intelligentie die raakt aan de kern van het ontwerpen; een geopolitiek die al voor een geruime tijd bepaalt welke materialen als beschikbaar worden beschouwd en welke constructies als haalbaar gelden.

De monsters verschijnen op die plekken waar de realiteit als waarheid wordt gezien: in het proces van meten, beschrijven, vergelijken en onderhandelen. En ze kunnen niet afzonderlijk van elkaar worden bekeken.

Het gevaarlijkste monster is mogelijk van theoretische aard: de theorie die doet alsof ze er geen is. Het impliciete dat ingebakken zit in certificeringsroutines, ontwerpconventies en professionele vanzelfsprekendheden. Er wordt vaak gezegd dat er geen architectuur bestaat zonder theorie. Dat klopt. Maar tegelijkertijd is dit geen bevinding die geruststelt. Een theorie die niet wordt bevraagd, bepaalt wat als probleem geldt, wat als oplossing wordt aanvaard en wat überhaupt zichtbaar is. En iedereen die zegt geen theorie nodig te hebben, laat het veld over aan de theorie die al bestaat. Dit is het monster in het binnenste van de discipline: stil en vanzelfsprekend. Het wordt pas zichtbaar wanneer andere monsters het onder druk zetten en wanneer de procedures, waarop de impliciete theorie is gebaseerd, beginnen te falen.

Het klimaat neemt het woord

Een van de monsters is het ecologische monster. In vergelijking tot andere monsters, kondigt deze zichzelf niet aan als crisis, maar als stille verschuiving van voorwaarden en condities totdat deze niet langer volstaan – denk aan het gebouw dat oververhit raakt, maar toch voldeed aan alle randvoorwaarden die op het ontwerp van kracht waren. Het toont datgene wat het ontwerp stilzwijgend als vanzelfsprekend aannam.

Lange tijd kon architectuur rekenen op een overzichtelijke werkverdeling die de complexiteit in toom hield: ontwerp hier, uitvoering daar, vorm hier, omgeving daar. Er was een natuur die rustig bleef, passief genoeg om als achtergrond te dienen. Deze stilte is voorbij. Het klimaat reageert, bodems klinken in, grondwaterniveaus verschuiven sneller dan planningscycli. Wat vroeger als randvoorwaarde in de berekening werd meegenomen en daarna stil bleef, is een actor geworden. Het verandert heel concreet wat mogelijk is, wat standhoudt en wat logisch is, nog voordat er een lijn getekend is. Niet langer wordt een gebouwvorm ontworpen die verankerd is deze wereld, maar een knooppunt in een systeem dat reageert, mee speelt en aannames bevraagt die eerder als vanzelfsprekend werden beschouwd.

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Hoe komt de ecologische urgentie tot uitdrukking? Het meest voor de hand liggende antwoord is door schaarste, minder middelen en minder speelruimte, die de architectuur in de verdediging dwingt. Veel van deze schaarste heeft echter een oorsprong die weinig te maken heeft met natuurlijke grenzen. Wat zich voordoet als een praktische beperking is vaak een institutioneel veroorzaakte bottleneck. Gerecyclede materialen die nauwelijks gecertificeerd kunnen worden volgens de geldende normen. Gevels die niet geïsoleerd kunnen worden door voorschriften van monumentenzorg. Lege kavels in stedelijke gebieden die speculatief leeg worden gehouden, terwijl er een gebrek aan woningen is. Dit zijn geen natuurlijk ontstane omstandigheden, maar het resultaat van beslissingen die andere beslissingen blokkeren. Het benoemen van zulke institutioneel gekozen tekorten is ongemakkelijk, omdat daarmee de vraag ontstaat wie ze in stand houdt en welke belangen erachter zitten.

Sommige steden beginnen materialen tijdens sloopwerkzaamheden juridisch als grondstof te registreren om daarmee de levensduur te verlengen. Het is een kleine institutionele interventie die de logica van schaarste ondermijnt. Wat nu politiek en organisatorisch op een bepaalde manier is georganiseerd, kan ook anders worden ingericht. Ontwerp krijgt politiek gewicht wanneer de vraag gesteld wordt wie van de veronderstelde schaarste profiteert en wie de kosten draagt. Deze afhankelijkheden kunnen tegenwoordig nauwelijks worden beschreven zonder op data gebaseerde modellen.

