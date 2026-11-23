Madonna, Prince, Beyoncé, Rem. Binnen de architectuur geldt Rem Koolhaas als een van de weinige figuren die de popsterachtige status heeft om aan slechts een voornaam genoeg te hebben. Toch is de bedoeling van het nieuwe boek van architect-onderzoeker Antonio Cantero dat we Koolhaas als Rem leren kennen voordat hij Koolhaas (of het mononiem ‘Rem’) werd.

spread uit het besproken boek

Rem Before Koolhaas, Journalism by an Architect bundelt dertien journalistieke artikelen die architect Rem Koolhaas (geboren in 1944), veelal in samenwerking met co-auteurs, schreef tussen 1963 en ‘67. Twaalf van die teksten verschenen in het opinieweekblad de Haagse Post, en één werd gepubliceerd in het op vrouwen gerichte weekblad Eva. Op de achterflap van Rem before Koolhaas worden de teksten expliciet geframed als interviews met grote namen waaronder architect Le Corbusier, schrijver Harry Mulisch, en beeldend kunstenaar Constant Nieuwenhuys, en met minder grote namen als Anna en Rita, die op de omslag gereduceerd zijn tot naamloze ‘sex workers’. Alle artikelen zijn te lezen in het Nederlands, als ook vertaald naar het Engels, voorzien van een scan van de originele publicatie, en een korte toelichting door Antonio Cantero. Rem before Koolhaas opent met een voorwoord door architectuurtheoreticus Beatriz Colomina en sluit af met een interview van Cantero met Rem Koolhaas zelf. Het boek bouwt voort op Cantero’s doctorale proefschrift REM before KOOLHAAS: ARQUITECTURA ORAL, dat hij in 2020 aan de Universidad Politécnica de Madrid verdedigde.

De bulk van het boek bestaat dus uit artikelen die zo’n zestig jaar geleden gepubliceerd zijn. Sommige daarvan zijn daadwerkelijk interviews, andere zijn meer aangeklede portretten en reportages. Het stuk over Le Corbusier wekt bijvoorbeeld de indruk dat van een echt persoonlijke uitwisseling geen sprake was: er wordt geschreven over een persconferentie. Hoe dan ook, de teksten transporteren de lezer voor even naar de jaren zestig, In bijna alle artikelen worden kleurrijke scènes beschreven, waarin veel aandacht is voor de karakterisering van de geïnterviewden — beroemd en minder beroemd — en de omgeving waarin de gesprekken plaatsvonden. We lezen over “de gebruinde schrijver en veelomstreden buitenman Gerard Kornelis van het Reve”, die “in dit lage, eenvoudig maar smaakvol ingerichte huisje woont met zijn jonge vriend Willem”, en over “misschien wel wereldcineast no. 1” Federico Fellini die “in zijn volslagen onpersoonlijk gemeubileerde kantoorkamer, brieven aan zijn hulp Liliana (een robuust propje van 25)” dicteert.

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Over twijfelachtige omschrijvingen zoals die van Liliana wordt niet flauw gedaan in dit boek, maar in zijn toelichting over de gepubliceerde context, stijl en inhoud kadert Antonio Cantero de geselecteerde artikelen systematisch en uitermate zorgvuldig. Hij staat stil bij de andere stukken die rondom de geselecteerde teksten in het desbetreffende tijdschriftnummer stonden, duidt de redactionele lijn van de Haagse Post en de bijhorende ietwat droge, ironische toon, en geeft nadere uitleg bij besproken onderwerpen vanuit een historisch perspectief. Heel nadrukkelijk wordt nauwelijks stilgestaan bij de persoon Rem Koolhaas en al helemaal niet bij mogelijke relaties met zijn latere werk als schrijvend en ontwerpend architect. In die zin neemt Cantero een andere afstand in de behandeling van zijn onderwerp de journalist Rem Koolhaas, als Koolhaas en zijn collega’s van de Haagse Post deden met hun onderwerpen. Cantero laat weinig ruimte voor humor en kritiek, en de totaal geïsoleerde blik op de journalistieke carrière van Koolhaas vertroebelt de relevantie van het samenbrengen van de artikelen. Hoe boeiend deze specifieke tijdscapsule ook is.

spread uit het besproken boek

In het afsluitende interview van de publicatie is iets meer aandacht voor de relatie tussen Koolhaas’ journalistieke en architectonische werk. Eerst in algemene zin, waarin Koolhaas het individualistische karakter van de journalistiek positioneert tegenover het collectivistische van de architectuur, en later meer specifiek, als hij zijn ervaringen als journalist specifiek in verband brengt met het schrijven van Delirious New York. Toch blijft die verkenning heel oppervlakkig. Er is bijvoorbeeld meer aandacht voor het verband tussen journalistiek schrijven en het schrijven van filmscripts, iets waar Koolhaas in diezelfde periode vóór de architectuur ook mee bezig was, dan dat er is voor de verbanden die Koolhaas al of niet ziet met zijn ontwerpwerk en functioneren als architect. Veel aandacht is er wel voor zijn persoonlijke ervaringen bij de Haagse Post en de verschillende mensen met wie hij daar werkte, zoals hoofdredacteur Sylvia Brandts Buys en medejournalisten Hans Sleutelaar en Betty van Garrel. Er ontstaat een beeld van een opmerkelijk platte organisatie, waar veel ruimte was voor experiment en enige excentriciteit. Het type omgeving waar een jongen van twintig zonder journalistieke opleiding de kans kreeg een betekenisvolle bijdrage te leveren in de vorm van al deze artikelen.

