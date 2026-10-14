Zoo Antwerpen – Archiprix 2026

Voor haar afstudeerproject transformeerde Judith Pellicaan de Zoo in Antwerpen van een traditionele dierentuin naar collectief stedelijk habitat. Iedere ontwerpbeslissing werd voor haar een bewuste afweging: ontwerp ik dit voor de mens, of voor het dier?

uitbreiding voor de olifanten, de eerste stap op weg naar een gezamenlijk leefgebied

Kan je je onderwerpkeuze (kort) toelichten?

Een aantal jaar geleden bezocht ik de Zoo van Antwerpen. Het is een van de oudste dierentuinen ter wereld. En zo voelde het ook, die dag dat ik de Zoo bezocht. Alsof het park in de afgelopen 180 jaar altijd dezelfde verschijningsvorm heeft gekend. Waar op een plek van 300 bij 300 meter, midden in het centrum van Antwerpen, de tijd heeft stil gestaan.

Ondanks de schaal en de oppervlakte is de Zoo eigenlijk weinig tot niet waarneembaar in het Antwerpse straatbeeld. Het is een afgesloten wereld midden in het centrum van Antwerpen. De muur versterkt de dierentuin als stedelijk eiland. Eenmaal in de Zoo krijgt de bezoeker het de illusie van een alomvattende wereld. De bebouwde randen plooien omhoog en geven de bezoeker de het idee van een wereld waarbij de realiteit van de stad niet bestaat. De Zoo wil de wereld zijn, zonder er feitelijk deel van uit te maken.

Door de gelaagdheid van de geschiedenis een voor een af te pellen, onthullen zich verhalen: verhalen over de plek, gebeurtenissen en over de ruimtelijke en culturele structuren. Gefascineerd door de plek ben ik als een verzamelaar opzoek gegaan naar deze verhalen.

Wat of wie zijn je inspiratiebronnen en kan je dit (kort) toelichten?

Mijn inspiratiebronnen voor dit project liggen vooral in de manier waarop België stedelijke transformaties benadert. Wat mij daarin aanspreekt zijn de vaak gefaseerde ontwikkelingen die zich langzaam in de stad verankeren. Deze benadering zag ik ook in eerdere uitbreidingen van de Zoo Antwerpen zelf. Dat principe van tijd en ‘versnippering’ als ontwerpmiddel heeft zich in het ontwerp vertaald naar een stapsgewijze overname van het stadsblok en toekomstgerichte uitbreidingen.

Ook de architectuur van onze zuiderburen heeft mij geïnspireerd. Mijn mentor Marius Grootveld (Veldwerk Architecten, Gent) heeft mij daarbij verschillende referenties aangereikt en geïntroduceerd in nieuwe ontwerpmethodieken, die mijn manier van kijken en ontwerpen hebben verdiept. Kenmerkend is de strategie van precieze ingrepen, waarin bestaande structuren worden geactiveerd. Het ‘weghalen’ is daarbij geen destructieve handeling, maar een ontwerpmiddel op zich.

Thijs de Zeeuw (Thijs de Zeeuw Landscape) heeft daar een andere, maar even belangrijke laag aan toegevoegd door mij te introduceren in de dierenwereld. Zijn uitgebreide kennis en verzameling van specifieke dierlijke eigenschappen en gedragingen hebben mijn ontwerp niet alleen inhoudelijk verrijkt, maar ook direct doorgewerkt in de detaillering.

Benoem en beschrijf (kort) het sleutelmoment in je afstudeerproject

Het project was in de eerste instantie een registratie van het bestaande. Door middel van verschillende wandelingen in en om de Zoo documenteerde en categoriseerde ik de plek als een verzamelaar. Echter waren de ongeplande wandelingen buiten de Zoo nog het meest waardevol. Het contact met buurtbewoners en toevallige passanten opende nieuwe werelden die normaal gesloten zouden blijven. Deze ‘gevonden ruimtes’ zijn uiteindelijk bepalend geworden voor het ontwerp.

Daarnaast zijn we gewend om vanuit een menselijk referentiekader te ontwerpen, waarin onze eigen beleving (onbewust) de norm vormt. In dit project was het noodzakelijk om dit te veranderen en de zoo- en stadsdieren als volwaardige stadsbewoners te zien als primaire gebruikers van de plek. Vanaf dat besefmoment werd elke ontwerpbeslissing een bewuste afweging: ontwerp ik dit voor de mens, of voor het dier? Deze voortdurende spanning dwong mij om meer dan ooit te redeneren vanuit de leefwereld van de gebruiker.

uitbreiding voor de olifanten, de eerste stap op weg naar een gezamenlijk leefgebied

Beschrijf (kort) wat ontwerpen voor jou betekent

Elke plek waar je aan de slag gaat, bestaat uit een reeks eerder genomen beslissingen, waarmee je altijd bouwt voort op wat er al was en daarmee ook een nieuw fundament legt voor wat er nog komt. Architectuur betekent voor mij in feite een vorm van reflectie op de stad die er al is. Architectuur heeft de kracht om oude en hedendaagse verhalen te onthullen en in het nu uitdrukking te geven. Door de bestaande verhalen te verweven met een nieuwe laag speelt het onverwachte en het toeval een belangrijke rol. Deze visie van architectuur gaat over transitie, tijd en een collectief resultaat. Dit levert specifieke en betekenisvolle gebouwen op.

