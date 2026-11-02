Eerste hulp bij dakloosheid

Dakloosheid is een onderwerp dat binnen ruimtelijk ontwerp met grote regelmaat terugkeert. Het verenigt de behoefte om mensen in nood te willen helpen met het geloof in ontwerpkracht. Het flitsend vormgegeven en vuistdikke boek The Roofless Truth: Planning and Architecture for Homelessness springt hierop in.

spread uit besproken boek

“Ontwerp-publicaties over dakloosheid moet je eigenlijk nooit vertrouwen,” zei iemand eens tegen me. Zijn punt was dat ontwerpers dakloosheid niet uit de samenleving kunnen ontwerpen. Dakloosheid is namelijk geen esthetisch probleem, het is een probleem van verdeling en beleid. De publicatie The Roofless Truth weet dit en wil dan ook geen oplossing aandragen, maar vooral laten zien welke rol architectuur en stedenbouw spelen in hoe wij ómgaan met dakloosheid. Hierin raakt het toch enigszins met zichzelf in de knoop over de rol en effectiviteit van ontwerp.

Matthias Drilling en Fabian Neuhaus, de redacteuren van het boek met respectievelijk een achtergrond in maatschappelijk werk en stedenbouw, stellen dat het ontwerpveld opvallend terughoudend is om zich te engageren met situaties waarin de meest kwetsbaren in onze samenleving zich bevinden. De intentie van het boek is daarom om te laten zien hoe het ontwerpveld zich een meer actieve rol aan zou kunnen meten. Opvang kan immers zoveel meer zijn dan een functionele slaapplek. Openbare ruimte zou zo ontworpen kunnen worden dat het bezoekers beschermt en ontmoeting stimuleert. De realiteit is natuurlijk dat dit momenteel steevast niet gebeurt. Het meest concrete voorbeeld hiervan is de zogenoemde vijandige architectuur waar hedendaagse steden inmiddels mee vol staan: bankjes waar je niet op kunt liggen, stenen of metalen punten op overdekte plekken, afscheidingen, etc. Omdat deze ingrepen voornamelijk daklozen treffen, wordt deze architectuur ook wel ‘antidaklozenarchitectuur’ genoemd.

Het is maar één van de voorbeelden, maar wel meteen de meest voor de hand liggende, waar de publicatie laat zien hoe architecten en stedenbouwers een meer humane stad kunnen vormgeven. Het is een sympathiek uitgangspunt, het ontwerpen aan een humanere stad, dat het boek voornamelijk door middel van het tonen van voorbeeldige projecten wil bewerkstelligen.

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The Roofless Truth is een opvallend object: een fors, maar verrassend licht boekblok. Het is een vreemde keuze om een koffietafelboek te maken over een onderwerp als dakloosheid. De mensen over wie dit boek gaat, dragen namelijk vaak al hun bezittingen in een rugzak waar dit boek absoluut niet in zou passen. Meer toepasselijk wellicht is hoe collageachtig het boek is vormgegeven door grafisch ontwerper Noah Drilling. Het geheel heeft een soort DIY, punk-achtige uitstraling met digitale invloeden en veel hoog-contrast visueel geweld, alleen dan op z’n Zwitsers: met veel aandacht voor kleine details en kostbaar om te maken.

spread uit besproken boek

Misschien dat die vorm het onderwerp aantrekkelijker moet maken voor een publiek dat (voornamelijk?) in ontwerp geïnteresseerd is. In de publicatie worden namelijk ook veel onderwerpen behandeld die meer bekend zijn en leven in het sociaal domein dan in het ontwerpveld. Zo gaan auteurs in verschillende hoofdstukken bijvoorbeeld in op bepaalde demografische kenmerken van de doelgroep en op het wel of niet functioneren van concepten als Housing First. Dat zijn onderwerpen die in eerste instantie niet ruimtelijk ontwerpbaar lijken te zijn, maar wel van invloed zijn op ontwerpen.

