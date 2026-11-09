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Luister nu naar Vertrouwde vreemden

Arna Mačkić

In het essay Vertrouwde vreemden onderzoekt Arna Mačkić wat solidariteit ruimtelijk betekent. Hoe ontwerpen we plekken waar mensen die elkaar niet kennen samenkomen? Wie sluiten we, bewust of onbewust, buiten? Speciaal voor Archined sprak Mačkić het essay in.

Station Wildeman, Amsterdam (2025) / ontwerp BETA office / foto Anna Odulinska

Station Wildeman, Amsterdam (2025) / ontwerp BETA office / foto Anna Odulinska

Op uitnodiging van Stichting CoLA schreef Arna Mačkić, als eerste Essayist van de Dag van de Architectuur 2026, het essay Vertrouwde vreemden. Het essay werd op donderdag 11 juni voorgedragen in het Keilepand in Rotterdam. Speciaal voor Archined sprak Arna Mačkić het essay in.

De voordracht is nu te beluisteren als podcast:

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Liever het essay teruglezen? Deze is hier beschikbaar.

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Info

Arna Mačkić is architect, schrijver, en medeoprichter van het ontwerpbureau Studio L A.

De Dag van de Architectuur 2026 vond plaats op zaterdag 13 en zondag 14 juni op verschillende locaties door heel Nederland, nadat deze op donderdag 11 juni officieel werd ingeleid met de voordracht van Arna Mačkić’s essay Vertrouwde vreemden. De Essayist van de Dag van de Architectuur is een initiatief van Stichting CoLA.

Op verzoek van Archined sprak Mačkić haar essay in. De opname en podcast zijn gemaakt door Jip Koene.

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