Veertigduizend beelden, zonder beoordeling

Ook het tweede monster verschijnt niet als een crisis, maar als machine die beslist op basis van aannemelijkheid. En daarin schuilt precies het gevaar. Een architectenbureau genereert binnen enkele weken ongeveer veertigduizend beelden met behulp van een AI-beeldgenerator. Ze zijn inhoudelijk overtuigend en rijk aan verbeelding op een niveau dat vroeger maanden in beslag zou hebben genomen, met dit verschil ze blijven verrassend betekenisloos. Ze genereren opties met een dichtheid die ieder selectieproces uitdaagt, maar vellen geen oordeel. Het verschil ligt dieper dan het op het eerste gezicht lijkt: een optie zegt wat mogelijk zou zijn, terwijl een beoordeling bepaalt wat passend zou zijn, hier, onder deze omstandigheden, voor deze mensen en in deze context.

Het tweede monster ontstaat niet zozeer door de technische beperkingen van algoritmen, maar door het negeren van een structureel onderscheid: creativiteit, begrepen als het scheppen van opties, kan worden gesimuleerd, maar beoordelingskracht heeft een normatieve horizon nodig die niet uit trainingsdata kan worden gedestilleerd: ervaring met consequenties, kennis van wat er op het spel staat, en met name de bereidheid om verantwoording te nemen voor een beslissing.

A satyr visiting a peasant family / door Jacobus Neeffs, en Jacob Jordaens (omtrent 1640) / bron National Gallery of Art (Washington, DC)

Niet alleen het ontwerp van beelden, maar ook het schrijven en lezen van teksten, en daarmee het medium van de theorie zelf, wordt door AI geautomatiseerd. Een theorie die machinaal gegenereerde taal gebruikt zonder op het proces te reflecteren, staat voor hetzelfde probleem als het ontwerp dat machine-aannemelijkheid verwart met geschiktheid. Als taal het medium van theorie is, en taal geautomatiseerd kan worden, dan moet theorie kunnen verklaren wat niet aan haar geautomatiseerd kan worden. Het antwoord ligt niet in de complexiteit van de zinnen, maar in hun contextualisering: in wat alleen hier, nú, onder deze omstandigheden zó gezegd kan worden, en waarvoor iemand verantwoordelijkheid neemt.

Machine learning benadert de ontwerpbeoordeling door aannemelijkheid te genereren. Aannemelijkheid of plausibiliteit heeft zijn eigen stille autoriteit: wat plausibel lijkt overheerst doordat het het meest haalbaar lijkt, terwijl het andere opties begraaft voordat ze overwogen zijn. Hier ligt de echte verschuiving: het humanistische zelfbeeld van architectuur moet zich herdefiniëren. De machine vergroot de verantwoordelijkheid van architecten, omdat er een instantie nodig is die machine-plausibiliteit kan onderscheiden van sociale gepastheid en kan dit blijven doen ook al kan ze niet meer berekend worden. Architectuur wordt zo een cultuurtechniek van het beoordelen, een praktijk die niet primair uitvindt, maar beslist.

Daarin schuilt een diepe paradox: we hebben deze lerende systemen nodig om de overweldigende complexiteit van de (data)maatschappij überhaupt beschrijfbaar te maken, terwijl we tegelijkertijd daarmee het risico lopen onszelf te onderwerpen aan logica’s die zich onttrekken aan ons oordeel. We moeten de machine gebruiken om handelingsbekwaam te blijven, en tegelijkertijd positie innemen die over de logica oordeelt. Niemand kan ons deze positie afnemen. Niet de machine, en ook niet de verwijzing naar de machine.

