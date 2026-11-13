Architectuur en ruimte voorbij de matrix

Op 09 december 2021 publiceerden we in het kader van het project The Persistence of Questioning, kritische reflecties voor de toekomst*, Marina Otero Verzier’s antwoord op de vraag ‘Is ontwerpen ethiek?’. In haar artikel reflecteert Otero Verzier op de diepgaande invloed van het werk en de theorieën van de wiskundige en filosoof René Descartes (1596-1650) op de architectuur. Via een filosofisch pad, weet het artikel volgens voormalig Archined-redacteur Paoletta Holst precies te duiden waar spanningen liggen.

A Cyborg Future for the Data Archive (2020) / Helena Francis

Marina Otero Verzier onderzoekt met haar artikel ‘Cartesische ruimte. Van raster naar wolk’ hoe het cartesiaanse denken onze architectuur en omgang met ruimte heeft gevormd. Het cartesische raster, gebaseerd op meten, ordenen, categoriseren en controleren, lijkt neutraal maar is volgens Otero Verzier verbonden met kolonialisme, kapitalisme en uitsluiting. Door de wereld op te delen in afzonderlijke categorieën en de mens tegenover de natuur te plaatsen, ontstaat een ruimtelijke logica waarin beheersing en efficiëntie centraal staan. Daartegenover stelt zij ademen als alternatief: een praktijk die uitgaat van poreusheid, wederzijdse afhankelijkheid en verbinding tussen mens, niet-mens en omgeving. Met inzichten uit onder meer queer, dekoloniale en a-humane theorieën pleit ze voor het loslaten van vaste categorieën. Otero Verzier roept architecten op om niet langer te controleren en begrenzen, maar ruimte te maken voor continuïteit, afhankelijkheid en leven.

Reactie door de archeoloog van dienst: Paoletta Holst



“Dit artikel was destijds voor mij een eyeopener in de zin dat het connecties maakte die ik nog nooit eerder zo helder geformuleerd zag. Ik vind het vaak inspirerend als mensen denken op een meer filosofisch meta-niveau kunnen koppelen aan dagelijkse realiteiten of geschiedenissen. Dit brengt een soort schrijven en teksten voort dat ruimte schept voor verbeelding. Marina kan dat als geen ander. In dit artikel laat ze zien hoe zien hoe het werk en de theorieën van de wiskundige en filosoof René Descartes (1596-1650) de architectuur diep hebben beïnvloed. Dat rationaliteit niet neutraal is, maar ontworpen. Dat is voor mij geen nieuw uitgangspunt, maar in dit geval wel een heel concreet filosofisch pad, dat via het Cartesisch raster en het volledig gecontroleerde en ontworpen landschap van Nederland, naar de plantages in de voormalige koloniën gaat.”

Lees hier het originele artikel. Marina Otero Verzier, Cartesische ruimte. Van raster naar wolk (09.12.21)

Ook beschikbaar in Engelse vertaling.

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