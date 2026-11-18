Het AZC-terrein waar Niek Nesheretov opgegroeide, gelegen tussen de pijnbomen van het Veluwse Wapenveld, is sinds de sluiting grotendeels overgenomen door de natuur. Voor zijn afstudeerproject besloot Nesheretov terug te keren naar de voor hem betekenisvolle plek, om vorm te geven aan de ontwikkelingsplannen om het vervallen terrein te transformeren tot recreatiegebied.

Enter Veld, staat voor maakcultuur: het idee dat materialen en inspiratie direct uit het landschap komen. Structuren en verblijfsruimtes worden gebouwd met lokaal hout en andere natuurlijke materialen, direct uit de omgeving

Kan je je onderwerpkeuze (kort) toelichten?

Voor mijn afstuderen ben ik teruggekeerd naar de plek waar ik als kind ben opgegroeid: mijn AZC. Hoewel het een ongewone plek was om op te groeien, tussen de afgekaderde stalen hekken, maar ook midden in de mooie pijnbomen, is het een plek die ik ondanks de situatie enorm ben gaan waarderen en koesteren. Sinds de sluiting van het AZC is het gebied aan zijn lot overgelaten.

Als klap op de vuurpijl kwam ik tijdens mijn vooronderzoek erachter dat er een masterplan was getekend om het gebied te revitaliseren tot recreatiegebied. De eerste stappen daarvan waren al zichtbaar in het landschap: een deel van de mooie pijnbomen was gekapt en uit de regio onttrokken. Met de angst voor de komst van het zoveelste Roompot-achtige recreatiepark (een park dat niet per se interactie aangaat met zijn omgeving of regio, maar vooral focust op winst, luxeproducten en een financieel model volgt) wilde ik hier juist een tegenreactie op geven.

Ik wilde een recreatiepark ontwerpen dat ontstaat vanuit zijn omgeving, waarbij de groeiende pijnbomen de grondstof vormen voor de uitbreiding van het park. Bovendien moest het ontwerp uitnodigen tot een andere vorm van recreatie: door te verblijven én door zelf toevoegingen aan het park te creëren.

Het plein vormt het centrale aankomstpunt van het park de plek waar bezoekers voor het eerst kennismaken met het gebied en waar de toon wordt gezet voor de rest van hun verblijf.

Wat of wie zijn je inspiratiebronnen en kan je dit (kort) toelichten?

Mijn grootste inspiratiebronnen waren de bestaande gebouwen uit de regio. De vernaculaire architectuur waaruit ik lessen kon ontleden en toepassen door gebouwen te analyseren en zelf te tekenen. De grootmeester hierin is voor mij architect en tekenaar Jan Jans, die fantastische geïllustreerde boeken heeft gemaakt over regionale architectuur. Daarnaast is Studio Peak Morrison een belangrijke inspiratiebron, vanwege de manier waarop hun sculpturen een bijzondere interactie aangaan op sociaal en regionaal niveau.

Benoem en beschrijf (kort) het sleutelmoment in je afstudeerproject

Het grootste sleutelmoment was het specifieker worden in de materiaalkeuze, pijnhout, en de bijbehorende hyperlokale condities. Ontwerpen vanuit beperking in plaats van vanuit een overvloed aan materialen. De locatie, en het aantal pijnbomen, werd allesbepalend. Gevonden data gaf mij inzicht in de hoogte van de bomen, waardoor ik per boom een indicatie kon geven van de stamdiameter en daarmee ook van de mogelijke grondstofwinning en toepassing.

Onderzoek naar de vernaculaire architectuur in de regio, waarbij lessen zijn getrokken door gebouwen na te tekenen en te analyseren. De gebouwen vertellen niet alleen een verhaal over vorm en functie, maar vooral over maakbaarheid: hoe er met beperkte middelen, en vanuit een diepe verbondenheid met de plek, werd gebouwd. Door deze voorbeelden te analyseren, kreeg ik inzicht in de toegepaste constructies en materiaalgebruik.