Tegelijkertijd is deze manier van ontwerpen een pleidooi voor een urgente nieuwe aanpak: een dynamische aanpak van aanpassen en behoud, in plaats van ingrijpende sloop-nieuwbouwprojecten. De nieuwe ruimte wordt gedefinieerd door secure ingrepen, waarbij het bestaande strategisch wordt weggegumd en waarbij gedoseerd gebruik wordt gemaakt van nieuw materiaal. De ingrepen zijn tot het noodzakelijke beperkt, terwijl de transformatie programmatisch aan zienlijk is.

In het project ZOO Antwerpen wordt de traditionele dierentuin herzien en getransformeerd naar een plek waar de zoo-dieren, stadsdieren en stadsbewoners gelijkwaardig samenleven. De dierentuin van de toekomst herstelt iets wat we zijn kwijtgeraakt: het besef dat we deel uitmaken van een complex, kwetsbaar en onderling verbonden systeem waarin elke keuze – hoe we leven, bouwen, eten, reizen – invloed heeft op het welzijn van andere levensvormen. De dierentuin van de toekomst nodigt de mens uit om zichzelf opnieuw te zien als onderdeel van het grotere geheel. Deze integrale manier van ontwerpen vraagt ook om een fundamentele herziening van de houding van architecten: van curator naar bondgenoot.

Wat hoop/wil je als ontwerper in de nabije en/of in de verre toekomst bereiken?

Mijn Academie-periode heb ik ingezet om mezelf zo breed mogelijk te oriënteren, te experimenteren en uit te dagen. Items als onderwerp, functie/programma, schaal en manier van benaderen liepen uiteen. Een rode draad binnen de ontwerpen is het bevragen van bestaande structuren en denkbeelden. Ook tijdens het afstudeerproces heb ik dit voortgezet en zijn en hebben zich nieuwe werelden geopend.

Die experimentele manier van werken wil ik ook in mijn verdere loopbaan als architect blijven vasthouden. Hoewel de dagelijkse praktijk vaak vraagt om concrete oplossingen en kaders, hoop ik altijd ruimte te blijven vinden voor nieuwsgierigheid, een kritische onderzoekende blik en verbeelding. Ik geloof dat juist daar nieuwe inzichten en betekenisvolle ontwerpen kunnen ontstaan.

fase 2: uitbreiding voor de giraffen en primaten

Projecttekst

Net als de stadsdieren en de mensen zijn de meeste dieren in de Zoo al generaties lang inwoners van de stad. Echter hebben zij, in tegenstelling tot de stadsdieren en de mensen, als echte inwoners hun eigen vormen en mogelijkheden van stedelijkheid nooit kunnen ontdekken. Hoe ziet een dierentuin eruit waar dieren dezelfde vrijheid hebben? Wat als de dierentuindieren ons ook bestuderen en bekijken?

Een aantal jaar geleden bezocht ik de Zoo van Antwerpen. Miljoenen bezoekers gingen mij voor: vanaf de opening in 1843 is het een succesvolle attractie waar dieren van over de hele wereld bekeken kunnen worden. Wat fascineert is de beleving van uiterste: van een bezoek aan de vlindertuin met tropische planten naar de pinguïns in Vriesland. De bebouwde randen doen een poging het imposante Centraal Station te camoufleren, om zo het gevoel van een andere wereld te versterken. Een kilometerslange muur omsluit de rest van de tuin, waardoor de Zoo in stedenbouwkundig opzicht functioneert als een eiland in het stedelijk weefsel. De Zoo wil de wereld zijn, zonder er feitelijk deel van uit te maken.

Door de decennia heen heeft de Zoo vele verschijningsvormen gekend en ontwikkelingen doorgemaakt. In de kern is er echter – na bijna 200 jaar – niets veranderd. Bezoekers bekijken de dieren in een museum-achtige opstelling, waarbij het dier als object de ‘natuurlijke wereld’ belichaamd. De hoge muur is een metafoor voor de manier waarop wij naar dieren kijken.

Dit plan markeert het begin van een nieuw tijdperk, waarin de verhouding tussen dier en mens opnieuw geïnterpreteerd: van het conventionele object-subject denken naar een gelijkwaardig samenspel. De architectonische ingrepen doorbreken de muur, waardoor de Zoo niet langer fungeert als eiland. In lijn met eerdere stedenbouwkundige uitbreidingen, wordt het naastgelegen stadsblok in verschillende fases getransformeerd naar een collectief habitat waar de dierentuindieren, stadsdieren en stadsbewoners gelijkwaardig samenleven. Door de dagelijkse activiteiten van de dieren te integreren met die van de mensen, krijgen de dieren de kans om ook menselijk gedrag te observeren. Ook krijgen de dierentuindieren als echte inwoners de mogelijkheid krijgen om de stad te ontdekken.

De eerste twee fases van de stapsgewijze transitie omvatten de ontwerpopgave en voorzien, gelet op de urgente ruimtebehoefte, extra ruimte voor de olifant, giraffe en de aap. Het ontwerp is gebaseerd op een uitsterfbeleid: langzaam zullen de uitheemse dieren afnemen en plaatsmaken voor kleinere en inheemse diersoorten. Het ontwerp zal door de tijd heen evalueren, waarbij alle levende wezens steeds meer één ecosysteem vormen, waarin elke soort even belangrijk is.

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uitbreiding voor de giraffen, primaten, stedelijke dieren en mensen: een nieuwe, gezamenlijke stedelijke binnenruimte

Naam

Judith Pellicaan

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Afstudeerperiode

Februari 2024 – Juli 2025

Opleiding

Rotterdamse Academie van Bouwkunde