spread uit het besproken boek

Hoewel het oninteressant is om Koolhaas kwaadmoedig als proto nepo baby te omschrijven, is het opmerkelijk hoe weinig aandacht er is in Rem Before Koolhaas voor de wereld waarin hij opgroeide. Slechts terloops wordt zijn vader Anton Koolhaas genoemd als directeur van de Nederlandse Filmacademie. Dat Anton ook een succesvolle carrière had als journalist, onder meer als cultureel redacteur bij de Groene Amsterdammer, én als schrijver van proza, hij schreef bijvoorbeeld het boekenweekgeschenk in 1962, blijft volledig onbenoemd. De Koolhaas-naam was beslist geen onbekende in de culturele en intellectuele kringen waar ook de Haagse Post als organisatie zich in bewoog, en geïnterviewden als ‘De Grote Drie’ auteurs Willem Frederik Hermans, Harry Mulisch, en Gerard Reve zich in verkeerden. Zonder daarbij de kwaliteiten en legitimiteit van Rem Koolhaas als journalist in twijfel te willen trekken — wie ben ik — lijkt deze context behoorlijk relevant voor het begrijpen van zijn vroege loopbaan. Mede daarom geeft de titel van het boek al direct aanleiding tot discussie. Ver voordat Rem naam maakte als Koolhaas, had vader Anton dat immers al lang gedaan.

In de introductie suggereert Cantero zelf ook de titel van het boek problematisch te vinden. Hij wijst daarin vooral op het gevaar van het idoliseren van de man dat op de loer ligt met het zo centraal stellen van zijn naam. Toch lukt hem niet helemaal om dat te voorkomen, al was het maar vanwege de specifieke artikelen die geselecteerd zijn. Cantero claimt dat ze een representatieve dwarsdoorsnede zijn van het type tekst en onderwerp die Koolhaas voor de Haagse Post schreef. Het lijkt echter niet toevallig dat de ultieme architect (Le Corbusier), De Grote Drie auteurs (Willem Frederik Hermans, Harry Mulisch, Gerard Reve) en ‘il maestro’ van de wereldcinema (Federico Fellini) dit boek haalden. Ingegeven door de uitgever of niet, wordt plaatst dit Koolhaas op eenzelfde voetstuk van absolute excellentie als die ‘grootheden’, en daarmee ook zijn werk als architect, schrijver, en filmmaker. Dat minder klinkende namen zoals die van eerdergenoemde sekswerkers Anna en Rita op die achterflap verdwijnen onder geanonimiseerde termen, helpt daarbij niet.

spread uit het besproken boek

Als anekdotische mediageschiedenis van de Haagse Post is Rem Before Koolhaas pakkend en informatief. Er zo naar kijkend is de keuze om Koolhaas als verbindende factor te nemen wel arbitrair en had waarschijnlijk evengoed gekozen kunnen worden voor andere Haagse Post-journalisten uit die periode. Bijvoorbeeld Trino Flothuis of Henk Meulman, collega’s die ook aan enkele van de geselecteerde stukken meeschreven. Met het breder beschikbaar maken van Rem Koolhaas’ journalistieke artikelen is het boek wel duidelijk geslaagd in het presenteren van ‘A Different Koolhaas’ zoals Cantero in zijn introductie schrijft te willen doen. De afzonderlijke artikelen van Koolhaas zijn daarbij ook nog eens ontzettend smakelijk geschreven en plaatsen de internationale starchitect bovendien op verfrissende wijze in een overduidelijk Nederlandse context.

Waar het boek niet in slaagt, is de claim die Beatriz Colomina in het voorwoord maakt werkelijk te illustreren en kracht bij te zetten. Colomina eindigt haar bijdrage ‘The Journalist as Architect’ met de woorden dat OMA gebouwen ondenkbaar zijn zonder Delirious New York — geen uniek statement —, en dat Delirious New York op zijn beurt ondenkbaar is zonder de Haagse Post. Die redenering is weliswaar goed te volgen, maar blijft door het uitblijven van uitspraken over de relatie tussen Koolhaas’ journalistieke- en architectonische werk overwegend impliciet. Net als de titel en achterflap doet het voorwoord niet volledig recht aan wat het boek daadwerkelijk levert. Vooralsnog is Rem Before Koolhaas bovenal een waardevolle bron: een startpunt voor meer wezenlijke speculatie en provocatie met betrekking tot de relatie tussen journalistiek en architectuur in het werk van Rem (of Koolhaas).

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