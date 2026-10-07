Shift Embassy: een beschouwing van een ‘bokswedstrijd’  

De discussie omtrent de omstreden Shift Embassy georganiseerd in het Keilepand, is misschien wel een van de meest besproken architectuurevents van dit jaar. Een kort verslag van wat je gemist, en niet gemist hebt.

Don Ritzen tijdens zijn opening pitch bij de georganiseerde discussie Shift Embassy: Vanity Project or Catalyst for Systemic Change? / Carbon Stories, Keilepand (Rotterdam, 2026) / foto Anne Kaere

De afgelopen maanden, weken, dagen, verschenen er artikelen die het bestaansrecht van de Shift Embassy, het vooraanstaand “wereldwonder” van initiatiefnemer, ondernemer en investeerder Don Ritzen, bevragen. (Shift Embassy, naar ontwerp van MVRDV, dat in Rotterdam Feijenoord moet landen, moet het icoon worden dat als expliciet doel heeft mensen wereldwijd tot een duurzame levenswijze te bewegen, duurzaamheid, aldus de initiatiefnemer.) Aangezien de meeste argumenten tegen het initiatief al ruimschoots in het publieke domein voorbij zijn gekomen, zal ik de moeite niet nemen deze opnieuw te herkauwen. Met dit verslag hoop ik met name in te spelen op de heersende FOMO (lees: ‘fear of missing out’) van iedereen die er ‘helaas niet bij kon zijn’ – het event was al weken van te voren volledig uitverkocht.

Voor iemand die vaker aanwezig is geweest bij de Carbon Stories in het Keilepand, was de opkomst van een eerder ongekende schaal. De grote hoeveelheid stoelen was in een radius rondom de gespreksopstelling geplaatst, dat bestond uit vier naar elkaar toe gerichte spreektafels. De opstelling van het geheel met grote schermen rondom, en de afstand van de eerste rij stoelen tot de sprekers, gaf het evenement in eerste instantie de allure van een bokswedstrijd. Ook de opzet van de discussie onder leiding van Geert Maarse deed daar niet aan af.

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Na een lange, merkwaardige presentatie van Don Ritzen (directeur Shift) (15 minuten), volgden korte pitches (3 minuten) van Derk Loorbach (directeur DRIFT en hoogleraar sociaal-economische transities aan de Erasmus Universiteit), Geerte Paradies (sociaal psycholoog TNO), en Reinier de Graaf (partner OMA), deze laatste was op het laatste moment ‘ingevlogen’ als vervanging van criticus Wouter Vanstiphout. Alle drie representeerden een ander perspectief op het initiatief: Loorbach benadrukte het belang van sociaal-economische innovatie, Paradies het potentieel van grootschalige campagnes voor gedragsverandering, en tot slot benutte de Graaf zijn tijd door een overzicht te geven van de faalgarantie van briljante architectuur. Na deze presentaties schoven projectleider van de Shift Embassy en tevens associate bij MVRDV, Leo Stuckardt, en Tracy Metz, architectuurjournalist NRC, aan voor het gesprek. Stuckardt wist weinig toe te voegen aan de lovende woorden van Ritzen over het ontwerp, waarna Metz het project schouderophalend afwimpelde.

Aanvankelijk leek er onder de genodigden zowel voor- als tegenstanders van het project te zijn. En hoewel de discussie, aangezet door de kritische toon van de moderator, goed van start leek te gaan, verloor het al snel aan vaart en scherpte.

Tegen de verwachting in hield Loorbach een overwegend optimistisch betoog voor de plannen van Ritzen. Zolang het project wist te breken met de economische structuren die de huidige, uitputtende maatschappij in stand houden – voor de oplettende lezer: dat is op dit moment inderdaad nog niet het geval – moest het project omarmd worden. Er was tenslotte nog geen andere ondernemer met het lef geweest een wereldwonder voor de klimaatcrisis neer te zetten. Kortom: van Loorbach krijgt Shift het voordeel van de twijfel.

En hoewel Paradies het publiek niet overtuigend kon vertellen hoe het project daadwerkelijk het gedrag van mensen kon laten veranderen, bleef de claim dat het project 15.000 ton CO2-uitstoot zou kosten, maar 335.000.000 ton aan CO2-reductie door gedragsverandering zou opleveren, naar mijn smaak verbijsterend lang overeind. Metz, die zich op sociale mediakanalen kritisch had uitgesproken, hield zich de gehele avond behoorlijk gedeisd. Daardoor bleef De Graaf over als dé aangewezen persoon om het zeer kritische geluid vanuit de architectuurwereld tijdens de discussie te vertolken. Jammer genoeg voor het publiek, lukte dat maar mondjesmaat.

Gedurende het hele gesprek, en tijdens de uitgebreide Q&A met het publiek dat volgde, bleken Ritzen & Co lang volhardend in hun overtuiging dat de stapeling in ‘duurzaam’ beton nagebootste stenen van MVRDV bezoekers zouden kunnen overtuigen hun levensbehoeftes en keuzes drastisch te laten veranderen. De Graaf, die naar eigen zeggen er twee dagen eerder achter was gekomen dat zijn eigen bureau mee had gedaan aan de competitie – ze kwamen niet verder kwam dan de eerste ronde – vond het winnende ontwerp maar weinig spectaculair. In zijn eigen woorden: “I find this building very unradical.” Stuckardt en Ritzen waren het daar toch zeker niet mee eens en zagen het project binnen de huidige markt en bouwpraktijk als bemoedigend ontwerp, en bovendien een realistische uitdaging.

Steeds weer werden de woorden van De Graaf en de vele kritische vragen vanuit het publiek ontweken door de Shift-optimisten. Tot er ruimte ontstond voor een een-na-laatste vraag uit de zaal. (Dank Geert Maarse dat je bij mij niet direct de microfoon uit handen nam, waardoor Ritzen zich niet kon verschuilen achter een non-antwoord.)

Kort samengevat:

Vraag: Waarom, als je mensen wil onderwijzen dat ze onderdeel uitmaken van een systeem, maak je een uitzondering voor het gebouw waarmee je dat wil doen?

*duikbeweging*

Vraag: Hoe kan een ‘duurzaamheidsicoon’ serieus worden genomen als het een landschap moet verwoesten om materiaal te kunnen ‘oogsten’, en dat nooit meer terug kan worden gegeven aan de natuur?

*gestamel en gewankel*

En zo wist het publiek in de laatste vijf minuten de uitslag toch nog te keren. En dat terwijl de vragen niet heel bijzonder waren. (Hoe vaak) kun je ergens mee wegkomen zonder je eigen verantwoordelijkheid te nemen?

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