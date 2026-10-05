Ongemakkelijke vragen voor de architect

Het prikkelende boek Antifascist Architecture van twee Amerikaanse auteurs schetst de theorie en praktijk van antifascistische architectuur. Snel wordt duidelijk wat zij fascistische praktijken noemen, is diep verweven in de huidige bouwpraktijk. Verandering zal een lange adem vragen van alle partijen, en voortdurende zelfreflectie.

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‘Welke kant zou jij gekozen hebben?’ Het is een gewetensvraag waarmee de auteurs het boek openen.

De context: de Spaanse burgeroorlog.

De tijd: 1935.

De casus: architect Alphonse Laurencic aangesloten bij de antifascistische Republikeinen maakt een ontwerp voor de cellen van gevangen genomen fascisten. De cellen hebben een bed met een schuin oppervlak waardoor de net in slaap vallende gevangene naar beneden zou rollen, een vloer met obstakels zodat ook daar zitten of liggen onmogelijk is, en psychedelische patronen aan de muren. Zou zo’n ruimte de slapeloze en gedesoriënteerde fascist tot inkeer dwingen, vroeg Laurencic zich af. Het bleef niet bij het ontwerp, de cellen werden daadwerkelijk gerealiseerd. In 1939 werd Laurencic gevangen genomen door de Nationalisten en geëxecuteerd, omdat hij zijn architectonische kennis ter beschikking had gesteld aan de Republikeinen.

Wiens kant zou jij kiezen, vragen de auteurs, die van Laurencic of die van zijn beulen? Of, denk ik: die van Laurencic of die van de gevangenen die in de door hem ontworpen cellen moesten verblijven? Door het boek te openen met een verwarrend necropolitisch dilemma, dwingen de auteurs de lezers vanaf het begin tot reflectie.

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De introductie zet de lezer op scherp. De cover trouwens ook. Want de titel op de felrode omslag is gedrukt in Fractuur, een lettertype dat (neo)nazi’s nog steeds ‘echt Germaans’ vinden. Antifascist Architecture is geschreven door architectuurjournalist Daniel Jonas Roche en onderzoeker en architect Andrew Santa Lucia, en gepubliceerd in Zwitserland. Een boek over antifascisme met een onlosmakelijk aan het fascisme verbonden lettertype, maar dan wel gebonden in revolutionair-rood linnen. Waarover gaat het hier?

Springlevend: fascistische ruimte

Het is een uitdagend boek. Het behandelt theorie en verleden van (anti)fascistische architecturen en omschrijft aanzetten voor een anarchistische praktijk. In het eerste gedeelte leggen de auteurs uit wat ze zien als het ‘fascistisch architectonisch-industrieel complex’ dat volgens hen tot op vandaag de architectuurpraktijk (en opleidingen!) beheerst. Roche en Santa Lucia hekelen niet alleen het flirten van architecten met fascistische architectuur (veel architecten bewonderen Giuseppe Terragni’s Casa del Fascio, ontworpen als kantoor voor de Italiaanse Nationaal-Fascistische Partij) maar ook onkritisch gebruik van filosofische ideeën. Denk bijvoorbeeld aan Martin Heideggers vaak aangehaalde tekst ‘Bauen Wohnen Denken’ (1951), waarin Heidegger – kort door de bocht geformuleerd – stelt dat ‘echt’ wonen alleen zou kunnen ontstaan door de voortdurende en onmisbare oefening van het (ambachtelijke) maken, gebonden aan streek en plaats.

Het is attractieve en actuele gedachte: wonen als actieve daad. Maar daarbij ziet men graag over het hoofd dat Heideggers ideeën over plaatsgebondenheid en Heimat nauw verbonden waren aan de ‘Germaanse huiselijkheid en aardsheid’, de nationaalsocialistische bloed-en-bodemideologie, een verwantschap waarvan Heideggers ook achteraf nooit afstand heeft genomen. Zo ver onze omgang met de fascistische geschiedenis.

spread uit besproken boek

In het hier en nu bekritiseren Roche en Santa Lucia vooral het ‘chameleonisme’ van architecten en de bouwindustrie in het geheel; het zich gewillig aanpassen aan welke politieke en economische omstandigheden dan ook. Ik denk aan de gretigheid waarmee Nederlandse bureaus hun architectonische ‘producten’ (het woord alleen al) aanboden en -bieden in Rusland, China en de Golfstaten, om maar enkele landen te noemen. De auteurs noemen meer voorbeelden van neoliberaal cynisme. De meedogenloze commercialisering van architectuur, ook van oorspronkelijk kritische projecten, en genericness, misschien het beste vertaald met één oplossing voor iedereen en overal. Maar ook Foucault, Philip Johnson en OMA komen langs. Hoe precies kijken wij eigenlijk naar onze bronnen? En naar onze ‘helden’?

