Natuursteen: een nieuwe speler in de strijd om CO₂?

“Als iets te mooi lijkt om waar te zijn dan is dat vaak ook zo”, is de eerste tip op Marktplaats.nl over handelen op hun website. Dat gevoel bekruipt je bij de aankondiging van de studiebijeenkomst ‘The New Age of Stone’, georganiseerd door de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR). Staan we werkelijk op de drempel van een Nieuwe Steentijd, waarin met natuursteen de prachtigste gebouwen CO2-arm kunnen worden gerealiseerd?

presentatie The New Age of Stone bij de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (2026) / door LMNL Office en Studio Anna Zan / foto door Jacqueline Fuijkschot

De studiebijeenkomst ‘The New Age of Stone’ vond plaats als onderdeel van Systems of Support, de 12e editie van de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR). “Tijdens dit seminar over natuursteen wordt het idee dat innovatie altijd afhankelijk is van nieuwe, complexe of sterk bewerkte materialen ter discussie gesteld”. Een prikkelend uitgangspunt, ondanks mijn in eerste instantie sceptische houding. “Door stil te staan bij de sterkte, de lokale herkomst en de lange levensduur van natuursteen, onderzoekt het seminar hoe bestaande, regionale materiaalbronnen weer relevant kunnen worden als antwoord op de huidige klimaat- en grondstofuitdagingen”.

Erica Chladová en Robert van der Pol, samen LMNL office, namen de aanwezigen mee in hun ontdekkingstocht. Ze werden uitgedaagd door een Engelse architect die hen vroeg waarom ze nog met dat CO2-verslindende baksteen bouwden en niet met het veel gunstigere natuursteen. Op de universiteit bestudeer je vele stenen gebouwen, maar je krijgt in de opleiding hooguit een half uur informatie over natuursteen, aldus het duo. We hebben in de Nederlandse klei nu eenmaal geen natuursteentraditie, toch is ook natuursteen ruim voorradig, sterk en brandveilig. Cladová en van der Pol besloten zich, samen met Studio Anna Zan, in het materiaal te verdiepen. Hun zoektocht resulteerde in een (digitale) publicatie met de ondertitel ‘Kunnen we weer met dragende natuursteen bouwen in Nederland’, waarin ze pleiten voor natuursteen als duurzaam alternatief voor beton en baksteen. De publicatie is voor iedereen die, net als zij, maar een half uur over natuursteen geleerd heeft, en ieder ander een overzichtelijke en interessante inkijk in natuursteen als hedendaags bouwmateriaal.

Nederland heeft, sinds het sluiten van het ENCI-terrein in 2020, maar één in gebruik zijnde dagbouw steengroeve en dus werd de aandacht gericht op de landen om ons heen, startend in Frankrijk.

Na de Tweede Wereldoorlog zaten de Fransen met een grote vraag naar betaalbare woningen en een beperkte capaciteit van geschoolde bouwers, niet anders dan Nederland nu. Voor het branden van de kalk voor een kuub beton was 225kg steenkool nodig, voor het winnen en transporteren van een kuub natuursteen slechts 10kg en bovendien kon er met de gestandaardiseerde blokken door ongeschoold personeel snel gebouwd worden. “Een blok gedolven in de ochtend, wordt geplaatst in de middag”, aldus de Franse architect Fernand Pouillon. De Fransen investeerden in hun groeves en de standaardisatie van het materiaal, liefhebbers van natuurstenen gebouwen reizen nog steeds naar Parijs, Marseille of Algiers (vakantietip!), om de prachtige toepassing van het materiaal te bewonderen.

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Ook in Frankrijk heeft natuursteen vooralsnog zijn meerdere moeten bekennen in Portlandcement, de energie die het kost om het te maken werd te goedkoop. Ironisch genoeg noemde Joseph Aspdin in 1824 zijn patent zo omdat het, eenmaal uit­gehard, qua kleur en zichtbare sterkte leek op Portlandsteen. Met de naamgeving van zijn uitvinding speelde hij in op een groeiende culturele en architectonische behoefte: het nabootsen van de waardigheid van natuursteen met behulp van industriële middelen.