Elk algoritme heeft een postcode

Geopolitiek is geen abstractie, zij zit in materiaalprijzen, toeleveringsketens en serverlocaties, en daardoor al geruime tijd in het ontwerp zelf. Materialen zoals hout, isolatieplaten of zeldzame grondstoffen, die voorheen als vanzelfsprekend beschikbaar werden beschouwd, blijken knooppunten te zijn in systemen die beïnvloed worden door handelsconflicten en kwetsbare toeleveringsketens. Wat vroeger een technische randvoorwaarde was, is verworden tot een strategische factor in het ontwerp zelf: de beslissing welke afhankelijkheden men bewust aangaat.

Architectuur kan geopolitieke dynamieken niet oplossen, maar een gebouw kan wel de oorsprong van zijn componenten zichtbaar maken. Bijvoorbeeld door zichtbaar te maken hoe onderdelen bij elkaar worden gehouden en hoe ze gedemonteerd kunnen worden. Door een draagconstructie waarvan het hout afkomstig is uit een bij naam bekend bos. Door gevelelementen die na twintig jaar naar een ander project kunnen verhuizen. Wat normaal in de toeleveringsketens zit, krijgt nu een verschijningsvorm. Dat is een architectonische opgave.

De datacenters, elektriciteitsnetten en opslaginfrastructuren van de onze datamaatschappij zijn de turbinehallen van vroeger. Had architect Peter Behrens begin 20ste eeuw nog een mandaat van AEG en maakte architectuur de nieuwe tijd zichtbaar, tegenwoordig worden de infrastructuren van de datamaatschappij onder bijna tegenovergestelde omstandigheden gecreëerd. Gepland door anonieme bedrijven, gebouwd in periferieën, bewust onzichtbaar gehouden, grotendeels zonder architectonische betrokkenheid.

Van deze infrastructuren is die van kunstmatige intelligentie het meest verhuld. Wat cultureel als immaterieel wordt beschouwd, als louter rekenwerk, als intelligentie zonder lichaam, rust op fysieke fundamenten waarvan de locaties, energiebalans en waterverbruik zich grotendeels aan het publieke debat onttrekken. Elk algoritme heeft een postcode en is daarmee politiek. De ruimte die nodig is om de digitale samenleving überhaupt energetisch mogelijk te maken, zijn zelden de plekken waar hun effect zich ook daadwerkelijk ontvouwt. Wie de last draagt en wie er voordeel van heeft, is een politiek vraagstuk.

Deze ontkoppeling is geen toeval. Ze heeft een logica en daarin ligt de echte vraag: wie maakt hun territoriale, ecologische en politieke gevolgen zichtbaar en onderhandelbaar? Alleen wat zichtbaar is, laat zich ook daadwerkelijk bevragen. Wat architectuur hier kan betekenen begint misschien op een ander niveau: met de vaardigheid om deze infrastructuren te benoemen, te lokaliseren, en hun effect leesbaar te maken. Dit zichtbaar maken zou de kern kunnen worden van een nieuwe politieke iconografie van de architectuur.

Hosting als collectieve praktijk

Drie termen structureren wat volgt: beoordelingsvermogen, zichtbaarheid, inkadering. Geen van hen is nieuw, maar samen beschrijven ze een architectuurpraktijk die voortkomt uit ervaringen met monsters zonder dat ze door hen bepaald worden.

De eerste begint met het benoemen van de radicale breuk en het stoppen met het behandelen van het heden met het esthetische vocabulaire van vroegere tijdperken. Nostalgie werkt als kalmeringsmiddel. Historische gevels worden ontworpen om onzekerheid te beantwoorden, alsof het herstel van een vorm ook het herstel van een orde zou zijn. Het suggereert controle over iets waar al lang een andere sociale realiteit is ontstaan.

De theorie die nu noodzakelijk is, werkt anders: ze leest situaties. Waar ooit werd gezocht naar tijdloze wetten moet nu gewerkt worden met het concrete: met deze situatie, deze materialen, deze afhankelijkheden, dit moment. Dat neigt naar pragmatisme, maar het is veeleisender, want het lezen van situaties zonder ze te naturaliseren, zonder te zeggen “zo is het nu eenmaal”, vereist meer intellectuele scherpzinnigheid dan het toepassen van een principe. Een principe geeft oriëntatie, ook een verkeerde. Een situatie daarentegen vraagt om een beoordeeling.

