Ruim tien jaar geleden werd de Regeling Beroepservaringperiode van kracht, de BEP en PEP deden hun intreden. Over nut, noodzaak en invulling was veel te doen. Bijeenkomsten werden georganiseerd, in universiteitsgebouwen verschenen protestposters en op Archined werden vele artikelen aan het onderwerp gewijd, waaronder het opiniestuk van de jonge architect Jelk Kruk. Archeoloog van dienst, Marina van den Bergen, blikt terug.

De Wet op de architectentitel (WAT) gaat over titelbescherming. In 2009 wordt een herziening van deze wet aangenomen met daarin een nieuwe regeling: Regeling Beroepservaring. Afgestudeerde masterstudenten van de ruimtelijke ontwerpopleidingen dienen vanaf 1 januari 2015 een tweejarig praktijkgerichte opleidingstraject te volgen voordat zij zich in het Architectenregister kunnen inschrijven en zich van rechtswege architect, landschapsarchitect, stedenbouwkundigen of interieurarchitect mogen noemen. (Eerder mochten vers afgestudeerden aan de TU’s, WUR en Academies van Bouwkunst zich direct architect, stedenbouwkundige of landschapsarchitect noemen.) In zijn opiniestuk gepubliceerd op 1 maart 2010 erkent Jelk Kruk dat beroepservaring waardevol is, maar betwist nut en noodzaak van een wettelijke verplichtstelling. Zijn kernpunt is dat de Regeling Beroepservaring een probleem oplost dat niet bestaat. De argumenten voor de invoering van de regeling – gebrekkige aansluiting tussen onderwijs en beroepspraktijk, kwaliteitsgarantie en consumentenbescherming – houden volgens hem geen stand. Oprichters van Mecanoo, BenthemCrouwel en Cepezed zijn zonder werkervaring bureaus gestart. Geen enkel gebouw is ingestort door gebrek aan beroepservaring. En ook consumentenbescherming is volgens Kruk geen geldig argument: opdrachtgevers vragen altijd naar referenties en geven onervaren bureaus zeer zelden complexe projecten.

Kruk ziet bovendien een patroon van loze regels. De bestaande scholingsplicht (16 uur per jaar) voor hen die ingeschreven staan in het Architectenregister kent geen inhoudelijke eisen en bij het niet voldoen aan de plicht volgen geen sancties. Daarmee is het een papieren regel. De nieuwe verplichte beroepservaring dreigt hetzelfde lot, zo vreest hij, mede omdat de invulling aan het Architectenregister wordt overgelaten. Daarnaast blijven veel praktische vragen onbeantwoord blijven: wat leer je precies, wat gebeurt er bij een wisseling van werkgever? Krul’s conclusie is dan ook: de regeling is een wassen neus.

Reactie door de archeoloog van dienst: Marina van den Bergen

“Ondanks de legitieme argumenten van Jelk Kruk werd de Regeling Beroepservaring geen wassen neus. Dat de Regeling daadwerkelijk productief werd gemaakt, had ook te maken met Europese regelgeving over vakbekwaamheidseisen. Ieder land in Europa heeft daar zijn eigen invulling aan gegeven, Nederland koos ervoor om nieuwe constructies en ecosystemen op te tuigen. Uit artikelen die in de periode 2005 en 2017 op Archined over de BEB, PEP en voorloper Het Experiment zijn gepubliceerd, doemt het beeld op van een trein die al in 2003 in gang is gezet en die de initiatiefnemers niet meer wensten te stoppen. Er waren pilots (Het Experiment) en in de lente van 2012 trok een ware BEP-karavaan door het land bedoelt om voorlichting te geven en het gesprek aan te gaan over de invulling van de regeling die in 2015 van kracht zou worden. Veel bleef echter tot in een laat stadium onduidelijk. Zo werd pas begin november 2014 besloten dat afgestudeerden van de Academies van Bouwkunde vrijgesteld werden van de beroepservaringsperiode; een kleine twee maanden voordat de regeling van kracht zou worden! Studentenverenigingen en Jong BNSP luidden de noodklok wegens de vele onduidelijkheden en eisten uitstel van invoering. Een groot BEP-debat dat op 21 november 2014 op de TU Delft door verschillende studentenvereniging werd georganiseerd, is nog steeds terug te zien. Het Architectenregister ging het BEP traject verzorgen. Het idee was dat afgestudeerde masterstudenten hun eigen scholingstraject konden samenstellen uit de modules die verschillende partijen (organisaties, onderwijsinstellingen en commerciële bedrijven) zouden aanbieden. Een nieuw in het leven geroepen organisatie, de PEP, ging een schoolser traject zonder keuzeopties verzorgen – sinds 2021 wordt de PEP “gepowered” door de BNA.

Het rijke aanbod van BEP geaccrediteerde onderwijsmodules waar de deelnemers uit zou kunnen kiezen bleek een wensdroom. Het huidige aanbod van de modules is beperkt tot één aanbieder, de BNA, die dus ook het PEP-programma verzorgt. De enige andere aanbieder, de TU Delft, is in het najaar van 2026 gestopt met het verzorgen van cursussen. (Voor cursussen van andere aanbieders dient bij het Architectenregister apart toestemming aangevraagd te worden.) Hierdoor is bijna feitelijk een BEP/PEP monopolie ontstaan. Twee jaar na de invoering schreven Janneke van der Leer en Sebastiaan Huls in het opiniestuk Twee jaar wettelijke BEP. Klaar voor BEP 2.0? De knelpunten die ze noemen worden nu, tien jaar later, door sommige deelnemers aan de BEP en PEP nog steeds ervaren, zo blijkt uit een niet representatieve enquête. Hoge kosten (respectievelijk ruim € 2.500,- en € 6.500,-), gebrekkige aansluiting op de hedendaagse beroepspraktijk, een PEP-programma dat vooral gericht is op architecten en Nederlandstalig is, en onduidelijkheid over de meerwaarde van de trajecten behalve dan dat je je aan het einde mag inschrijven bij het Architectenregister en je officieel architect, stedenbouwkundige, landschapsarchitect of interieurarchitect kan noemen. Naar verluid heeft het Bureau Architectenregister een commissie ingesteld die een van de pijnpunten onderzoekt en wel hoe verplichte competenties beter aansluiten op de huidige praktijk – daar waarvoor de Regeling destijds was ingesteld. Het initiatief is lovenswaardig en hopelijk richt de commissie zich niet alleen op de gangbare bouwpraktijk, maar heeft zij ook aandacht voor competenties die nuttig zijn voor andersoortige ruimtelijke praktijken, en neemt ze en passant ook de andere knelpunten mee.

En toch wringt er iets. Werkt het systeem wel? En als het niet werkt, hoe kan het dan überhaupt toekomst gericht zijn?

Lees hier het originele artikel. Jelk Kruk, Wat nou? (01.03.10)

En lees Janneke van der Leer en Sebastiaan Huls, Twee jaar wettelijke BEP. Klaar voor BEP 2.0? (23.01.17)

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