Toch is de vraag of de vormgeving van het boek niet te nadrukkelijk aanwezig is en zo de inhoud, een urgent maatschappelijk vraagstuk, overstemt. Veel teksten zijn moeilijk leesbaar door al het visuele geweld. Bovendien geeft het de indruk dat dit onderwerp überhaupt visueel aantrekkelijk gemaakt moet worden, wil iemand zich aan de zaak verbinden. Het ontwerp geeft daarmee vorm aan een spanning die door de hele publicatie loopt: hoe maak je dakloosheid tot thema binnen een vakgebied dat zich vaak laat leiden door vorm, zonder het onderwerp zelf te esthetiseren?

Het boek opent met het hoofdstuk ‘Homeless Horizons’ door Matthias Drilling, waarin een bredere context wordt geboden door een beknopte (recente) geschiedenis van vooral Westerse dakloosheid en stedelijke planning te geven. Hierbij speelt de verschuiving van de verzorgingsstaat naar haar hedendaagse marktconforme variant een hoofdrol. In veel westerse landen kwamen individuele verantwoordelijkheid en marktgerichte oplossingen voor sociale problemen centraal te staan. Daarbij veranderden ook de voorwaarden waaronder steden werden gepland en beheerd. Op de vraag hoe de rol van architect of stedenbouwer veranderde wordt helaas niet echt ingegaan.

spread uit besproken boek

Het is één van de pijnpunten van dit boek: zowel daklozenopvang als een openbare ruimte die daklozen niet wegduwt, maar verwelkomt als volwaardig lid van de samenleving zijn op de keper beschouwd natuurlijk pleisters voor een probleem dat bij beleid begint. Het ontwerpen van opvang is het ontwerpen van een pleister. Het boek stipt dit feit wel aan, maar lijkt uiteindelijk toch vooral een lans te willen breken voor de rol en het belang van ontwerp wanneer het gaat om het ontwerpen van pleisters. En tot we in een wereld leven waarin dakloosheid niet bestaat, is het natuurlijk belangrijk dat bij het ontwerp van zowel noodopvang als openbare ruimte aandacht besteedt wordt aan de waardigheid en emancipatie van dak- en thuislozen.

The Roofless Truth probeert hiervoor als het ware een handleiding te zijn, met hoofdstukken waarin zaken als hostile design, de perspectieven van inheemse Canadezen op gemeenschap, trauma-informed design, racisme en dakloosheid onder de zwarte bevolking, en zelfs het nut van AI aan bod komen. Als iemand die zich, vanuit woonactivisme, onderzoek en andere activiteiten, al langer verdiept in het huisvestingsvraagstuk, kan ik deze caleidoscopische reflectie op het thema, dat inderdaad complex is, waarderen. Toch leidt het ook tot desoriëntatie, want waar hou je je als lezer aan vast in deze tocht langs al die thema’s uit al die verschillende contexten?

spread uit besproken boek

Een van de bijdragen die eruit springt is geschreven door Hind Al-Shoubaki, architect en stedenbouwkundige. Hoewel de bijdrage over de architectuur van vluchtelingenkampen gaat, zijn er veel raakvlakken met de situatie van dak- en thuislozen mét een verblijfsstatus. Al-Shoubaki stelt een prangende vraag aan het professionele ontwerpveld: hoe kan van iemand verwacht worden een plek te bewonen wanneer hun ‘echte’ thuis altijd ergens anders zal zijn, en altijd in de toekomst ligt. Deze vraag legt de vinger op de zere plaats: de architect kan, ondanks alle goede bedoelingen, nooit de condities veranderen waaronder zijn of haar werk geschapen is. Het gevoel onderdeel te zijn van een gemeenschap is afhankelijk van de stabiliteit en waardigheid van huisvesting. Bovendien onderstreept het hoofdstuk, waarin omschreven wordt hoe bewoners zichzelf de omgeving van een vluchtelingenkamp architectonisch gezien eigen maken, de effectiviteit van ontwerp dat door noodzaak, geleefde ervaring en improvisatie ontstaat. Een constatering die niet de rol van ontwerp zelf, maar wel die van de beroepsontwerper ter discussie stelt.