Beschrijf (kort) wat ontwerpen voor jou betekent

Ontwerpen betekent voor mij het aangaan van een zoektocht. Een zoektocht die niet per se lineair is en waarbij je soms nog niet precies weet waar je naar op zoek bent. Maar juist door het proces aan te gaan ontdek je mogelijke leidraden. Ontdekkingen die op een gegeven moment je mening vormen en een belangrijke rol gaan spelen in je afwegingen (je ontwerp).

Wat hoop/wil je als ontwerper in de nabije en/of in de verre toekomst bereiken?

Persoonlijk wil ik, naast het aangaan van een ontwerpproces, ook daadwerkelijk projecten realiseren en een bijdrage zien in de omgeving. Dat je ontdekt hoe een ontwerp wordt gebruikt en verrast wordt door de manier waarop iemand anders het invult en zich eigen maakt.

Maquettefoto werkplaats: De werkplaats vormt het eerste gebouw en daarmee het beginpunt van het recreatiepark. Het is letterlijk en figuurlijk het zaadje waaruit de rest van het gebied organisch groeit. Het ontwerp is afgestemd op de afmetingen van de verdwenen bomen die als basis dienen. Dit bepaalt niet alleen de overspanningen van de balken, maar ook de verhoudingen en schaal van het gebouw zelf.

Project tekst

In het noordoosten van de Veluwe ligt een landschap, deels nog afgebakend met stalen hekken. Een ongelooflijk terrein dat ik ooit zo goed kende, heb ik tien jaar geleden voor het laatst gezien. Inmiddels is het overgenomen door de natuur. De padenstructuur is nog enigszins te herkennen, evenals delen van de infrastructuur, maar de gebouwen die er ooit stonden zijn verdwenen. Wat overblijft is een verwilderd landschap, dat wordt gedomineerd door pijnbomen.

Onlangs is er een masterplan gepubliceerd voor het terrein dat mij zo dierbaar is, met als doel het te transformeren naar een recreatieve bestemming. De eerste stappen zijn inmiddels gezet om het terrein aan te passen aan deze nieuwe functie.

De pijnbomen die er stonden zijn gekapt en verwijderd om plaats te maken voor nieuwe architectuur: prefab verblijfsplekken die elders zijn geproduceerd, vaak met hout dat van buiten de regio komt. Tegenwoordig is dat de “standaard” praktijk. Daarbij verliezen we het besef en de waardering voor hoe lang zo’n boom groeit en wat er allemaal nodig is om een bouwwerk op te zetten.

Wat nou als we wél iets hadden gedaan met de verdwenen bomen? Hoe zou het recreatiecentrum er dan uit kunnen zien?

Juist: een recreatiecentrum opbouwen vanuit de lokale grondstoffen die er zijn. Grondstoffen die bij de plek horen, waarin de cultuur en maakbaarheid zichtbaar

zijn. Een plek die, net als de natuur, een eigen evolutie doormaakt.

Plattegrond van de werkplaats en manoeuvreerroutes

Daarom wil ik met mijn project een alternatief scenario schetsen, dat bewust ingaat tegen deze “standaard” praktijk. En dat inzet op architectuur die voortbouwt op

de aanwezige natuur. Een recreatiepark dat ontstaat uit de grondstoffen die het terrein zelf biedt. Niet gebaseerd op een financieel model, maar op de natuurlijke cyclus van de groei van bomen. Het terrein wordt een plek waar geëxperimenteerd wordt met de beschikbare grondstoffen. Hierdoor krijgt recreëren een nieuwe betekenis. Bezoekers worden uitgenodigd om het levende atelier te betreden waarin creëren centraal staat. Een ontwikkeling die voortdurend plaatsvindt in de bezoekers, in het landschap en in de re-creatie van de plek. Waar rust samengaat met het opdoen van nieuwe inzichten.

Het recreatiepark is daarom nauw verbonden met thema’s als maakbaarheid, bouwcultuur, ontwikkeling en bewustwording rondom het oogsten, toepassen van

lokale materialen en het beheer van het terrein.

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Naam

Niek Nesheretov

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Afstudeerperiode

September 2023 – Mei 2025

Opleiding

Rotterdamse Academie van Bouwkunst