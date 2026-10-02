Leve de Vogelrichtlijn! (2005)

Remco Daalder, huisecoloog van Archined, reflecteerde de afgelopen twintig jaar veelvoudig op de wederzijdse impact van architectuur, ruimtelijke ordening en de ecologie. Op 08.11.05 vormden de Kaderrichtlijn Water, de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn onderwerp van discussie. Volgens Daalder een positieve ontwikkeling, maar nodigen de richtlijnen wel genoeg uit tot systeemdenken?

Op 23 november kondigde de Dienst Ruimtelijke Ordening de Kaderrichtlijn Water, de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn aan. Hoewel de Europese richtlijnen niet door iedereen met lof werden ontvangen, was onze ‘huisecoloog’, Remco Daalder, overwegend positief. Ze zouden nieuw leven in de ruimtelijke ordening blazen, doordat gemeenten, provincies en andere overheden werden gedwongen over hun eigen grenzen heen te kijken en integrale visies te ontwikkelen.

De casus van het IJsselmeer maakt echter al snel duidelijk dat een kritische langetermijnvisie op ecologie aan de tekentafel nog altijd ontbreekt. De nadruk ligt, aldus Daalder, te veel op het behoud van afzonderlijke soorten door bestaande condities en de landschappelijke inrichting te bewaken. Een systemische, procesgerichte benadering, die de natuurlijke dynamiek van het landschap omarmt, en het gebied aantrekkelijk maakt voor een grotere diversiteit aan soorten, blijft nog altijd achterwege.

Reactie van de archeoloog van dienst (Lenneke Slangen):

“Ruimtelijke ordening, architectuur en ecologie zijn onlosmakelijk met elkaar verweven. Architectuur en ruimtelijke ordening bepalen waar leefgebieden kunnen bestaan en welke soorten welkom zijn. Tegelijkertijd zoekt ‘de ecologie’ ruimte voor een veilig onderkomen en haar bestaansrecht, binnen de grenzen die door ‘ons’ op papier zijn vastgelegd.

Lange tijd werd de ecologie binnen de ruimtelijke disciplines gezien als een stoorzender. Wet- en regelgeving bepaalden hoe en wanneer bij renovatie- en ontwikkelopgaven rekening moest worden gehouden met (kwetsbare) diersoorten. De tijd heeft ons geleerd dat we ons niet tegen de ecologie moeten verzetten, maar haar juist moeten omarmen en ondersteunen. Steeds vaker steken de ruimtelijke disciplines haar nu een helpende hand toe. Veel van de eerder vervloekte maatregelen zijn inmiddels omarmd (met uitzondering van de verplichtstelling van nestkasten bij nieuwbouw en grootschalige renovatie, die regel werd in 2025 afgeschaft door toenmalig Minister van VROM, Mona Keijzer) en worden veelvuldig meeontworpen.

Dat betekent niet dat we er al zijn. Zodra architectuur wordt gezien als onderdeel van het natuurlijke systeem en ecologische maatregelen structureel in het ontwerp worden opgenomen, kan zij meer doelen dienen dan alleen haar eigen. Ecologen kunnen ons wijzen op blinde vlekken en kennishiaten. Een intensievere samenwerking tussen ontwerpers en ecologen kan beide disciplines verrijken; iedere ontwerpopgave biedt kansen om de natuur langdurig te ondersteunen.

Ieder jaar besteedt Archined rondom dierendag aandacht aan de impact van de ruimtelijke disciplines op het natuurlijke systeem. Hoewel Remco Daalder twintig jaar geleden optimistisch keek naar het potentieel van de Vogel- en Habitatrichtlijn, en later de (juridische) inrichting van de Natura 2000 gebieden, vormt diezelfde wetgeving vandaag de dag nog steeds onderwerp van discussie (de aanscherping van het beleid met als doel de stikstofdepositie in de natuurgebieden terug te dringen).

Grensoverschrijdende visies, zoals die voortkwamen uit de ruimtelijke vertaling van Europese natuurwetgeving in Nederland, hebben ook hun keerzijdes. Naast de grote, systemische schaal moet de kleine, lokale schaal, met plaatselijke samenwerkingen, niet vergeten worden. Ecologen weten maar al te goed dat een systeem alleen in stand kan worden gehouden op de kleine schaal. Zonder nestgelegenheid geen migratieroutes.”