Voor meer technisch vooruitstrevende mogelijkheden wordt naar Groot-Brittannië gekeken. Steve Webb van Webb Yates Engineers moet bekennen dat zijn fascinatie voor het werken met natuursteen ironisch genoeg voortkomt uit het maken van een stenen wenteltrap voor een decadente villa. Door het natuursteen met staal onder spanning te brengen bleek het mogelijk om bijzondere vormen te maken, interessant voor toepassingen op grotere schaal. Samen met Groupwork diepte hij deze potentie verder uit en werden gebouwen doorgerekend en gerealiseerd met een vloerdragend natuurstenen exoskelet. Een indrukwekkende samensmelting van techniek en esthetiek. Steve Webb toont zijn berekening voor een toren van zo’n 15 bouwlagen, waarin de stabiliteit wordt gehaald uit een dragende natuurstenen gevel, dat qua kosten gelijk zou moeten zijn aan eenzelfde toren met een traditionele betonnen stabiliteitskern, maar het natuurstenen alternatief een veel lagere CO2-impact heeft. Zowel voor- en nagespannen vloeren en kolommen komen in zijn presentatie voorbij. Een proefopstelling kraagt uit boven de projectpresentatie in de IABR-tentoonstelling in de voormalige Hunter Douglas fabriekshal op de Piekstraat in Rotterdam-Feyenoord. De uitdaging zit in de regelgeving, bevestigt Webb. Rekenen aan natuursteen binnen de geldende Eurocodes is geen sinecure. De andere uitgenodigde specialisten knikken instemmend.

spread uit The New Age of Stone / toepassing kalkzandsteen in het gebouwontwerp van St. Clair (Caluire-et-Cuire, Frankrijk) / door WYSWYG Architecture / publicatie LMNL office en Studio Anna Zan (2026)

Uiteindelijk eindigt het seminar weer in Frankrijk. WYSWYG Architecture (dat staat voor: What You See = What You Get) toont heel andere voorbeelden van hoe natuursteen een logische keuze kan zijn. Ze realiseren projecten in hun thuisstad Lyon, dat grotendeels is opgetrokken uit steen uit de omliggende groeves. Omdat natuursteen nu voornamelijk als luxe materiaal gebruikt wordt, wordt tot 70% van het gedolven steen ongebruikt aan de kant gelegd. Ook nu knikken de andere specialisten mismoedig maar instemmend. Hierdoor vormen grote blokken afgekeurd natuursteen een betaalbaar materiaal voor dragende wanden en gevels. WYSWYG realiseert er zelfs appartementenblokken in het sociale segment mee. Kostenverhogende nabewerking wordt geminimaliseerd, maar dat de zaagrichting van de grote blokken zichtbaar blijft, draagt volgens de architecten juist bij aan de tactiele kwaliteit van de getoonde projecten.

Bij duurzaamheidsclaims, anders dan de CO2-besparing bij productie, wordt tijdens het seminar maar kort stilgestaan. Steen verschilt niet van andere grondstoffen als staal en beton qua transport, zo wordt gesteld. De littekens die natuursteengroeves veroorzaken in het landschap zijn qua schaal beperkt vergeleken met landschappelijke littekens van kolenmijnen of oliedelving, nodig voor de productie van baksteen, staal of beton. Architectuur blijft een destructief vak, aldus de natuursteenprotagonisten. We hakken bomen om, scheppen klei uit de uiterwaarden om te bakken, en hakken ook steen uit de groeve.

De projecten in Lyon zijn jaloersmakend, zowel in uitstraling als qua CO2-reductie, maar niet zomaar te vertalen naar de Nederlandse praktijk. Binnen de Franse uitwerking van de Europees aangestuurde regelgeving voor gebouwgebonden energiegebruik zijn plaatselijk lagere isolatiewaardes of koudebruggen te compenseren, iets wat in Nederland niet zomaar mogelijk is. Bovenal kunnen we niet, net als onze collega’s in Lyon, op de fiets stappen naar een steengroeve in de buurt, om te kijken wat voor restpartijen liggen te popelen om opgetild te worden tot architectonische hoogstandjes.

Zag je de Nederlandse natuursteenliefhebbers in de zaal fantaseren over een zelfdragende gevel uit een restpartij gezaagde natuursteenblokken, gestapeld rondom een CLT-casco? Ikzelf in ieder geval wel. Dat natuursteen in de ons omliggende landen aan een voorzichtige comeback bezig geloof ik ook, maar ik vrees ook dat een werkelijke nieuwe steentijd aan Nederland kleiland voorbij zal gaan.

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