De interieurontwerper Jill Pable zet hier iets anders tegenover door in haar tekst voor- en na-beelden van trauma-informed design te delen. Haar bijdrage over interventies in opvanglocaties maakt de concrete ruimtelijke impact van ontwerpkeuzes inzichtelijk. In een ander hoofdstuk wordt een reeks noodopvangprojecten van over de hele wereld uitgelicht. Deze projecten van diverse omvang bieden eveneens een letterlijke interpretatie van wat architectuur kan betekenen voor de vraag over wat te doen met dakloosheid. Daarbij kan zich een ongemakkelijke vraag opdringen: welke projecten maken indruk omdat ze de leefomstandigheden van dakloze mensen daadwerkelijk verbeteren, en welke vooral omdat ze architectonisch interessant zijn? Wanneer noodopvang wordt gepresenteerd als innovatief ontwerp, kan de aandacht verschuiven van de omstandigheden die die opvang noodzakelijk maken naar de ontwerpers die er iets bijzonders van hebben weten te maken.

The Roofless Truth staat bol van de individuele ervaringen en praktische ingrepen. In de colofon van het boek staat de zin, “It is our hope that this book fosters a more nuanced and humane discussion around homelessness.” Het is misschien wel de meest concrete verwijzing naar het vermeende doel van de publicatie en in die zin vreemd dat zij pas helemaal achterin het boek staat. Toch krijgen de mensen om wie dit boek uiteindelijk draait ook hier geen wezenlijk thuis. Hun aanwezigheid blijft gezien vanaf een afstand: hun ervaringen vertaald door uit de context gelichte citaten, verteld door de stem van een expert in het veld of door foto’s die het archetype beeld van een dakloze eerder versterken dan ontkrachten. Voor een boek dat de relatie tussen architectuur en dakloosheid onderzoekt, is dat een wezenlijk gemis. Net als het feit dat dakloze mensen ook belangen hebben die wel degelijk in conflict kunnen zijn met die van andere gebruikers van de openbare ruimte niet uitgebreider aan de orde komt.

spread uit besproken boek

Daklozen worden wel vaker niet gehoord. Na decennialange demonisering en parodie wordt hun stem (en persoon) als onbetrouwbaar gezien, want hoe beland je anders in hun situatie? Rondom dakloosheid bestaat dan ook een uitgebreid ecosysteem van ngo’s, veldwerkers, vrijwilligers, activisten, beleidsmakers en ontwerpers die boeken vol schreven, en beleidsvergaderingen en symposia lang discussiëren over het lot van de ander. Het is natuurlijk goed bedoeld dat zulke professionals (in de publicatie steevast ‘stakeholders’ genoemd) in The Roofless Truth de rol en het belang van ontwerp benadrukken. Aan de intenties van deze personen en organisaties wordt dan ook niet getwijfeld, maar het feit dat zij voor hun eigen bestaansrecht afhankelijk zijn van het voortbestaan van het probleem, wringt op zijn minst. Zijn het niet de dak- en thuislozen zelf die de ‘stakeholders’ van een noodopvang zijn? Wie zijn de werkelijke experts over hoe een geschikte, waardige, iedereen verwelkomende (openbare) ruimte eruit ziet? Juist de eerstehands-ervaringen van mensen die op straat leven, die opvang mijden, die zich ongewenst voelen wanneer zij zich door de openbare ruimte bewegen, of die uit pure noodzaak binnen de beperkingen van een vluchtelingenkamp een leefbare leefomgeving creëren, zouden een podium moeten krijgen, vèr voor de ontwerp-vragen die dit boek stelt.

Tussen 1872 en 1873 schreef Friedrich Engels een serie artikelen getiteld The Housing Question. In het tweede deel stelt hij dat “the bourgeoisie has only one method of solving the housing question after its fashion — that is to say, of solving it in such a way that the solution continually reproduces the question anew.” Misschien is dit niet de ‘ruthless truth’ waarnaar de titel (speels) verwijst, maar het is wel een prangende vraag die in dit boek geen onderdak krijgt.

The Roofless Truth is duidelijk een met veel zorg samengestelde publicatie die de complexiteit van haar onderwerp niet schuwt. Voor wie nog niet heel bekend is met het onderwerp, maakt The Roofless Truth de vele facetten van dakloosheid en hun impact op ruimte inzichtelijk. Voor anderen benoemt het misschien toch iets teveel ruimtelijke clichés en mijdt het de meest pijnlijke vragen.

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