Het zijn complexe teksten die Roche en Santa Lucia hebben geschreven, maar de conclusie lijkt helder: Fascistische architectuur is dat wat niet ontworpen wordt vanuit solidariteit of om het leven van mensen te verbeteren, maar vanuit de logica van extractief kapitalisme en depolitisering. Dit sluit ook het zogenoemde ‘green building’ in. Want, zo argumenteert Roche desgevraagd per e-mail: deze stroming stelt het mantra van steeds verdere groei als economische basis niet ter discussie. Bij depolitisering hoort ook de weerstand in de sector tegen het organiseren van architectuurwerkers in vakbonden en onze blindheid voor het feit dat de globale bouwsector slavernij massaal toelaat, bijvoorbeeld in de aanloop naar het Wereldkampioenschap Voetbal in Quatar in 2022.

spread uit besproken boek

Dat kapitalisme en fascisme een nauwe verbinding hebben, had de Italiaanse dictator Mussolini, aldus de auteurs, al in de jaren ’30 begrepen. Zijn observatie is nog steeds actueel: Fascisme zou beter corporatisme genoemd kunnen worden, omdat het een versmelting is van corporatieve en staatsmacht. Zodoende bestaat fascisme, in navolging van Mussolini en de auteurs, dus uit een politieke en een kapitalistische component. Bestaat in tijden van bijna mondiaal kapitalisme dan nagenoeg uitsluitend fascistische architectuur?

Kleur bekennen

Dat is niet helemaal zo, ontdek ik in het tweede deel van het boek. Want gelukkig vatten de auteurs ook het begrip antifascistische architecturen breed op. Ze vinden hun voorbeelden in Europa, en ook in Algerije, Congo, Indonesië en Palestina. De voorbeeldprojecten omvatten woningbouw door sociaaldemocratische gemeenten, zoals Rotes Wien en Römerstadt Frankfurt; gebouwen voor socialistische organisaties, of verzetsmonumenten door socialistische, communistische of anarchistische architecten. Maar antifascistische architecturen worden ook zonder (links gepositioneerde) opdrachtgever gerealiseerd. Zo kan het bij antifascistische architecturen ook gaan om architecten die verzetsacties of -kampen organiseren of krachtige protestposters maken of om groepen die ruimte bieden voor gratis maaltijden en medische hulp. Twee voorbeelden uit de 20e eeuw.

spread uit besproken boek

Margarethe Schütte-Lihotzky was lid van de Oostenrijkse Communistische Partij, zat in het verzet tegen het nazisme, en ontwierp crèches, scholen en het appartement voor de werkende vrouw. Het meest bekend werd ze door de Frankfurter Küche, het ontwerp van een compacte inbouwkeuken, waarvan er duizenden werden gerealiseerd in Ernst May’s woningbouwprojecten voor de Römerstadt, Frankfurt. Het ontwerp werd het prototype van een gestructureerde en hygiënische keuken, die het werk niet wegnam, maar het leven van vrouwen immens vergemakkelijkte. Om dit goed te begrijpen, zijn trouwens de mooie handschetsen van Lane Rick in het boek bijzonder verhelderend.

Jan Buijs’ ontwierp in 1928 het hoofdkantoor voor de arbeiderscoöperatie De Volharding in Den Haag. Arbeiders konden hier ook naar toe voor betaalbare gezondheidszorg, kleding en eten. Een communistische uitgever was eveneens in het gebouw gevestigd. Het meest bijzonder, naast een gaaf ontwerp met veel daglicht in de binnenruimten, was een neon-lichtzuil en de lichtende gevel waarop headlines getoond konden worden. Het gebouw werkte dus ook als een grote politieke nieuwstikker. Het huisvesten van de coöperatie en de communistische uitgever, tezamen met de sociale voorzieningen maakten het gebouw ‘een broeinest van revolutie’, aldus Roche en Santa Lucia. Na de inval door nazi-Duitsland ging letterlijk het licht uit. De coöperatie werd verboden, de lichtende gevel verdween. Anno 2026 is het een onopvallend, doodnormaal kantoorgebouwtje.

spread uit besproken boek

Deze en andere voorbeelden laten zien, welke mogelijkheden architecten vonden voor antifascistisch engagement. En, antifascistische architecturen gaan niet om de verschijningsvorm. Het ging en gaat om gebouwen en initiatieven gerealiseerd buiten het kapitalisme; en om het uitvinden van anarchistische verstoringen wanneer men niet anders kan dan binnen het kapitalisme te werken. Maar ook om solidariteit tussen álle architectuurwerkers, van architecten, werknemers in dienst of freelancers, tot bouwvakkers. En om het opnieuw koppelen van een kritisch politiek bewustzijn aan praktijk en opleidingen. Kortom, een architectuur van wederzijdse ondersteuning en solidariteit, niet in dienst van het ‘fascistisch architectonisch-industrieel complex’.

