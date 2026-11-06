ArchiTV, op zoek naar nieuwe vormen van architectuurkritiek

Wat hebben een bezoek aan het nog niet officieel opgeleverde Centraal Station Rotterdam, een lezing van Jean-Louis Cohen, een atelierbezoek aan Daan Roosegaarde en een wandeling door Maastricht met elkaar te maken? Het zijn allemaal afleveringen van Archined’s eigen tv kanaal: ArchiTV. Archeoloog van dienst Marina van den Bergen blikt terug.

Tussen 2012 en 2013 ontwikkelde Archined een ‘TV-programma’ en ‘zond’ dat ‘uit’ via de website.

Reactie van de archeoloog van dienst (Marina van den Bergen):

“Alle projecten die we bij Archined initiëren en initieerden hebben tot doel architectuurkritiek te stimuleren en te experimenteren met manieren om architectuurkritiek toegankelijker te maken. ArchiTV was zo een project. Een echt, zoals het op de redactie werd genoemd, Piet-projectje; er was een idee, er werd geld gezocht – lees subsidie aangevraagd – en Piet [Vollaard, toenmalig hoofdredacteur red.] stopte er heel, heel veel tijd en liefde in. Een heel helder vooropgezet plan was er meestal niet. De kernwoorden waren trial and error, en research by implementation.

De 21 afleveringen overzien laat het geheel zich het beste omschrijven als caleidoscopisch. De uitzendingen variëren van interviews met mensen als Hans Vermeulen en Hedwig Heinsman (DUS architects) over nieuwe manieren van werken, Louis Le Roy die spreekt over zijn Ecokathedraal en Jan Benthem die zijn nieuwe woonhuis toont, tot registraties van lezingen zoals Jean-Louis Cohen over het huis van Konstantin Melnikov, en Dick van Gameren over de huizen van Frank Lloyd Wright. (Voor de jongere Archined-lezers, anders dan nu werden videoregistraties van lezingen nauwelijks gemaakt, laat staan online gezet.) En van studentenpresentaties, tot een talkshow, tot een gefilmde excursie naar Maastricht waar mensen als Tim Prins, Wim van den Bergh en Fred Humblé vertellen over de stand van hun stad.

Met ArchiTV wilden we experimenteren met een toen voor architectuur tamelijk onontgonnen medium, online video-reportage. Niet alle ArchiTV uitzendingen waren eigen producties, het maken van een architectuurkritiekvideo bleek toch veel meer tijd – en geld – te kosten dan gehoopt. Met ArchiTV wilden we ook kijkers stimuleren om eigen producties het maken. De gehoopte stortvloed van interessante, leuke architectuurvideo’s bleef helaas uit; de video’s die de redactie nu nog soms ontvangen, vinden een plek in het Archined Lab. Wat ArchiTV wel heeft opgeleverd, is een bijzondere collectie video’s die een fijn tijdsbeeld geven.”