Zichtbaarheid betekent het herstel van materiële soevereiniteit: opheldering over de externe, vaak onzichtbare systemen waarbinnen de bouw plaatsvindt. Wie weet waar materialen vandaan komen, hoe digitale infrastructuren werken en hoe algoritmen leren, ontwerpt anders doordat het ontwerpen zelf ingebed is in de omstandigheden waaruit het bestaat. Zichtbaarheid creëert de voorwaarden voor actie, maar het bepaalt niet de actie zelf.

Inkaderen betekent het stellen van randvoorwaarden waaronder verschillende zaken samen kunnen komen, zonder vooraf te weten hoe het zal eindigen. Hier verandert de rol van de ontwerper. Hij wordt ‘gastheer’ in het creëren van ruimte waarbij menselijk oordeel en machine gegenereerde opties afgewogen worden. Ontwerpen wordt in die zin een collectieve praktijk: een houding die zich uitstrekt over steeds wisselende constellaties van architecten, ingenieurs, ecologen en de burgermaatschappij, zonder in willekeur te vervallen. Verantwoordelijkheid verdwijnt echter niet in het collectief, ze krijgt een andere, veeleisendere vorm.

Kritisch optimisme als interventie

De kritische architectuurtheorie, vooral in de traditie van Manfredo Tafuri, ontwikkelde een houding die ‘ontmaskering’ genoemd zou kunnen worden; het laten zien dat er achter ieder ontwerp ideologie schuilgaat, dat autonomie een illusie is, en dat het culturele altijd in dienst is geweest van het economische. Deze houding was noodzakelijk en vaak scherp, maar ze voldoet niet meer. Niet omdat ze niet juist is, maar omdat het leidt tot een doodlopende weg: als alles ideologie is, kan niemand nog handelen. En daar komt bij, deze houding kan inmiddels door machines worden gereproduceerd. Ook een taalmodel kan nu gemakkelijk het bewijs leveren dat kapitaalbelangen achter een gebouw zitten, dat een norm de zwakken benadeelt, of dat een ontwerp de bestaande machtsorde stabiliseert.

Bot geformuleerd: wat geautomatiseerd kan worden, kan geen kritisch instrument meer zijn. Wat nodig is, is niet langer een ontmaskering, maar een diagnose: de exacte beschrijving van wat er verschuift, zonder te weten wat eruit ontstaat. Dit is het verschil tussen de arts die uitlegt waarom de patiënt ziek is en de arts die beschrijft hoe de ziekte op dit moment verandert.

Hier komt een andere verleiding in beeld: het gesprek over de naderende ineenstorting. Als alles toch gedoemd is, hoeft niemand meer te ontwerpen. Analyse wordt de rechtvaardiging voor passiviteit, en kritiek verandert in een vorm van afstandelijkheid die zichzelf als inzicht beschouwt.

Beide houdingen, ontmaskering en het verhaal van ineenstorting, zijn vormen van dezelfde beweging: complexiteit afhandelen door doelgerichtheid, analyse als vervanging voor besluitvorming. Ontwerpen veronderstelt echter dat de toekomst open blijft, juist onder moeilijke condities. Én het vereist dat de architectuur zichzelf niet langer beschouwt als het slachtoffer van omstandigheden. Ze heeft meegewerkt aan de totstandkoming van die normen, procedures en vanzelfsprekendheden waartegen ze zich nu keert. Dit vereist geen zelfkastijding, maar de bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen.

Kritisch optimisme is geen gemoedstoestand of belofte. Het is veelmeer een houding van aandacht om de toekomst te begrijpen als een open, conflicterend, maar maakbare omgeving, dat werk vereist en geen zekerheden kent. Deze houding houdt stand in situaties die comfortabelere posities vermijden: bij het werken aan moeilijke, conflicterende doelen in een werkveld dat immer verandert. De theorie die hiervoor nodig is, houdt vragen open en kadert complexiteit zodanig in dat beslissingen mogelijk blijven. Ze grijpt in. Gevaarlijk, daarentegen, is de theorie die onopgemerkt blijft doorgaan.

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