Een radicaal andere bouwpraktijk

Hoe zien anarchistische verstoringen in de architectuur eruit? Hierop focust het derde deel van het boek. In dit deel raakte ik vaak de draad kwijt. De teksten over bijvoorbeeld necropolitiek, overlevingsepistemologie en ontologie voelen dogmatisch en maken ondanks intensief lexicongebruik voor mij niet duidelijk hoe de auteurs deze anarchistisch-architectonische praktijken binnen het kapitalisme precies voor zich zien. Misschien is hier te veel informatie te dicht op elkaar gepakt. Minder thema’s en meer illustratieve uitleg zou beter zijn geweest. Maar misschien is mijn verwarring ook de bevestiging van een algemene observatie van de auteurs: dat we ons (dat ik me) door het kapitaliseren – het op kapitaalwaarde beoordelen – van bijna alle aspecten van onze maatschappij, niet meer voor kunnen stellen dat iets functioneert buiten het kapitalistische systeem om. En dat we (ik) geen alternatieven meer zien.

spread uit besproken boek

De auteurs zien die wel. Ze pleiten voor een architectuur of voor ruimtelijke praktijken als ‘ondersteuning van bevrijdende politieke projecten’. Alleen dan zou architectuur weer worden wat ze zou moeten zijn, gemaakt voor de ‘mensheid met al haar veranderende behoeften’. Dat klinkt nog best abstract. Daarom hier een greep uit de vele actiepunten in het boek.

Punt één: Kom in actie tegen de omstandigheden waaronder architectuur ‘geproduceerd’ wordt. Denk in Nederland bijvoorbeeld aan oneerlijke beloning en systemisch discrimineren van architectuurwerkers, aan speculatie en winstmaximalisatie ten koste van mensen die dringend een woning nodig hebben en de immense C02-productie van de bouwsector. Twee: werk aan het ontwikkelen van anarchistische netwerken samen met gemeenschappen, niet van buitenaf en zonder tussenkomst van overheden. Dit kan ontwerpen en bouwen insluiten, maar het kan ook gaan om het delen van architectonische of bouwkundige kennis. Drie: werk aan projecten of praktijken die degrowth-strategieën omarmen, dus de afkeer van het destructieve mantra van economische groei en uitbuiting. Concreet zijn dat praktijken waarin onderhoud en hergebruik centraal staan. Wat deze actiepunten betekenen voor het ruimtelijke ontwerp, is niet thema van het boek.

Het mag duidelijk zijn: deze punten vragen om het radicaal herdenken van de huidige praktijk en heeft vergaande (economische) gevolgen voor iedereen die een boterham verdiend in de architectuur. De auteurs pleiten dan ook voor niets minder dan een fundamentele hervorming van de bouwpraktijk.

spread uit besproken boek

Welke kant kies jij?

Dit stelt architecten voor radicale keuzes. Want wat of voor wie kun je überhaupt nog ontwerpen als je dit kader serieus neemt? In Europa, denk ik, bijvoorbeeld aan werken voor de stadsbesturen van Wenen (sociaaldemocratisch) en Graz (communistisch), en voor Spaanse sociaaldemocratische overheden. Je kunt meewerken aan huisbezettingen en toe-eigening van leegstaande panden, zoals bijvoorbeeld Stad in de Maak in Rotterdam. En je kunt je kennis in dienst stellen van bouwgroepen en coöperaties, zoals de Amsterdamse Nieuwe Meent die niet alleen aan sociale en solidaire woonvormen werkten maar ook aan coöperatieve financieringen.

‘Welke kant zou jij kiezen?’ Het is verleidelijk en de makkelijkste weg om de anarchistische alternatieven af te doen als onrealistisch, en schouderophalend door te gaan als vanouds. De herhaalde vraag van de auteurs ‘welke kant zou jij kiezen?’, kan overkomen als een moraliserende zwart-wit keuze. Hier ligt ook het gevaar van de vaak op het scherpst van de snede geformuleerde teksten. Maar dergelijke reacties zouden het boek te kort doen. De radicale definitie van fascisme werkte voor mij als een eyeopener. Ik begon opnieuw na te denken over de veelvoudige manieren waarop het vak verbonden is met machtsmisbruik en onrechtvaardigheid. En ik begon na te denken over waar mijn ‘no-go areas’ lagen, en liggen. Als ontwerper (gevangenissen, voor opdrachtgevers gelieerd aan de krijgsmacht), als schrijver en docent (projecten waarbij de vraag naar achterliggende machtsstructuren niet centraal mag staan, of wanneer ik vermoed dat mijn werk als rechtvaardiging/soft spoelen misbruikt zal worden). Deze grenzen zijn momentopnames. Nieuwe inzichten leiden tot herziene keuzes.

Misschien zie ik dit als de denkwaardigste les uit het boek: definieer, sámen met wie je werkt, je grenzen als ontwerper, opdrachtgever, aannemer, schrijver, denker, docent. En bevraag ze steeds opnieuw. Want zo krijgt de vraag ‘welke kant kies jij?’ direct praktische betekenis.

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